“Los huevos de mi madre” se cocinarán en el Teatro Las Torres

Función especial el 3 de febrero

La comedia musical cuenta con la gran actuación de la primera actriz Norma Lazareno

Arturo Arellan

Con dramaturgia de Fernando Botero y dirección de Laura Jerkov, se presentará “Los huevos de mi madre” este sábado 3 de febrero en el Teatro Las Torres de Satélite, en punto de las 19:00 horas, donde la primerisima actriz Norma Lazareno nos deleitará con un personaje entrañable que tiene mucho por decir.

Se trata sde una historia de desamor contada y cantada desde los ojos del hombre con la intervención inoportuna de mamá. Donde se muestra cada una de las etapas por las que pasa el hombre al ser abandonado por su pareja; y es claro en afirmarlo: cuando el amor te deja, la mujer grita, el hombre se ahoga.

Bajo la anterior premisa, la actriz Norma Lazareno nos platicó más detalles en entrevista con DIARIOIMAGEN. “Es la segunda vez que vamos a esta zona de la ciudad, ahora al Teatro Las Torres, donde la gente que ya vio la obra la recomendó y la que se quedó con deseo de verla, bueno, pues ahora tienen la oportunidad de verse inmersos en una gran historia, conmovedora, cómica y de gran reflexión”.

La bella actriz Norma Lazareno asegura que se trata de una obra fantástica, “a la que yo le cambié el nombre, ahora le digo ‘Amo los huevos de mi madre’, le agregué ‘amo’, porque es mi percepción como actriz, realmente amo la obra. Primeramente, porque la comparto con Fernando Botero ‘El hijo’, es uno de los artistas más completos que conozco, es un magnífico actor, cantante y musico, que además tuvo una gran sensibilidad para escribir la obra; las canciones con sus letras e interpretaciones se vuelven maravillosas”.

Recordó cuando le hablaron de la posibilidad de hacer a la madre “no tenía la fortuna de conocerlo más que por nombre (A Fernando) y coincidió con que estaba haciendo la última función con la primera actriz Lupita Sandoval, le dije que me gustaría ver esa última función, porque no es lo mismo que leer un libreto y así fue”.

“Me senté en la parte de atrás del teatro, como decidí de última hora ver la función, me dijo ‘me da mucha pena, pero no podría ofrecerle lugar preferente’, entonces fui arriba, aprecié la obra y cuando salí al vestíbulo me preguntó ‘¿qué le pareció? Y le respondí ‘a mí no me gustó la obra’, se puso pálido el hombre (risas), pero después le agregué que “no me gustó, me fascinó, estoy puestísima ¿dónde firmo? Sin hablar en ese momento de la parte económica, porque realmente me gustó lo que vi y quería ser parte de ello, es un gran trabajo”.

LA OBRA PARTE DE QUE “EL HIJO SE DA CUENTA DE QUE MAMÁ

LO MANIPULA, PERO DESDE UN AMOR MAL ENCAUSADO”

Considerando que el personaje de la madre lo han hecho algunas otras actrices en el pasado, Lazareno refiere que “lo haré a mi estilo, porque Lupita (Sandoval) y yo somos totalmente diferentes, manejamos géneros distintos, ella es una comediante reconocida y yo de vez en cuando hago comedia, pero más hago cosas dramáticas. La directora me dijo ‘te voy a dirigir adaptándome a tu personalidad’ y así lo estamos haciendo”.

Adelanta que la obra parte de que “el hijo se da cuenta de que mamá lo manipula, pero desde el amor, un amor mal encausado, es excesivo y todo lo que se hace sin medida, sin freno, te puede hacer bien, pero también te puede hacer mal. Son seis diferentes aspectos de lo que hace una madre por recuperar a su hijo y si lo quiere recuperar tiene que reconocer que ella está mal”.

La puesta en escena ofrecerá una función especial el 3 de febrero en el Teatro Las Torres, sin embargo, tambien se mantiene en temporada todos los miércoles en el Teatro Jorge Negrete, donde la actriz refiere que se encuentra “Saboreando las mieles del triunfo, tenemos lleno todos los miércoles y la verdad que yo tenía un poquito de nervios, porque miércoles es día de oficinas, de trabajo, pero aun así la gente está yendo a vernos, lo cual es una gran bendición”.

