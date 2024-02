Sin cambiarle ni una coma, Sheinbaum toma las 20 reformas de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Joe Biden dobla al Presidente mexicano

Así, sin cambiarle ni una coma; como le hacen en el Congreso de la Unión las fracciones parlamentarias de Morena y rémoras que les acompañan, de esta manera, y no podría ser de otra, Claudia Sheinbaum Pardo tomará el paquete de reformas constitucionales que ayer, en un evento que le quedó grande, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó con los correspondientes “bombos y platillos”.

El próximo 1 de marzo, quien fuera y sigue siendo, por qué no, la “corcholata” consentida de Palacio Nacional, tomará —a nombre de su jefe, desde luego—, la plancha del Zócalo capitalino para anunciar su Plan de Gobierno, en caso de que triunfe el próximo 2 de junio y desde el mismísimo Palacio Nacional, la estará escuchando atento el de Tepetitán.

Desde ahorita se puede adelantar que el acarreo estará a la orden del día, así como el pase de lista y la distribución de los “lunchs” y este evento, sin duda, será también una respuesta a la marcha organizada por la marea rosa del próximo 18 de febrero, sí, esas que tanto disgustan al inquilino de Palacio Nacional y como ahora ya no puede organizar un enésimo informe de gobierno, pues evidentemente envía a su marioneta favorita con un script bien preparado.

Lo que no podría negarse, es que al hacer el correspondiente anuncio de sus reformas constitucionales, López Obrador de plano maniató a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. No le da margen de maniobra y reitera que al final de cuentas, ella siempre hará lo que le dicte López Obrador.

En conferencia de prensa, la señora Sheinbaum de Tarriba declaró al respecto: “Por supuesto que (las iniciativas del Presidente) son base sustantiva de lo que va a ser nuestro gobierno (el tan llevado y traído segundo piso de esta errada y llamada Cuarta Transformación) y, además, vamos a presentar otras propuestas de fortalecimiento de los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la soberanía y el avance de la Cuarta Transformación”.

Se le olvida a la ex funcionaria capitalina que no le dejó nada su jefe, así que habrá que ver qué se inventa en un intento de ser diferente.

No lo logrará, puede adelantarse, pero lo que hay que reconocer es que López Obrador, al final y ante lo evidente, reconoció por qué hasta el último tramo de su gestión envió dicho paquete: “Porque hasta ahora se dieron las condiciones y porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir… No va ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana, es decidir por un proyecto y eso considero es más importante”.

Sin embargo, la abanderada morenista se dio tiempo para criticar a su contrincante, Xóchitl Gálvez, por su visita a Estados Unidos y que se atreviera a señalar que en nuestro país se vive “una erosión democrática, el mismo día que en el país se conmemoraba la promulgación de la Constitución de 1917. Imagínense, un 5 de febrero, Día de la Constitución de 1917, de la promulgación, ese mismo día la oposición va a Estados Unidos a solicitar que cuiden la democracia, aquí la democracia la cuida el pueblo”.

Aquí habría que preguntarle a Sheinbaum el por qué el presidente López Obrador inicialmente no estaba dispuesto a recibir a una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por Elizabeth Sherwood-Randall, cuando el vecino país del norte nunca le ofreció ninguna disculpa pública al mandatario mexicano por aquella nota en la que se señaló que el tabasqueño, en la campaña presidencial de 2006, presuntamente había recibido dinero del narcotráfico.

Pero como en una llamada telefónica que López Obrador sostuvo con Joe Biden, éste último le pidió que recibiera a sus empleados, se nota que no le quedó otra. O sea, lo dobló el presidente estadounidense con todo y sus más de 80 años ¿No que muy digno el inquilino de Palacio Nacional? Ahora sí que se quedó como cuando exigió disculpas de la Corona Española por las masacres cometidas en la Conquista, con un palmo de narices.

Municiones

*** El Coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, destacó que en el último tramo de esta Legislatura no sólo se discutirán las 20 iniciativas que acaba de enviar el Presidente, sino también las que son de interés de los mexicanos. “Hoy lo que estamos, es en el intento, además así se ve, cómo un Presidente que a tres meses de la elección de la persona que lo va a suceder en el cargo, propone 20 iniciativas, no una ni dos, 20 iniciativas, cuando han transcurrido cinco años y no lo intentó con muchas de ellas. Nosotros insistiremos en volver a los temas que realmente importan a la gente. Volver al tema de la seguridad, un tema pendiente de este gobierno que no ha podido lograr siquiera mejorarlo, ya no digamos acabarlo”. Al respecto, el panista destacó que en todas las iniciativas que envió no retomó una reforma donde se diga que va a cambiar la estrategia en materia de seguridad, salvo aquella que menciona la Guardia Nacional, la cual no ha funcionado ni funcionará porque pretende hacer las mismas cosas. Al inaugurar Plenaria del PAN, Rementería del Puerto subrayó que con estas acciones el Ejecutivo federal está proponiendo una agenda a destiempo para distraer a los mexicanos, previo al próximo proceso electoral.

*** Por unanimidad, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó en sesión ordinaria, tres dictámenes presentados por la Comisión de Atención de Desarrollo a la Niñez: el primero, sobre la atención del cáncer en la infancia; el segundo, para garantizar a las menores su derecho a una menstruación digna; y la tercera, sobre el trabajo infantil en las calles. En tribuna, la presidenta de dicha Comisión, Polimnia Romana Sierra Bárcena, vicecoordinadora del PRD, detalló que los dictámenes fueron aprobados en la Comisión el pasado 8 de diciembre, cuyas iniciativas fueron presentadas por los diputados: Guadalupe Morales Rubio y Marisela Zúñiga Cerón, ambas diputadas del PRD; así como por la fallecida Lourdes González Hernández, legisladora del PRI, respectivamente.

*** Por años, Veracruz se ha posicionado en el primer lugar en homicidios contra periodistas en México, los mismos años que autoridades han sido indiferentes. Desde 2006 a la fecha, en la entidad se han registrado al menos 33 asesinatos y 6 desapariciones. Estas agresiones han conseguido su objetivo: silenciar y sembrar miedo. Por esa razón, a finales del año pasado, se lanzó el primero de tres cortometrajes de periodistas asesinados en México, que forman parte de la campaña #HistoriasQueSobreviven, la cual narra los últimos momentos de vida de periodistas al tiempo que rescata las historias que éstos cubrían, y que presuntamente generaron su asesinato. Pronto se realizará la tercera y última entrega dedicada a Milo Vela.

