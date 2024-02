Bruce Dickinson anuncia sus primeros conciertos en México

Para presentar su álbum solista: “The Mandrake Project”

18 de abril en Guadalajara y el 20 del mismo mes en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México

Asael Grande

Renombrado alrededor del mundo como uno de los más grandes y más reconocidos vocalistas de heavy metal de todos los tiempos, Bruce Dickinson, lanzará un nuevo álbum de estudio en 2024: The Mandrake Project. Para celebrar este esperado lanzamiento, Bruce Dickinson anunció sus primeras fechas del The Mandrake Project Tour, comenzando el 18 de abril en el Teatro Diana de Guadalajara y el 20 de abril en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, para después continuar en Brasil.

Bajo el sello de BMG Records, The Mandrake Project verá reunidos a Dickinson con su viejo colaborador musical y productor, Roy Z. The Mandrake Project será el séptimo álbum en solitario de Bruce y el primero desde Tyranny Of Souls de 2005.

Dickinson explicó en videoconferencia de prensa: “estaré tocando para ustedes pronto, por lo mientras les comparto que grabé un gran proyecto con Tony Lee, The Mandrake Project, con personajes e historias mías en un cómic, jamás había realizado un cómic, Lees un guionista increíble; hice un álbum solista con mi banda, con la que saldré de gira y la pasaré divertido, siento que necesitaba producir algo como en el pasado, y fui afortunado de hacer este disco, es musicalmente una historia, tomé elementos sobre situaciones de mi vida y sobre la gente que he conocido, es un álbum muy personal, sobre la identidad individual, son canciones diferentes, auténticas, representan diferentes historias y estilos a las de Iron Maiden, hace tiempo que no toco como solista en Latinoamérica, será una celebración con canciones del nuevo álbum, y canciones de hace más de veinticinco años”.

The Mandrake Project saldrá a la venta el 1 de marzo a través de BMG. A lo largo de diez temas inventivos, expansivos y absorbentes, Bruce Dickinson y su co-compositor y productor Roy Z, han creado uno de los álbumes de rock más definitorios de 2024. Sónicamente pesado y rico en texturas musicales, Bruce da vida a una visión musical que lleva tiempo gestando, y cuenta con algunas de las mejores interpretaciones vocales de su carrera: “tengo una increíble banda en el escenario, hice dos videos, Rain on the Graves y Afterglow of Ragnarok, con grandes efectos especiales, me han dicho que The Mandrake Project es similar a The Book of Souls de Maiden, que fue un disco que nos llevó a una gran gira, pero este disco es diferente, no me gusta mucho decir que el heavy metal tenga fusiones ahora, más bien ha pasado por diferentes procesos”.

Recientemente, Bruce Dickinson presentó el dramático vídeo lleno de acción de “Afterglow Of Ragnarok”, el primer single de The Mandrake Project, álbum grabado en su mayor parte en la Doom Room de Los Ángeles con Roy Z como guitarrista y bajista, la formación de The Mandrake Project se completó con el maestro del teclado Mistheria y el batería Dave Moreno, que también participaron en el último álbum de estudio en solitario de Bruce, Tyranny Of Souls, en 2005: “este álbum ha sido un viaje muy personal para mí y estoy enormemente orgulloso de él. Roy Z y yo hemos estado planeando, escribiendo y grabándolo por años, y me emociona mucho que la gente finalmente lo escuche, nos vemos pronto en México”.

