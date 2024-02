Reforma y reducción de gastos

Ángel Soriano

Independientemente de las reformas en materia laboral, para igualar las pensiones y evitar que el salario mínimo sea menos que la inflación, la reforma electoral constituye de gran trascendencia si es que se toma en cuenta el ofensivo presupuesto y derroche de recursos que hacen partidos y sus candidatos para seguir en el presupuesto público.

Porque las campañas tienen un alto costo, y más ahora cuando se ofrece a cada ciudadano hasta 500 pesos por asistencia al evento, que incluye refresco y sandwichito, además de la renta de salón, equipo de sonido y sillerío, aparte del alto costo de las pintas de bardas, gallardetes y volantes, que suman cifras millonarias ¿y quién los paga?

Muchas campañas se hacen a cuenta de las futuras dietas o con concesiones en los casos de las autoridades administrativas, de posiciones en los gobiernos, entre otros, lo que demuestra el elevado costo para las ganancias financiar centenares de campañas a costo de los recursos públicos que podrían utilizarse para la realización de obras públicas.

Al reducir el número de senadores, diputados y regidores y establecer topes a la industria electoral, habrá un ahorro considerable no sólo en beneficio del pueblo, sino evitar el carácter ofensivo de las mismas, pues miles de familias podrían vivir bien si es que ese dinero se aplica en programas sociales de beneficio común.

TURBULENCIAS

Reformas al Poder Judicial

Hasta ahora, los integrantes del Poder Judicial han mantenido una actitud de enfrentamiento al Poder Ejecutivo y Legislativo, bajo argumentos propios de los leguleyos, olvidando que no son del todo autónomos ni independientes, sino que se rigen por las disposiciones de los otros dos poderes. Con las reformas los ministros no sólo deberán reducir su opulencia, sino tendrán que salir a la calle en busca del apoyo popular y demostrar que pueden combinar su sapiencia con los intereses populares… Los organismos autónomos, creados para vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, corren también la misma suerte: se trata de aparatos burocráticos dedicados a proteger intereses populares y a impedir que estos sirvan a los intereses de la Nación. La burocracia dorada goza de infinidad de privilegios por no hacer nada y al ser eliminados o reconstituidos, su personal pasará a otras áreas para no afectar sus derechos laborales… Y la Guardia Nacional también requiere de mayor disciplina, porque hasta ahora no se han visto resultados: siguen los asaltos carreteros sin que se enteren y la violencia continúa en diversas regiones del país, no obstante que cuentan con todos los recursos tecnológicos, humanos y financieros para cumplir con su deber de regresar la tranquilidad al pueblo de México, pero para ellos no pasa nada… El presidente López Obrador con sus reformas busca consolidar los avances de la IV-T y evitar el retroceso que quiere decir que el gobierno siga en manos de los que siempre se han beneficiado de los recursos públicos para hacerlos privados… Se recordó en Oaxaca que el ex presidente Vicente Fox obstaculizó la construcción de la supercarretera a la costa con recorte presupuestal, lo que lo demuestra tal y como es: nunca ayudó al pueblo, pero si a los poderosos empresarios con los que hizo alianza en contra de las mayorías. Llegará el tiempo en que al conocerse todas sus atrocidades se le someta a juicio político por secuestrar el poder político con fines privados, lo cual, en opinión del tabasqueño, ya terminó y ahora se impedirán esos abusos para que el Estado mexicano sirva a los sectores vulnerables que ya se habían acostumbrado sólo a observar los atropellos que eran víctimas…

