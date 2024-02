MC quiere ser el real partido bisagra; ¿estará haciendo doble discurso?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿No le dará vergüenza al senador morenista Félix Salgado?

Se nota que Movimiento Ciudadano está en el rejuego de vender caro su amor y tratar, desde el Legislativo, apuntalar a su flamante candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Se puede apreciar también que quieren destacar en el escenario de las elecciones del próximo 2 de junio y tratar de obtener un mayor porcentaje de votación además de que quieren ser un partido bisagra real, o, ¿acaso colocarse del lado correcto de la historia?

Primero fue el coordinador de los Senadores naranjas, Clemente Castañeda quien dijo que su partido está dispuesto a apoyar 11 de las 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “si realmente hay voluntad para sacar adelante estas reformas, nosotros estamos listos, tenemos los votos para las reformas constitucionales”.

De inmediato, el nuevo coordinador parlamentario de MC en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa Mijares, tomó la “línea” del senador Castañeda y reiteró que confirmó que podrían ser 11 las reformas que su partido apoyaría del paquete de 20 iniciativas y a diferencia de su jefe, López Ochoa acotó a que estas reformas se discutan ya, porque no requieren de un amplio análisis en foros que serán organizados en todo el país.

“Hay en estas reformas un gran contenido de política social, que es una deuda histórica. Empecemos la discusión lo antes posible, ¿por qué no se presentaron con anterioridad? llevamos casi seis años de este sexenio, y hubiéramos querido se abordaran con madurez”, urgió el nuevo coordinador naranja en la Cámara baja.

Por sus redes sociales, el coordinador de MC en San Lázaro señaló: “aquellas (reformas) que pretenden un retroceso democrático no son (deudas históricas). No dejemos que el fracaso sexenal dicte la agenda electoral”

Lógicamente, el diputado emecista puso el dedo aprobatorio en las reformas de corte social que presentó el presidente López Obrador, sí, esas que el tabasqueño supuso que era la trampa perfecta para la oposición y al final le salió “el chirrión por el palito”.

Hasta el diputado López Ochoa calificó como un distractor; una manera de hacer campaña de parte del inquilino de Palacio Nacional a favor, desde luego, de su candidata Claudia Sheinbaum.

Una última cuestión, en el caso de la reforma a pensiones, el diputado naranja pidió la comparecencia de los directores del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella; del IMSS, Zoé Robledo; y del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y es ahí donde lo más probable, no ceda esta errada y llamada Cuarta Transformación.

No sobra aquí una pregunta: ¿estará haciendo gala Movimiento Ciudadano del doble discurso?, sobre todo por los problemas internos de rupturas que ese instituto político ha estado viviendo.

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo no sentirse intimidado o amenazado por el crimen organizado, esto, luego de los asesinatos de su cuñado, Juan Pérez Guardado y su sobrino Jorge Antonio Monreal. El político zacatecano declaró tener confianza en que se hará justicia en torno a estos dos crímenes. ¿Será? En cuanto a las medidas de seguridad que se supone que por precaución debería tomar el senador Monreal, declinó hacerlo. Ni cambiará de automóvil, ni solicitará escolta, ni usará chaleco antibalas.

*** “El Partido Verde me ha invitado a ser candidato a Senador de la República y he decidido aceptar”, esto lo dijo ni más ni menos que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien al parecer, tendría como compañera de fórmula a la exsenadora y ex presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz. Es lógico que el exmandatario tamaulipeco lo que busca es el fuero protector pues estuvo preso seis años.

*** Hace dos días, el impresentable senador morenista Félix Salgado Macedonio, se burló de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Con vulgaridad, más que con ironía completó diciendo: “¿no se le hacen familiares esas palabritas?, la candidata (Xóchitl Gálvez), pidiéndole al presidente Biden su intervención en el proceso electoral… ¿No les da vergüenza andar pidiendo apoyo en otro país cuando aquí no lo tienen?, ¡Están perdidos y lo saben!”. Varias cosas debería considerar el exmunícipe de Acapulco, como por ejemplo que su hija, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha estado totalmente ausente primero, cuando el huracán “Otis” barrió con Acapulco y, luego, con la crisis que se generó con el cobro de piso y asesinato de transportistas de pasajeros en Chilpancingo, Taxco y el propio puerto. Claro, la señora Salgado está más ocupada en otras cuestiones, pero, ¿no le dará vergüenza al senador Salgado Macedonio que su hija haya demostrado con creces ser tan incompetente?, porque se supone que él la formó y cuando salió señalado por varias mujeres por el delito de violación, lo que le impidió ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, tuvo la feliz idea de dejar en el cargo a su hija porque se supone que él sería “el susurro tras el trono”. Puros dislates.

*** ¿No le dará vergüenza al flamante senador Salgado que mejor los obispos de diversas diócesis en Guerrero como: José de Jesús González Hernández, Joel Ocampo Gorostieta, Dagoberto Sosa y el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, se preocupen más por la ola de inseguridad que azota la entidad? Estos hombres de sotana sostuvieron diálogos individuales con los líderes de organizaciones criminales para presentarles una propuesta de tregua y paz , misma que rechazaron. ¿Y la gobernadora Salgado?, a lo mejor de shoping.

*** El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa que tiene el propósito de establecer en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en la Ley General en la materia, la obligación de garantizar el suministro de los medicamentos para el tratamiento de las personas con trastornos mentales, tanto a pacientes ambulatorios y a los que se encuentren hospitalizados. Explicó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS), actualmente una de cada ocho personas sufre de problemas mentales, entre las que destacan la depresión y la ansiedad. De acuerdo a dicho proyecto, “en 2019, una de cada ocho personas en el mundo, lo que equivale a 970 millones de personas, padecían un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia de Covid-19”. Aquí habría que agregar que a como estamos con la mega farmacia que surte poquísimo y la mayoría de las veces nada, ya se sabe lo que podemos esperar.

