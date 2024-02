Sumergidos en la violencia

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue, nunca se ha detenido, mientras el país está sumergido en la violencia y a expensas del crimen. Sin duda, es el problema a resolver, en conjunto con la salud y educación.

Lo que se viene es el proceso electoral de este año que es acechado por la violencia y tal parece que así será. A la fecha dicho proceso que inició el 4 junio de 2023 a la fecha han matado a 17 personas que buscaban ser o ya lo eran candidatos a un cargo de elección popular.

Lo que llama la atención es lo que pasa con la familia Monreal de Zacatecas, que nuevamente sufren la pérdida de un miembro por la vía del asesinato. Se trata del sobrino del gobernador David Monreal, Jorge Antonio Monreal Martínez, que fue asesinado a tiros la tarde del sábado en Plateros, poblado de Fresnillo, de donde son originarios todos los integrantes de la familia Monreal Ávila. Jorge Antonio es hijo de Juan Monreal, ex regidor del ayuntamiento de Fresnillo, quien actualmente es coordinador de delegados municipales en esa demarcación.

Pero no sólo lo vive Zacatecas, también el Estado de México, Ecatepec, la región de Tierra Caliente que colinda con Michoacán. Hoy fue en Santa Clara Cuautitlán donde asesinaron a Yair Martín “N”, aspirante a diputado federal por Morena, fue asesinado el sábado junto con su hermano. Guerrero está en emergencia desde hace meses y se anuncia que llegarán refuerzos, 15 mil este fin de semana, pero el problema no se resuelve. Son paliativos, pero no soluciones.

Muchos otros estados están igual, que viven los asesinatos con toda impunidad y no se solucionan. Estos son los temas que laceran a la sociedad diariamente. Este fin de semana se asesinaron a 239 personas, en un país que lleva años con promedios de 80 personas asesinadas diariamente y de ello no se habla en Palacio Nacional.

Otros temas

Tampoco se habla de las menciones insistentes en redes sociales sobre la publicación que realizaron los periodistas Tim Golden, ProPublica, Anabel Hernández. Deutsche Welle, Steven Dudley, InSight Crime relacionadas con las investigaciones sobre el supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial del tabasqueño en 2006, basados en información de la DEA.

Es una investigación desechada y así lo dio a conocer la señora Elizabeth Sherwood Randall asesora de Justicia de la Casa Blanca, quien se encontraba en la Ciudad de México para una reunión bilateral y quien claramente señaló que se cerró el caso por falta de pruebas.

Pero como estamos en temporada de elecciones todo se usa. La candidata de la oposición Xóchitl Gálvez dijo en una gira por Nueva York enfatizó que si “el periodista Tim Golden y la agencia de noticias independiente de los Estados Unidos ProPublica lo han calumniado al presidente López Obrador es necesario que denuncie porque es doloroso que en el mundo se diga que México tiene un narcopresidente”.

Sin embargo, esto va seguir y AMLO seguirá usándolo para evitar hablar de los asuntos medulares del país y la vida nacional.

Las campañas

Las candidatas siguen en su camino. Xóchitl con giras fuera de México y Claudia giras en la República, sin importar que no es tiempo de campañas.

Xóchitl en este tiempo de paro de campañas, visitó Estados Unidos y España, donde ha solicitado a organizaciones civiles se acrediten como observadores internacionales de las próximas elecciones, porque la democracia está en peligro, ante la amenaza de enfrentarse a una elección de Estado y el acecho del crimen organizado.

Por su parte, Claudia continúa con su recorrido por el país y reuniones con grupos diversos, ha tomado nota de las propuestas y difunde fielmente la palabra del señor.

Legislativo

Las reformas presentadas por AMLO, el pasado 5 de febrero, son parte de la estrategia electoral porque no tienen futuro. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, organismo serio y muy preciso en sus proyecciones señala que las reformas no podrán concretarse, sobre todo las 18, que son constitucionales por el desbalance en el gasto público, que es de 54.1% mayor que el de 2023.

El CEESP señala que mientras se prevé un aumento de los ingresos de sólo 0.8%, se estima que el gasto público crezca 7.8%, esto representa “un desbalance de 1.7 billones de pesos, 54.1% mayor a lo estimado por lo cual las iniciativas de reforma que envió el presidente AMLO al Congreso no se aprobarán, pues el país enfrenta un panorama financiero complicado, que derivarían en crisis fiscal.

Además, al iniciar el tercer año y segundo periodo de la Legislatura se ha dicho por el PAN y PRI, que la prioridad es sacar leyes que están estancadas en el rezago legislativo. La ley de semana de 40 horas, la ley de comunicación social, la ley de telecomunicaciones y radiocomunicación, por mencionar algunas Es decir, la prioridad no son las reformas constitucionales, que tendrán que analizar, no sólo los legisladores sino especialistas que seguramente serán consultados o se llevarán a parlamento abierto. Así las cosas, estimado lector, hasta pronto.

