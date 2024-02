Sylvia Pasquel nos cautivará en “No seré feliz, pero tengo marido”

El 9 de febrero en el Teatro Las Torres

La actriz se dice feliz y comprometida con promover las artes escénicas

Celebra las remodelaciones y logros del Nuevo Teatro Sylvia Pinal

Con dramaturgia de Viviana Gómez Thorpe, dirección de Claudia Ríos y la actuación magistral de Sylvia Pasquel, se presenta la puesta en escena “No seré feliz, pero tengo marido”, que además de su temporada en el Teatro Sylvia Pinal, ahora ofrecerá una función especial el 9 de febrero en el Teatro Las Torres.

La gran actriz platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que se siente feliz de seguir haciendo este personaje desde hace varios años y que le interesa seguir llevando este mensaje a la mayor cantidad de público posible “Hicimos una temporada los fines de semana de enero en el Nuevo Teatro Sylvia Pinal y ahora vamos el 9 de febrero al Teatro Las Torres para quienes viven en la zona norte, en Cuautitlán, Naucalpan, los que viven en esos rumbos, los esperamos, asimismo, el 10 del mismo mes, iremos al Auditorio Alfredo del Mazo en Nezahualcóyotl, para continuar con una larga gira”.

Adelantó que la puesta en escena, aborda la historia de “un matrimonio común y corriente, es la historia real de la autora, lo que vivió en su matrimonio. Comienza precisamente con la narración de Vivi desde el día que se casa, la boda y vemos cómo avanza hasta que cumplen 25 años de casados, de modo que la primera parte de la obra es muy hilarante, da mucha risa, hay interacción con el público, las risas están garantizadas”.

No obstante, precisamente a los 25 años de casados, viene un punto de quiebre para la protagonista de la historia “su marido le dice que está enamorado de una mujer más joven y que se quiere divorciar, entonces en una noche agarra sus cosas y se va, sin más. Desde este punto todo pasa de ser algo muy divertido a algo sumamente conmovedor, es ese paso, ese duelo por el que ella atraviesa, una mujer que se queda sin su marido y sin sus hijos, porque ellos ya son mayores y no viven con ella”.

Entonces este personaje, a decir, de la señora Pasquel “reflexiona que pasó 25 años de su vida atendiendo a una familia que al final no está con ella, se queda sin marido, sin hijos, sin hogar, eso invita a la reflexión, pero también le muestra que la vida la da una segunda oportunidad, sin importar su edad, ella puede salir adelante, de hecho, la obra termina con una escena conmovedora y con un gran mensaje, la gente sale emocionada”.

La obra es para ayudar a las parejas

Asimismo, aclara que no es una obra feminista “es que el mensaje es importante para mujeres, pero también para los hombres, no busca señalar a nadie como un culpable. Creo que a todos se les va a dar la oportunidad de identificarse con alguien o con algo que sucede en la historia. Los hombres se espejean y el público en general ve lo que realmente pasa en aquellos matrimonios que a veces han perdido la brújula, en el sentido de que se casan y se termina el romance, el noviazgo y se convierte en una unión en la que las partes ya no se ponen atención, ya no salen a comer, la mujer no se arregla para esperar al marido y el marido tampoco hace nada. Pero la idea es que esas coas se pueden recuperar”.

De modo que una de las metas de esta obra, dijo es ayudar a las parejas, “El 99 por ciento de las mujeres que han visto la obra, dicen que han visto su historia, pero muchos hombres que son los primeros en pararse a aplaudir, dicen que les ha caído el veinte en muchas cosas. En nueve años que tengo presentando esta obra, he acumulado muchas anécdotas y lo que puedo destacar es que jamás he recibido un mal comentario. El público se divierte, se llevan un buen mensaje, me dicen que es una gran actuación. Lo que rescato de 9 años en cartelera es que en todas las funciones la gente se pone de pie”.

Memorabilia de Sylvia Pinal en su teatro

Por otro lado, también nos platicó de su labor al frente del Nuevo Teatro Sylvia Pinal, espacio en el que se apoya al talento emergente en las artes escénicas y que también pone en su cartelera obras de primer nivel, como lo fue en su momento, precisamente la puesta “No seré feliz, pero tengo marido”.

“La responsabilidad de tomar un teatro es grande, sobre todo de éste que estaba prácticamente abandonado. La meta inicial era rescatarlo, por lo que le hicimos una serie de remodelaciones, para que se vea bonito, para que la gente que nos visita se sienta cómoda, está limpio, compramos una salita, pusimos dulcería, que es algo que antes no había. Lo que me da gusto es que, muchos de los productores que ya no querían ir al Teatro Sylvia Pinal y ahora regresan contentos, me hablan, me felicitan, pues es un recinto muy diferente con otro ambiente, cariñoso para todos” explicó.

Y del mismo modo, coincide en que mantener este teatro vivo es una manera de rendirle homenaje a su madre en vida “Por eso lo llenamos de memorabilia de mi mamá, para que la gente se lleve una idea de la gran trayectoria de la señora Sylvia Pinal en el cine y teatro mexicano, que sepan lo que representa su presencia para el espectáculo y las artes de nuestro país. Entonces tenemos muchas cosas de su carrera, tenemos el billete de lotería con la imagen de mi mami, en el que le rindieron un merecido homenaje y muchos otros artículos”.

Remató diciendo “Es el único recinto que lleva el nombre de mi mami. Debe permanecer”, por lo que reiteró que seguirán programando puestas en escena de calidad, para que el público esté al pendiente y no dejen de acudir”.

“Mi regreso se debe al cariño de la gente”

Al estar marcando su regreso a los escenarios con “No seré feliz, pero tengo marido”, la gran actriz Sylvia Pasquel, celebra que “Ya la han visto muchos de mi familia, muchas veces en nueve años, han ido bastantes personas, les encanta. También lo que pasa es que depende del estado en que te encuentres cuando vez la obra, para saber cómo te va a tocar, pues si estás casada, si estás divorciada, son diferentes cosas con las que encontrarás identificación”.

Aprovecho para dar las gracias a su público “Primero que nada por la paciencia, porque gracias a mi público querido estoy regresando a mi trabajo, es todo gracias a ellos que son mi fortaleza, mi inspiración, mi motor. Entonces estaré con todo, para que se la pasen muy bien y se lleven un bonito mensaje, es una hora veinte en que podemos compartir esta historia”.

“No seré feliz, pero tengo marido” ofrecerá más de 22 fechas en diferentes recintos a lo largo y ancho del país. Las próximas son: el 9 de febrero en el Teatro Las Torres de Satélite a las 18:30 horas y 20:30 horas. Y posteriormente el 10 de febrero en el Auditorio Alfredo del Mazo a las 20:00 horas en Nezahualcóyotl.

“No seré feliz, pero tengo marido” se presentará el 9 de febrero en el Teatro Las Torres de Satélite, con funciones a las 18:30 horas y 20:30 horas. Y posteriormente el 10 de febrero en el Auditorio Alfredo del Mazo a las 20:00 horas en Nezahualcóyotl. Boletos disponibles en ticketpoint.mx o en las taquillas de cada inmueble

Sylvia Pasquel nos platicó de su labor al frente del Nuevo Teatro Sylvia Pinal, espacio en el que se apoya al talento emergente en las artes escénicas y que también pone en su cartelera obras de primer nivel