Eleazar Flores

López Obrador, el violador de leyes

EL INE OMISO-. Iniciando por el final del cabezal, vale insistir, así no hagan caso, la cotidiana indiferencia del Instituto Nacional Electoral ante el lenguaje presidencial mañanero, que desde el momento en que dice que el país seguirá por el rumbo de la transformación, palabras más palabras menos, induce al apoyo para la candidatura presidencial Morena, ¿o no?

Una insistencia más es que el mandatario convoque al pueblo a votar, pero a secas, sin particularizar a favor o en contra de tal o cual candidato-a como lo reitera en su púlpito mañanero.

Estratega como el que más, el llamado lo hace Andrés Manuel López Obrador desde su púlpito mañanero, sabedor que los canales del estado, 11, 14 y 22, además de una docena de televisoras estatales, le reproducen sus pronunciamientos, no una sino muchas veces durante el día, a todas horas y por si fuera poco, en buena parte de sus noticieros nocturnos. Pega muchas veces.

Estas reiteraciones multiplicadas a la “n” potencia, es lo que no cuantifica el INE en sus anunciados monitoreos, pero son las transgresiones cotidianas del Ejecutivo, en favor de su candidata Claudia Sheinbaum y en contra de los otros dos contendientes, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

Seguramente por la “eficiente” labor de Jenaro Villamil, al frente del Sistema Nacional de Radiodifusión, es que el originario de Macuspana vea con buenos ojos la reelección del funcionario por un periodo más.

Con la docilidad institucional de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que llega al entreguismo, difícilmente se oirán limitantes retóricas al mandatario; con decirle que la sonorense ni capaz ha sido de nombrar a los pilares político-administrativos de primer nivel del organismo.

CANDIDATURAS PRESIDENCIALES-. Ni se preocupe, en este espacio se omitirán, por ahora, opiniones ranqueadas por las encuestadoras, pues usted sabe la forma de operar de las mismas, como le he escrito en ocasiones anteriores, mejor vayamos a los comportamientos públicos en plena ¿PAUSA PROSELITISTA? en la que se encuentran OFICIALMENTE.

De abajo hacia arriba, como NO se deben barrer las escaleras, es un secreto a voces el TERCER LUGAR, en presencia mediática del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no por la tardanza de su DESTAPE, sino por su incapacidad de desenvolvimiento, no obstante su asesora en prensa o algo así, Patricia Mercado, una política estacionada en tiempos de su candidatura al mismo cargo.

Por apoyos económicos y de infraestructura, que incluye a gobernadores y funcionarios federales, claro que Claudia Sheinbaum encabeza, así le cuenten menos sus gastos no obstante sus evidentes “acarreos”, hasta los armados en contra de Xóchitl en Estados Unidos.

Contra pensares filopejistas, Xóchil avanza y sube, no obstante regateos cuatroteros y columnistas militantes.

