David Bisbal celebrará su 20 aniversario en México

Lleno de éxitos y colaboraciones

Su concierto será el 9 de mayo en el Auditorio Nacional

Mitzi Fernández

El talentoso y reconocido cantante David Bisbal llega con su Tour México 2024 con el que estará festejando su 20 aniversario como cantante. Se presentará en Monterrey el 4 de mayo, en Guadalajara el 7 de mayo, en Querétaro el 12 de mayo y en la Ciudad de México el 9 del mismo mes en el Auditorio Nacional.

Lleno de emoción y alegría en conferencia agradeció “me da muchísima alegría compartir con ustedes mi regreso en un concierto muy especial, mi festejo de 20 años con todos mis éxitos y las colaboraciones tan bonitas que he hecho”.

Aseguró que en el concierto habrá muchas sorpresas “trabajaré para que muchas personas puedan acompañarme como invitados, es laborioso porque con 20 años no puedo dejar alguna canción fuera. Además, que México es muy importante para mí y tengo mi propio repertorio de canciones y de temas de novelas, probablemente sería en donde he tenido más colaboraciones”.

El equipo de Universal Music celebrando su trayectoria le obsequió un reconocimiento al cantante, un Cráneo Huichol, como simbolismo del acompañamiento y celebración de vida.

Con respecto a las colaboraciones que ha hecho y tal vez le faltarían expresó “Estoy abierto a salir de mi zona de confort, prepararme y estudiar los géneros. Recuerdo que con Cristian Nodal colaboré cuando él iba empezando su carrera, tenía solo un tatuaje (risas), me encanta y ojalá pueda seguir haciendo la lista más grande. También Cristian Castro es muy importante y me gustaría colaborar, espero que llegue la canción perfecta. Nunca me olvidaré cuando Juan Gabriel me invitó a cantar con él y encontramos a Cristian en el público y se puso a cantar con nosotros”.

Para terminar con la elegancia que lo caracteriza y haciendo un recuento de lo que se ha llevado de México dijo “me llevo la gastronomía, el cariño de su gente y las muchas fotografías que tengo en la estantería de mi casa. He compartido la gastronomía con mi familia. Mi mayor satisfacción es la gente que conocido por todos lados. Para mi cantarles y cantarles su género es mi mayor muestra de afecto y cariño para todos los que siguen mi carrera”.

Los boletos están a la venta en taquilla del recinto o en la página www.ticketmaster.com

Bisbal aseguró que en el concierto habrá muchas sorpresas «trabajaré para que muchas personas puedan acompañarme como invitados, es laborioso porque con 20 años no puedo dejar alguna canción fuera”

—

El equipo de Universal Music celebrando su trayectoria le obsequió un reconocimiento al cantante, un Cráneo Huichol.

Lleno de emoción y alegría en conferencia agradeció «me da muchísima alegría compartir con ustedes mi regreso en un concierto muy especial.