Puñaladas a la Constitución

Índice político

Francisco Rodríguez

Poco después de llegar al poder presidencial, Andrés Manuel López Obrador se dedicó denodadamente a apuñalar el orden legal y, por caprichos, aunque también por estrategia electorera, a violar la Constitución. Cuentan también sus fallidos intentos por reformarla a modo de su proyecto transexenal.

El que no acuda hoy a Querétaro a la ceremonia protocolaria por un aniversario más de la promulgación de la Carta Magna es una muestra más de su desdén al orden legal. Él mismo lo reveló cuando soltó aquello de que a él no le salieran “con eso de que la ley es ley”.

Él sólo quiere imponer sus pretensiones de modificación del texto vigente, para cuando las minorías parlamentarias le nieguen su voto en el Congreso de la Unión use ese rechazo para seguir en campaña que favorezca a títere y “corcholata” Claudia Sheinbaum.

Por eso y varias causas adicionales, la democracia y el orden constitucional que los mexicanos nos dimos en 1917, tras largos años de dictadura y de una sangrienta revolución, se encuentran en un momento crítico.

El reto planteado por AMLO y la mayoría parlamentaria que lo sostiene amenazan con destruir la unidad y convivencia. De forma irresponsable, vaciando las instituciones y abusando de la buena fe de los demócratas y de las garantías que rigen en un Estado de Derecho, los cuatroteros se han embarcado en un desafío sin precedentes al Estado.

El Ejecutivo, como los otros dos Poderes, tiene la obligación de actuar con firmeza y con todos los medios legales para defender la vigencia de la Constitución, la democracia y los derechos y libertades de todos los mexicanos. Pero aquí sucede ahora todo lo contrario.

Conservar el orden constitucional implica una enorme tarea para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para todo el Poder Judicial, ahora amenazado por denuncias penales, amenazas de juicio político de un Legislativo capturado desde Palacio Nacional, y casi cotidianas descalificaciones e insultos durante las matinés electoreras-cómico-musicales de López Obrador.

Manzana envenenada o política onanista

En el accionar del todavía Presidente de la República no hay ninguna garantía democrática.

Las iniciativas que hoy serán presentadas a consideración del Legislativo están destinadas a socavar los fundamentos del Estado.

Son una especie de manzana envenenada que no morderá fácilmente la oposición.

O, llanamente, se trata de onanismo político para su disfrute personal.

Lo cierto es que él y sus seguidores no dudarán en amedrentar, amenazar y discriminar a quienes no se muestren de acuerdo con ellas, cercenando las libertades individuales, lo mismo que la convivencia democrática entre las fuerzas políticas.

Dentro de esta deriva ilegal, hay que denunciar la actitud del Ejército y de la Marina Armada cuyos elementos han sido reducidos al papel de policías.

Cuerpos armados cuya misión principal es garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos y libertades.

Por ello es inadmisible que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de una causa y no del Estado y de la Constitución a las que deben su lealtad.

En pocas palabras lo que pretende el oriundo de Macuspana es eliminar los contrapesos al poder presidencial, pues la Corte y los organismos autónomos que quiere “transformar” o, de plano, eliminar, desempeñan funciones cruciales en áreas como la protección de derechos, la regulación económica y la transmisión imparcial de información, promoviendo así la rendición de cuentas y la justicia social.

AMLO debe poner fin al constante abuso y desviación de poder en el que ha instalado al Ejecutivo a su cargo, tanto como a las mayorías de diputados y senadores.

En pocas palabras, ¡debe dejar de apuñalar a la Constitución!

La legalidad democrática que deriva de la Carta Magna está por encima de la política electoral, las opiniones, las emociones y sus ganas de perpetuarse.

¿No cree usted?

Indicios

El reciente sábado, por la tarde, se filtró la iniciativa del Ejecutivo para reformar al Poder Judicial. En las “benditas redes sociales” las críticas y el enojo fueron una constante desde ese momento. Por supuesto, las respuestas de los bots de Jesús Ramírez Cuevas elogiando las medidas propuestas también fueron inmediatas. * * * Tras un fallido intento de ensuciar con protestas, gritos y groserías de Xóchitl Gálvez Ruiz en Nueva York, a cargo de acarreados de Morena, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD hizo un llamado para que cesen las disputas y deje de promoverse el odio entre los mexicanos, mismo que se exacerbó a partir de las matinés de López Obrador quien, a diario, polariza a la sociedad entre buenos (él y sus adeptos) y malos (quienes no están de acuerdo con él), pobre y ricos, etc. * * * Por cierto, viajaría Mario Delgado a territorio estadunidense, a sabiendas de que sobre él pesan señalamientos de ser beneficiario de Sergio Carmona en el delito de contrabando de combustibles, a través de la frontera de Tamaulipas. El hermano de este último, Julio —nombrado administrador de la aduana de Reynosa, por el destacado morenista Ricardo Peralta— se refugió al otro lado de la frontera y está “cantando” no precisamente las rancheras. * * * El “México pacífico” del que presume López Obrador sigue cobrando víctimas mortales. Regresó la violencia en Guerrero. Otis barrió con todo, menos con los delincuentes. Otro asesinato político estuvo a punto de consumarse en la persona de Erik Catalán, quien aspira a la candidatura a la alcaldía de Iguala, con las banderas del Partido Verde. * * * Y así, paulatinamente, los transgresores de la ley se van apoderando del territorio nacional. En Tabasco, el CJNG anuncia que, ante la ausencia de poder —y de Estado de Derecho—, sus capos y sicarios prácticamente se harán cargo de la seguridad ciudadana, luchando en contra de otro grupo criminal denominado La Barredora, al cual presuntamente Adán Augusto López, como gobernador, entregó la entidad. ¿Será por eso que, con toda desfachatez, el también oriundo de esa entidad López Obrador dice que los delincuentes “también son pueblo”? ¿Por eso los defiende a ultranza? * * * Y mientras eso sucede, los ataques a traileros en la autopista México-Querétaro, que provocaron protestas durante la semana anterior, continúan a ciencia y paciencia de quienes solo quieren dar abrazos a narcos, asesinos y ladrones, para solamente reparar baches. * * * ¿Suspenderá AMLO las elecciones del ya inminente junio ante la violencia desatada? * * * Y por hoy es todo. Aprecio su lectura de este Índice Político. Y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

