¿Cuál es el arsenal de la DEA?

¿Por qué la reacción de Estados Unidos?

Dinero del narco en campaña de 2006

No divulgaron pruebas; sólo testimonios

AMLO, inquieto por tiempos electorales

“Alito”, aprobación a reforma de pensiones

Especial énfasis a burócratas; apartado B

Xóchitl debe desmarcarse de Calderón

Cházaro y Silvano, pérdidas clave del PRD

Fundación Movistar cumple 20 años

Difícil es templar en el poder a los que por ambición simularon ser honrados

Salustio (83 AC-35 AC) Caius Sallustius Crispus. Historiador latino

AMLO está más que preocupado por el reportaje de Tim Golden, dos veces Premio Pulitzer en Estados Unidos. Primero, por la talla del mensajero, ya que recibe información directa del Departamento de Estado y del de Justicia del vecino del norte, acusó al gobierno de Joe Biden de orquestar “campañas inmorales”.

Y no es para menos. Golden redactó un artículo titulado “Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña (la de 2006) del Presidente mexicano López Obrador?”, que publicó la agencia noticiosa abierta y sin fines de lucro, ProPública.

Relata que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration, DEA, y el Departamento de Justicia tienen testimonios de testigos protegidos (los mismos que acusan a Genaro García Luna en Nueva York) de financiamiento del Cártel de Sinaloa, a la campaña.

Sin aportar pruebas, lo que es importante destacar, basa sus argumentos en declaraciones de Roberto López Nájera, quien afirma que el entonces famoso chofer de López Obrador, Nicolas Mollinedo, era quien recibía dinero del Cártel de Sinaloa. Involucra a varios personajes que ya han muerto como los Beltrán Leyva.

La preocupación del gobierno de López Obrador, seguramente no está en esta información donde presuntamente se le dio dinero del narcotráfico para impulsar la campaña presidencial de AMLO en 2006, sino en los casos documentados de candidatos de Morena que presuntamente recibieron dinero del crimen organizado.

Estamos en tiempos electorales y definitivamente cualquier información que surja en Estados Unidos, tendrá repercusiones en las próximas elecciones en el país.

En dos mañaneras, López Obrador tomó el tema y en ambas acusó directamente al Departamento de Estado, que encabeza Antony Blinken, así como el Departamento de Justicia, que dirige el fiscal general Merrick Garland, un jurista prestigiado en la Unión Americana. Según AMLO, ambas dependencias son la fuente de información de Golden. Por ello, exige al gobierno de Biden una disculpa por esta información.

El gobierno mexicano desconoce los alcances de la información que ha logrado el gobierno de Estados Unidos, a través de las declaraciones de testigos protegidos, por un lado, así como investigaciones que realizan las agencias antidrogas y políticas de Estados Unidos, sobre el actual gobierno en México.

Este misil habla de un malestar del gobierno de Joe Biden y de las fuerzas políticas estadounidenses por la nueva ruta del gobierno de Morena a nivel federal, donde afecta la relación entre ambos países.

Morena está en la lupa de los estadounidenses, debido a decisiones radicales que se están tomando en el país. Según algunos analistas consultados por este reportero, el radicalismo implica riesgo, no sólo en los negocios del Vecino del norte, sino en su seguridad nacional.

Claudia Sheinbaum, en la reunión plenaria de los Senadores de Morena, fue inquirida por reporteros, sobre ese reportaje y cuidadosamente no tocó el gobierno de Estados Unidos y sólo dijo que el Presidente había dado su punto de vista al respecto. No quiso abundar nada más.

Esta es, quizá, una de la crisis más delicada en tiempos pre electorales.

PODEROSOS CABALLEROS

“ALITO”: Alejandro Moreno, “Alito”, presidente Nacional del PRI, maneja una estrategia en la que pretendía AMLO acorralar a la oposición, con precisión quirúrgica. El petardo que dejó en la Alianza Opositora se mojó. Sabía que en tiempo electorales es imposible que alguien se niegue a aprobar una legislación que sirva para aumentar las pensiones de los trabajadores. Independientemente del rollo presidencial para acusar a ex presidentes mexicanos, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, de haber actuado contra el patrimonio de los trabajadores que se jubilan, “Alito” y el PRI apoyan esa propuesta y, en especial, a los burócratas del gobierno federal, los trabajadores de outsourcing que laboran para la 4T y los que no tienen base. Ellos necesitan protección para su vejez y debe aprobarse esa propuesta. *** XÓCHITL: El panismo, encabezado por Marko Cortés, comprendió que es necesario trabajar de la mano del PRI y el PRD. Cada uno tiene funciones que puede llenar. El PAN lleva a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez; el PRI, la estructura de calle en todos los distritos electorales; y el PRD es una izquierda que aún cree en los principios de Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo, Porfirio Muñoz ledo, entre otros de aquella izquierda romántica del siglo pasado. Juntos, estratégicamente, pueden avanzar rumbo a la Presidencia. *** CHÁZARO: El marginar a Luis Espinosa Cházaro de posiciones de elección para el próximo Congreso fue un grave error de la dirigencia del PRD, encabezada por Jesús Zambrano. El objetivo a corto plazo es no dejarlo ir a la oposición, ya que tiene un capital político importante. Sacar a Cházaro, como al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es suicida en un partido que puede perder el registro. El PRI los podría apapachar.

ESG: Durante 2023, bajo el liderazgo de Camilo Aya Caro, Fundación Telefónica Movistar México cumplió veinte años de impulsar diferentes iniciativas y aprovechar al máximo sus proyectos globales con la visión de “ser parte activa de una sociedad más justa en la que las personas puedan desarrollar todo su potencial, utilizando la fuerza transformadora de lo digital”. Logró impactar a un millón 222 mil beneficiarios (26% más de la meta de 2023.

