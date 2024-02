Dos proyectos para el país

En las elecciones del 2 de junio estarán a disposición de la ciudadanía dos proyectos de Nación: uno a favor de las mayorías, mediante la utilización de los recursos públicos y sus instituciones a favor de los sectores vulnerables, y otro a disposición de una mayoría que se enriquece rápidamente mediante el uso de las mismas para fines facciones y personales.

El de los gobernantes que despojaron de infraestructura y recursos naturales al pueblo de México para entregarlo a sus asociados extranacionales, del manejo inescrupuloso del presupuesto para beneficio de seguidores, amigos y familiares, a quienes incrustaron en la nómina oficial a través de instituciones paralelas para saquear el dinero del pueblo.

Y es el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo adecuado para discutir los proyectos de Nación: aprobar las reformas constitucionales para resarcir los daños que la reacción causó a México, o la devolución de sus privilegios, el que han obtenido mediante engaños, simulación de democracia y uso cómplice de los partidos y el Poder Judicial a su servicio.

En una lucha civilizada por el poder, será en las urnas y en las Cámaras donde se de el debate sobre qué es lo mas conveniente: si sigue la farsa y la explotación del pueblo de México mediante el uso de partidos e instituciones al servicio de la minoría rapaz, o se consolida -como se ha visto-, la transformación del país devolviendo lo que es del pueblo para el pueblo.

TURBULENCIAS

Errores burocráticos analiza el PRI

Falto de análisis, porque carece de capacidad para ello, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, encuentra errores de dedo y de gramática en las 20 propuestas de reforma constitucional a discusión en San Lázaro, sin llegar al fondo del asunto sobre, por ejemplo, las reformas a pensiones o a los salarios mínimos, a la eliminación de los entes burocráticos o de los privilegios al Ppoder Judicial, y sólo dice que “hay un error de primaria”, que efectivamente puede ser y resolverse colocando la coma en su lugar, pero no en cuanto a la importancia de nivelar los ingresos a los trabajadores que durante décadas fueron esquilmados con pensiones con medio salario o con salarios de mas de 700 mil pesos mensuales a los ministros… El ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones al buscar la senaduría por Sonora se reintegra de lleno a la política nacional y, poseedor de amplio experiencia, conocimientos e información sobre los actores políticos actuales, sin duda recobrará su liderazgo nacional… Miles recorren diariamente la nueva supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido sin necesidad de hospedaje en el centro recreativo, pues salen por la mañana y regresan por la tarde, siendo una gran obra que, hasta el mas fanatizado adversario de AMLO reconoce decisión política y autoridad moral para emprender una obra de esa envergadura… La polarización familiar, partidista y ciudadana en Oaxaca complica la selección de candidatos a los puestos de elección popular. Se da por hecho que el alcalde con licencia Francisco Martínez Neri será postulado para la reelección y al Senado van Antonino Morales y Laura Estrada, esta ultima ex lideresa de la Cámara de Diputados y ex secretaria de Bienestar, en tanto, Nino fue secretario de Administración y uno de los más allegados al actual mandatario; en tanto que, como se ve, el otrora poderoso líder social Flavio Sosa Villavicencio fue marginado del medio oficial al desaparecer su oficina de Jefe de Gabinete¸ seguramente será reinstalado como un burócrata más, pero ya no con el mismo perfil de feroz luchador social, porque demostró que lo que buscaba es empleo burocrático no la reivindicación social.