“UNA DE LAS MEJORES OBRAS EN MI VIDA”

Y su expectativa para el 3 de febrero dijo, “es también tener la bendición de ver nuestro teatro Las Torres lleno, porque la gente sale muy contenta, la obra tiene un mensaje hermoso y es una comedia musical, de modo que, tenemos en vivo a ocho músicos de primera línea, una chelista extraordinaria, coros y yo en la obra actúo, canto, bailo, hago de todo”.

Reconoce que es más difícil hacer comedia, “en el drama tienes que convencer al público de que lo que estás sufriendo es auténtico, sino pues no te lo creen mucho, pero en la comedia a los dos minutos que empieza ya debiste conectar con el público y dentro de la media hora siguiente debes estar mejor que antes, y mantenerte por dos horas en el mismo ritmo, es más complicado”.

No obstante, esta obra, como todos sus trabajos, le han servido a la gran Norma Lazareno, para aprender nuevas cosas y reconoce que con “Los huevos de mi madre” descrubrió que le encanta hacer más comedia que drama, “amo hacer comedia, amo escuchar la risa de la gente, las carcajadas, la aprobación del público es gratificante como actriz y como ser humano. Me doy cuenta que soy muy feliz haciendo esta obra, no lo tomo como un trabajo o un número más dentro de mi carrera porque siento que es una de las mejores obras que me ha tocado hacer en mi vida”.

NO ME VOY A MORIR EN UN ESCENARIO

Tan es así, que la actriz afirma “si por alguna circunstancia me tuviera que retirar después de esta obra -que espero en Dios no sea asi- me retiraría feliz, porque es como la cereza del pastel”.

Y aclara que no tiene en mente el retiro por ahora “mientras tenga la memoria que tengo para aprenderme las cosas y me sienta bien físicamente para hacer lo que hago especialmente en esta obra, donde bailo, canto, corro, brinco, subo y bajo, seguiré adelante, Pero cuando el cuerpo diga ‘ya no Norma’ lo escucharé, porque no soy de las que piensan ‘me quiero morir en un escenario’. Quiero pasar mis últimos años quietecita en mi casita y tranquila con un buen recuerdo de mi trabajo, del escenario y también dejando un mejor recuerdo para la gente que me vio y para con quienes pude trabajar”.

Finalmente nos adelantó que está haciendo una serie que se llama “Es neta Eva’ con Mayrín Villanueva “hago a la mamá de Eduardo Santamaría y afortunadamente también es comedia, de modo que pondré seguir en esta línea que me ha gustado tanto”

Mientras tanto, la puesta en escena “Los huevos de mi madre” se presentará a las 19:00 horas Teatro Las Torres de Satélite y también siguen ofreciendo funciones los miércoles en el Teatro Jorge Negrete.

Norma Marina del Villar Silva, conocida en el mundo del espectáculo como Norma Lazareno, es una actriz mexicana que ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. Nacida el 5 de noviembre de 1943 en Alvarado, Veracruz, Lazareno ha demostrado a lo largo de su carrera un talento y una versatilidad que la han convertido en una de las figuras más reconocidas del cine mexicano.

Comenzó su carrera en la Época de Oro del cine mexicano, debutando a los once años en la película “Maldita ciudad” en 19541. Sin embargo, fue en la década de los sesenta cuando su carrera despegó, gracias a su participación en películas de terror como “Hasta el viento tiene miedo” (1968), “La horripilante bestia humana” (1969), “El libro de piedra” (1969), y “La muñeca perversa” (1969).

Norma Lazareno es, sin duda, una figura icónica del cine mexicano. Su talento y su contribución al cine de terror la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. A lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad única para capturar la atención del público y dejar una impresión duradera en todos aquellos que han tenido el placer de verla actuar.

“Los huevos de mi madre” se presentará a las 19:00 horas Teatro Las Torres de Satélite este sábado 3 de febrero. Venta de boletos en taquilla del inmueble y TIcketpoint