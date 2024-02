Yuri y Cristian Castro anuncian más fechas “Unidos en el escenario tour”

Gran aceptación del público a este concepto

Se presentarán los días 21, 22 y 23 de marzo en el Auditorio Nacional

Asael Grande

Yuri & Cristian complacen a sus fans y agregan dos fechas más a su gira “Unidos en el Escenario Tour”, el próximo 22 y 23 de marzo de 2024, en el Auditorio Nacional. Con ello, llevarán todos esos éxitos que los han puesto en la cima de la industria.

Las presentaciones del dúo se perfilan dentro de los eventos más destacados de este año, puesto que representan la unión de dos leyendas musicales, dispuestas a llevar su talento a otro nivel y compartir ese amor que tienen por la música con sus fans.

En conferencia de prensa, Yuri y Cristian comentaron al respecto: “estoy emocionada de esta gira que veníamos planeando de tiempo atrás, con tantas ansias, nos queríamos juntar como intérpretes, es una gira tan exitosa que ya en muchos lugares es sold out , eso quiere decir que la gente está emocionada tanto como nosotros, ya iremos compartiendo todo lo que va a ver en este show maravilloso, así que feliz, muy agradecida con la vida de estar junto a Cristian, sabemos que nos la vamos a pasar muy bien”, dijo Yuri, artista multifacética que ha experimentado con diversos géneros, desde la balada hasta la salsa.

Por su parte, Cristian Castro, quien es capaz de transmitir emociones intensas, y cuyas canciones, ya sean baladas románticas o rancheras, siempre son interpretadas con pasión y sentimiento, comentó que “ya dan ganas de ensayar, con ganas de mostrarles la calidad que hay en la voz de Yuri, en mi voz, juntas las dos voces haciendo canciones memorables, en el show yo voy a cantar canciones de Yuri, ella va a cantar canciones mías, vamos a brindar, tengo que bailar porque ella baila mucho, quiero participar mucho en este show, quiero reunirme nuevamente con México, ese es el principal motivo de esto, y las ganas de estar cerca de una mujer que realmente para mí vale toda la pena, la mejor voz, sin duda, desde chica, la conozco de muy niña, le tengo una gran admiración por su esfuerzo, ha tenido muchas etapas, me gusta mucho Yuri, hay tanto que decir acerca de ella que me siento con mucho honor de acompañarla en esta felicidad, hace mucho que queríamos cantar, habíamos tenido una charla en Las Vegas, y quiero agradecer al señor Darío de León, quien hizo que esto fuera posible, hizo el mayor esfuerzo para que estuviéramos reunidos para hacer una gira, y me pareció fantástico, me gusta mucho Yuri baladista, la siento impactante”.

“Vuélveme a Querer” es un conmovedor dueto entre Yuri y Cristian, que combina la potente voz de ambos artistas, logrando que el momento sea perfecto. Este tema y muchos más serán parte de las presentaciones que sucederán los próximos 21, 22 y 23 de marzo en el Auditorio Nacional: “creo que estamos en este momento en que, en gustos se rompen géneros –agregó Yuri- hay cantantes para todos los gustos, pero lo romántico nunca pasa de moda, y aquí lo estamos viendo desde que se anunció que íbamos a estar juntos, la gente quiere venir a vernos porque somos cantantes, porque somos baladistas, somos personas que hemos hecho nuestra carrera con nuestras voces, somos artistas he hemos luchado por mantenernos en la balada, Cristian es uno de los favoritos de México”. Yuri & Cristian Castro, entregarán sus poderosas voces y su carisma en el escenario, que los han convertido en los cantantes más populares de la balada y el pop en México.