Resolver las causas de la migración

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su conversación con el presidente Joe Biden le planteó solucionar las causas de la migración de los países de la región hacia la Unión Americana, pues cualquier Ley que no contemple este aspecto “es letra muerta”, tampoco los muros resuelven los rezagos sociales, y le reitero que es preciso:

1. Regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. 2. Aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. 3. Suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. 4. Levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo, con el fin de reducir los flujos migratorios. 5. Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementado por el actual gobierno de Estados Unidos. 6. No optar por construir muros ni cerrar la frontera, porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Es pura propaganda política-electoral. 7. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. 8. Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. 9. Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del T-MEC, para continuar fortaleciendo a América del Norte como región en el mundo, y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente. Y 10. Reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto a nuestras soberanías.

TURBULENCIAS

La otra cara de la moneda

En tanto, en su tercer día de actividades por Nueva York, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que le ha ido muy bien, pese a las protestas de la comunidad migrante en la Unión Americana y dijo que los empresarios desean invertir y los talentos mexicanos regresar a su lugar de origen a aplicar sus conocimientos. Xóchitl se ha desplazado en bicicleta y ha utilizado su ingenio para escapar de las protestas… Con júbilo, los oaxaqueños recibieron la puesta en marcha de la supercarretera a la costa inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, partidarios y adversarios reconocen como una magna obra que tardó dos décadas en hacerse realidad. Y ya hay una realidad pujante en el Istmo de Tehuantepec, va la sierra Juárez con el sendero turístico Benito Juárez de Oaxaca a Guelatao y que permitirá admirar la prodiga naturaleza de la región y, con la conectividad aérea y marítima, Oaxaca se transforma, ha dicho el gobernador Salomón Jara, anfitrión del tabasqueño en su ya casi 40 gira por la entidad. El vasto conocimiento del país del Presidente le permite realizar ese tipo de obras que difícilmente puede ser superado por el sucesor o sucesora; conoce cada región, cada pueblo, su historia y sus habitantes e incluso quien vive en cada casa… Arrecia la disputa por la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca, el edil Francisco Martínez Neri busca la reelección, en tanto que en la oposición se disputa la candidatura en medio de luchas intestinas al interior de los partidos; lo mismo que las candidaturas al Senado, diputaciones federales y locales, alcaldías y regidurías y —al igual que en el resto del país—, la situación está que arde… En Villahermosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha recorrido el mundo, pero cuando estuvo en Europa le llamó la atención que las ciudades más bellas cuidan sus ríos y tienen su malecón, y dijo Villahermosa debe tener su malecón. Y lo cumplió.

