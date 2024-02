De rodillas ante el Papa

Desde el portal

Ángel Soriano

Lamentable espectáculo de quienes pretenden gobernar nuestro país -aunque siempre han estado dentro del presupuesto-, que tienen que recurrir a figuras internacionales o a países extranjeros en busca de notoriedad para satisfacer sus ambiciones personales, lejos de las comunidades o de los pueblos pobres, de las ciudades grandes y medias sin agua.

En un afán desproporcionado por figurar en los medios de comunicación, se recurre a todo tipo de argucias para ganar notoriedad, sin reparar en que la voluntad del pueblo se gana con el trabajo a su lado, lo mismo encabezando demandas sociales ancestrales que recientes, pues son los mismos problemas sólo que se han agudizado por falta de atención u omisión oficial.

Así vemos que se va a foros europeos y, de acuerdo a los presuntos analistas, constituye un avance porque se trata de relevantes intelectuales o dirigentes políticos, empresarios o inversionistas interesados en nuestro país, a quienes se les ofrece el país para obtener ganancias, más allá si cumplen o no con las disposiciones laborales y ambientales.

En nuestro país, Estado laico, con una diversidad de religiones, se busca afanosamente aparecer al lado del Papa Francisco, el influyente dirigente religioso a nivel mundial y no está mal que dé su bendición y se coincida o no con su filosofía social, pero de ahí a mendigar la foto para impactar en la sociedad mexicana hay mucho de indignidad y de oportunismo político.

TURBULENCIAS

Crecimiento hacia el norte de la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que desde hace dos décadas fue localizado un acuífero en el valle del Mezquital, por los rumbos del AIFA, que fue formado desde la época porfirista que construyó el drenaje profundo y que arrojaba las aguas por la zon y mas que traer agua de esa región, lo que se hará es ordenar el crecimiento urbano hacia el norte de la ciudad de México donde hay agua, como ocurre en todo el país. Hay partes de la Republica con agua suficiente y hay donde escasea mucho, por lo que se requiere de un crecimiento ordenado… La falta de agua es ya no solo bandera política, sino un lucrativo negocio para las empresas del ramo, en tanto que los colonos pobres sufren las consecuencias de tener que pagar servicios municipales que no se prestan, comprar agua y no poder satisfacer sus necesidades elementales. Aquí se conjuga la falta de mantenimiento del sistema hidráulico, de tecnología, recursos financieros y omisión o indiferencia de sucesivos gobiernos que no han desarrollado proyectos a largo plazo y ahora como salida ven lo que ocurrió en el pasado cuando si se hacían obras de gran calado y que existen o están vigentes… Como ejemplo podría ponerse, simplemente, la construcción de la lLínea 1 y 2 del Metro en el gobierno del presidente Díaz Ordaz, que está vigente y actuante, en tanto que las administraciones capitalinas de los últimos tiempos no sólo no han hecho obras, sino que las que han realizado están mal. Esta la línea 12, que tanto drama ha causado en los usuarios por su pésima planeación… Ahora el problema del agua amenaza con una crisis social de grandes consecuencias si es que en la actualidad no se asuma con responsabilidad la atención de este problema… Nadie se explica como de la ciudad de Oaxaca salió una caravana de mototaxistas con rumbo a la costa con grave riesgo para los automovilistas y los propios viajeros, pues lo endeble del transporte y la lentitud de su recorrido, significa un grave peligro para todos. Ni las policías municipales ni federales fueron capaces de frenar la salida de los intrépidos conductores que desafiaron el camino para conocer el mar.

