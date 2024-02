Paquete de reformas de AMLO, cocktail y espectáculo electorero

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Será acaso que Claudia Sheinbaum ya no la tiene del todo segura?

Después de dar una lección en la que colocó a Miguel Hidalgo y Costilla en el pináculo de la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó sus tan anunciadas 20 reformas de entre las que destaca la aniquilación de los organismos autónomos por considerarlos onerosos y, según su muy personal visión, protegen sólo intereses particulares y en contra del interés público.

Lo cierto es que en los círculos políticos, mucho se comenta que lo que intenta en este último y difícil tramo de su administración el inquilino de Palacio Nacional, es maniatar a quien lo suceda en la presidencia de la República que sin duda, será una mujer.

¿Será acaso que siente que su consentida, Claudia Sheinbaum no la tiene del todo segura? O a lo mejor le estableció la agenda a quien se ha vuelto su marioneta y enviar el mensaje de que él seguirá gobernando después de 2024 y en este sentido, se encierra en el fondo de dichas propuestas, el llamado del tabasqueño para que la ciudadanía vote por su partido y rémoras y poder alcanzar así la tan anhelada mayoría calificada.

Obvio, la abanderada del partido guinda tuvo puros halagos para la agenda que le impuso su jefe.

En este orden de ideas, lo que pretende el de Tepetitán es allegarse de todos los recursos posibles para financiar la campaña de la señora Sheinbaum de Tarriba. Es bien sabido además de los organismos autónomos no le gustan, le resultan muy incómodos porque no puede tapar todos los malos manejos de esta errada y llamada Cuarta Transformación que han venido a demostrar que sí hay corrupción de cuarta y que es la peor porque se escuda en un supuesto beneficio al “pueblo sabio y bueno”

En otro punto de este paquete de reformas constitucionales que, dicen los de Morena, es para recuperar el sentido original de la Constitución —lo que sea que quiera decir esto—, la andanada en contra del Poder Judicial que ha emprendido desde hace tiempo el tabasqueño, no tiene desperdicio porque ahí, López Obrador exhibe todo su autoritarismo.

Al final, lo que hizo López Obrador fue hacer un cocktail de cosas en las que unas embonan y otras no, como por ejemplo la protección a los animales y la prohibición de los vapeadores, mientras que otras reformas son de gran calado.

Por otro lado, la ausencia del Presidente en la ceremonia del 107 Aniversario de la Constitución en Querétaro, previamente anunciada, envió una serie de mensajes. En el fondo, no acudió a esa cita porque no quiso que lo encararan y le dijeran que simplemente es autoritarismo lo que está proponiendo. Algunos analistas consideran que el tabasqueño estaría pensando y apenas alcanzando a tocar la reelección, pero no tuviera tanta suerte.

Tampoco estuvo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, pero en su lugar estuvo e hizo uso de la palabra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien las ganó todas frente al discurso de una sumisa y leal secretaria de Gobernación, Luisa María alcalde, que se limitó a enviar un mensaje de total servilismo para con su jefe, esto es, pintar de nueva cuenta aquella utopía de lo que es Amlolanadia y su tan llevado y traído “humanismo mexicano”, que ni en el partido guinda entienden.

De Querétaro, Alcalde Luján se fue volada al Palacio Legislativo de San Lázaro a entregar el paquete de su jefe y dijo que los de su partido y rémoras van a ser muy cuidadosos en el debate. No, pues sería la primera vez.

Por su parte, el ministro Pérez Dayán, señaló que “defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera entender así” y que el Poder Judicial cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática”

Municiones

*** Muy movidos están los de Movimiento Ciudadano con la definición de sus candidatos al Congreso y como era de esperarse, lanzaron para un escaño en el Senado de la República por Nuevo León a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del extinto candidato del PRI a la Presidencia de la República, y que, —hay que subrayarlo—, ha tenido una posición muy coherente respecto a la politización que quiere hacer el presidente López Obrador, respecto al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En Quintana Roo van con un candidato que ya había aspirado a ser el abanderado naranja al gobierno de dicha entidad, el actor y empresario Roberto Palazuelos. En Veracruz, salió a relucir lo que podría considerarse como el orgullo del nepotismo del dirigente de MC, Dante Delgado, y se trata de su hijo, Dante Delgado Morales, hijo del líder nacional de MC, Dante Delgado, quien hará fórmula con la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien como se recordará fue objeto de una furiosa persecución por parte del flamante gobernador Cuitláhuac García, que la llevó a prisión unos meses. Para el caso de la Ciudad de México, estaba más que “cantado” que sería Alejandra Barrales, quien fue rival de Claudia Sheinbaum cuando ésta última contendió por la jefatura de Gobierno de la CDMX y a pocos meses de haber perdido, migró, —junto con el senador Juan Zepeda—, a las filas naranjas. También está Salomón Chertorivski, ex secretario de Salud en los tiempos de Felipe Calderón, y que, no puede negarse, ha venido desplegando un amplio trabajo en la capital de la República. Estos son algunos de los nombres que vienen manejando los de MC, habrá que ver cuántos escaños consiguen.

*** Para el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el tan llevado y traído paquete de reformas no es más que un espectáculo electorero y que en cuanto a la reforma en el Sistema de Pensiones, López Obrador se quedó corto, mientras que como dicta la disciplina morenista, los gobernadores emergidos de este partido sacaron el acostumbrado comunicado en el que subrayan que apoyar estas reformas, es una forma de celebrar la Constitución.

*** El flamante jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, está más que ansioso por imitar a su jefe mayor y quiere hacer una consulta popular para la Fiesta Brava, porque él está en contra del maltrato animal.

