Paquete de reformas hasta ahora porque “vienen elecciones”, reconoce AMLO

“Se va a definir un proyecto de nación”

Anuncia análisis de las 20 iniciativas enviadas al Congreso

El paquete de iniciativas de reforma constitucional se presentaron hasta ahora, a ocho meses del cierre de su mandato, “porque hasta ahora se dieron las condiciones y, además, porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”, reconoció este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y agregó que “una elección no es nada más para ver qué candidato gana, no es nada más para ver qué partido o qué alianza o qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación. Y eso considero es lo más importante”.

Con las 20 iniciativas de reforma, reiteró que éstas buscan sepultar el neoliberalismo y regresarle su espíritu “social, democrático y algo que es esencial, el carácter público de la Constitución” de 1917. Y la decisión, subrayó, la tendrá el pueblo.

Planteó que “todo tiene remedio”. Y de inmediato el mismo interrogó: “¿Quién tiene la decisión?”. Y también se contestó: “¡El pueblo! Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo, quieres que regresen los reaccionarios corruptos?”.

Las propuestas, agregó, son “a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, ojalá se internalice esto”.

Insistió que las reformas aprobadas en los 36 años del régimen neoliberal no propiciaron el apoyo ni el beneficio a la ciudadanía, sino que ajustaron el marco legal para facilitar ele despojo, la corrupción y la entrega de bienes públicos a una minoría.

Y ante las voces que rechazan este argumento, el Presidente exigió que se presenten pruebas de lo contrario. “¿En todas las reformas que hicieron, cuáles se hicieron para beneficiar al pueblo y cuáles para una minoría? Eso es el llamado neoporfirimso. Nunca se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia, no hay nada que lo demuestre”.

Detalló que a partir de hoy se analizarán en la conferencia de Palacio Nacional las 20 reformas que presentó al Congreso de la Unión —18 constitucionales y dos legales— a fin de informar a la ciudadanía.

“Para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación, por eso tenemos que informar, informar, informar, porque están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos, cómo atacarnos”.

Consideró que estos ataques se dan también como “parte de la temporada electoral. No sé que están temiendo”. Y presentó una encuesta que se publicó esta mañana donde tiene 73 por ciento de aprobación entre la ciudadanía.

“Opositores, muy nerviosos y haciendo el ridículo” ante la elección

El presidente López Obrador estimó que sus opositores están “muy nerviosos y haciendo el ridículo” ante los altos niveles de popularidad que mantiene a cuatro meses de la elección y a ocho que termine su sexenio. “Es temporada electoral”.

“Están mintiendo constantemente, muy enojados, muy con ganas de hacernos quedar mal, así como este periodista premiado (Tim Golden, quien la semana pasada publicó un texto periodístico que señala que en su primera campaña presidencial, en 2006, López Obrador habría recibido dinero de líderes del narcotráfico), agente de la DEA, y muy vinculado a Salinas de Gortari”, planteó el mandatario.

“Ahora está saliendo información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times y vinculado con Salinas, no sé sí sea cierto, pero hasta corría con Salinas. Entonces está muy relacionado con voceros del bloque conservador y al mismo tiempo con la DEA y con otras agencias del gobierno estadunidense”, agregó.