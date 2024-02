Marchas, paros y cierres fronterizos

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han hecho presentes manifestaciones, marchas, bloqueos y cierres de tramos fronterizos.

El 14 de febrero, Día de la Amistad, ex trabajadores ferrocarrileros cerraron tramos de la frontera de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, así como el tramo de Tenosique, Tabasco, del Tren Maya; el tramo de Matías Romero, Oaxaca, del Tren Transístmico y el Zócalo de la Ciudad de México.

Los inconformes manifestaron que sus acciones fueron en protesta por el incumplimiento del compromiso anunciado en 2022 por el presidente López Obrador de llevar a la realidad un Proyecto de Justicia Social para miles de ex ferrocarrileros afectados por la privatización del sistema ferroviario mexicano.

Es así como en diversas zonas del país, el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) “obligó” a la Secretaría de Gobernación a que los convocara a una reunió ayer jueves en la sede de la dependencia de la CDMX para un diálogo con su titular Luisa María Alcalde.

Como reacción a estas protestas, no faltaron algunos casos de medidas represivas injustificadas, como en Matías Romero, Oaxaca, en donde José Luis Godines, delegado de FERRO en el sureste del país, fue detenido por miembros de la Marina. La SEGOB tuvo que intervenir para gestionar la liberación del dirigente sindical.

Eduardo Canales, presidente de FERRO, explicó que el Proyecto terminó en “calidad de “indefinido”, bajo el “argumento” de Gobernación de que no había recursos suficientes, “lo que echa por tierra el compromiso expresado por el titular del Ejecutivo federal en su conferencia matutina y en diversos encuentros públicos que ha tenido con ferrocarrileros en los últimos dos años”.

En la Ciudad de México, después de cerrar el Zócalo los integrantes de FERRO se dirigieron a la Secretaría de Gobernación y responsabilizaron a Luisa María Alcalde de haber orquestado detener el Proyecto, lo que “contraviene una orden de su jefe el presidente de la República”, dijeron.

El paro de transportistas

También, ayer jueves, la Alianza Mexicana de Transportistas A. C., realizaron un paro nacional y bloquearon las autopistas que confluyen hacia la Ciudad de México.

Los transportistas llevaron a cabo esta protesta ante la falta de respuesta del gobierno federal a las quejas sobre la inseguridad que priva y padecen en las carreteras del país.

Neri Santiago, integrante de la Amotac, informó que los cierres se llevaron a cabo a partir de las 0800 hrs. en las siguientes carreteras y avenidas principales:

¬ Carretera Amecameca-Chalco.

¬ Autopista México-Puebla a la altura de Zaragoza.

¬ Autopista México-Cuernavaca a la altura de Tepojaco.

¬ Vía Morelos en Ecatepec a la altura Auto Zone de Laureles.

¬ Autopista México-Tulancingo.

¬ Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal.

¬ Carretera México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepotzotlán.

¬ Arco Norte a la altura de Tula y

¬ Texcoco-Lechería a la altura del Mexiquense.

Marcha por la democracia

Y como se anunció, este domingo 18 de febrero se realizará la “Marcha por nuestra democracia” en el Zócalo capitalino y en más de 100 ciudades del país y del extranjero para demandar que haya voto libre en la elección del 2 de junio próximo, sin intervención de los gobiernos federal o locales.

De acuerdo con información en medios nacionales, Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, será el único orador del evento.

La marcha por Nuestra Democracia, convocada por más de 210 organizaciones de la sociedad civil, se llevará a cabo en 107 ciudades del país y del extranjero, confirmaron sus voceros.

En una conferencia de prensa, informó El Economista, los organizadores solicitaron a la población que pretende acudir que evite usar cualquier tipo de “emblema partidista ni referencia a ninguna candidatura”.

La demanda es que el presidente López Obrador no se meta en la elección, además de no más propaganda; no más al abuso de programas sociales y que gobernadores y alcaldes dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista, dijo Ana Lucia, representante de organizaciones como Sociedad Civil México.

Otras exigencias es que se blinde a la elección del dinero y la amenaza del crimen organizado.

No más campañas financiadas por el narcotráfico y que se respete el derecho al voto informado y razonado.

Urge a Cuauhtémoc “blindarse”

Al ex gobernador de Morelos ya no lo quiere nadie más que el presidente López Obrador y ni así ha logrado un cargo que lo blinde y no vaya a parar con sus huesitos en la cárcel.

Así tendrá la conciencia y por eso le urge tener fuero.

Según PolíticoMX, Blanco, luego de perder la posibilidad de ser alcalde de la Cuauhtémoc y de ser desplazado de las listas plurinominales para el Senado, ahora estaría buscando a toda costa llegar a San Lázaro.

lm0007tri@yahoo.com.mx