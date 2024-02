Batres hace “mutis” sobre dichos de Slim

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Como a los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México no les gustó lo dicho por Carlos Slim y por ello urgen al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para que fije una postura política “lo antes posible” sobre lo señalado por el empresario acerca del colapso de la Línea 12 del Metro. Es un tema muy sensible para los vecinos de Tláhuac y por lo mismo no se pude dejar pasar por alto.

Batres no debe hacer “mutis” sobre los dichos de Slim en el sentido de que la L-12 se derrumbó por falta de mantenimiento en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Un mantenimiento que Morena y Florencia Serranía no le dieron al tramo elevado del Metro en Tláhuac y eso causó la muerte de 26 personas”, declaró el diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández.

Anticipó que ya tienen listo un recurso parlamentario para que Ernestina Godoy acuda a San Lázaro a explicar porque, durante su gestión, se le perdonó a Florencia Serranía y nunca hubo funcionarios de Claudia Sheinbaum en la cárcel por esta tragedia.

Téllez Hernández manifestó que el jefe de Gobierno tiene que dar una postura política lo antes posible y no “cantinflear” en un tema que es muy sensible como es el Metro.

A su vez, el coordinador del GPPAN, Federico Döring Casar, indicó que lo dicho por el ingeniero Slim sólo confirma lo que ya había querido ocultar Claudia Sheinbaum con el dictamen final DNV.

“Una empresa que ella trató de mutilar, callar y censurar. El resultado fue el mismo de los peritos de la Fiscalía, quienes habían determinado que el mantenimiento fue la causante del desplome mortal”. Agregó que los dictámenes que Ernestina Godoy ocultó en su gestión; son los mismos que la empresa DNV refirió en su momento. “La responsabilidad principal de la tragedia en la L-12 se debe a Sheinbaum y Florencia Serranía, por no aplicar el manual de operación y mantenimiento correspondiente.

Promueve voto chilango en el mundo

Aún y con las resistencias de Morena y aliados para apoyar a la Diputación Migrante (DM) que encabeza Raúl Torres Guerrero, el PAN en el Congreso local se ofreció trabajar en conjunto con el INE a fin de promover el periodo de registro del voto desde el extranjero y que vence el próximo 25 de febrero. El diputado Raúl Torres Guerrero, quien sin los apoyos económicos del Legislativo se ha dado a la tarea de recorrer el mundo para conocer las necesidades de los chilangos, destacó que “Morena sabe que tienen el repudio de los citadinos que radican alrededor del orbe y, por consiguiente, no les va a ir nada bien”.

Añadió que en esta Legislatura Acción Nacional ha pugnado por apoyar a los chilangos fuera de México con acciones de política pública, pero, en su momento, Claudia Sheinbaum se dedicó a obstaculizar la agenda.

Torres precisó que los chilangos en el exterior representan la entidad con más registros para el voto desde el exterior y eso significa que hay un amplio interés por cambiar el modelo de Gobierno que actualmente se tiene.

El panista recordó que tanto Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez ya se han acercado a núcleos de mexicanos en el exterior y han logrado retroalimentarse para el diseño de un proyecto de Gobierno a largo plazo.

“Como diputado del PAN y sin los apoyos económicos que el Legislativo debería otorgar a la Diputación Migrante, reiteró, me he dado a la tarea de recorrer el mundo…”.

Agregó que él hace una labor que tendría que estar realizando el gobierno local y federal. “Lamentablemente no es así y únicamente utilizan a las comunidades de connacionales para contaminar eventos de la oposición, extorsionarlos con quitarles los programa sociales y en especial, alquilarlos como grupos de choque”.

Sostuvo que el Congreso local celebra que el INE haya ampliado el plazo para registro del voto desde el extranjero, al señalar que esa decisión es acertada porque da oportunidad para que más mexicanos demuestren que al país le urge un cambio de gobierno.

Registro a cargos locales, vence hoy

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informa que hoy 15 de febrero vence el plazo para que los partidos políticos y las personas candidatas sin partido realicen su solicitud de registro a los cargos de Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales, en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024.

Informó que para tal fin, este órgano electoral ha habilitado el Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC) para ingresar los datos, así como la documentación correspondiente para los diferentes cargos de elección popular.

Los partidos políticos deberán adjuntar los siguientes documentos por cada candidatura:

Fotografía, credencial de elector vigente, acta de nacimiento y formato de registro del Sistema Nacional de Registro (SNR) con fecha actualizada al 2024, entre otros requisitos.

El IECM dijo también que dentro de los quince días siguientes a la conclusión del registro de candidatas y candidatos, informará a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, sobre las candidaturas registradas.

