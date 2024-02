Serrano, harto de lo más nocivo de la política

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Emilio Serrano, político de la “vieja guardia”, es uno más de los que han abandonado Morena para sumarse a la alianza integrada por el PRI, PAN y el PRD, del que formó parte en sus inicios.

En el PRD, fue presidente de comité de base, secretario de organización del comité delegacional de Iztacalco, consejero estatal y en dos ocasiones delegado a congresos nacionales; en 1979 fue elegido diputado federal suplente por el PRI, el resto de sus puestos de elección los obtuvo como candidato del PRD, en 2000 fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa Y en 2003 y en 2009 diputado federal por el XIII Distrito Electoral Federal del DF a la LIX Legislatura de 2003 a 2006 y a la LXI Legislatura de 2009 a 2012.

Emilio Serrano Jiménez tiene estudios truncos de educación física, inició su carrera política en organizaciones vecinales en la delegación Iztacalco donde reside, ocupando los cargos de presidente de la Consejo de Integración Vecinal de Iztacalco, A.C., consejero ciudadano y presidente de la colonia Agrícola Oriental.

El fue uno de los principales fundadores de Morena, ex diputado federal y local, así como creador de las pensiones universales a adultos mayores durante la era López Obrador; renunció a la 4T el jueves de la semana pasada para sumarse a los esfuerzos de la Alianza PAN, PRI y PRD.

El ahora ex morenista recibió el cobijo de las fracciones de oposición en el Congreso capitalino y lamentó que Mario Delgado trafique con las candidaturas locales. “Se han cometido muchas injusticias y muchas arbitrariedades, pero voy a levantar la voz y también a presentar quejas y denuncias contra los abusos de quienes hoy dirigen al partido Morena”, advirtió. En su momento, el coordinador de AN, Federico Döring, adelantó que Serrano Jiménez se une a los esfuerzos de la oposición en la alcaldía Iztacalco, en donde, con su liderazgo social y territorial, y su experiencia legislativa, lograrán que Daniel Ordóñez gane la elección y “saquemos a los corruptos de Morena en Iztacalco”.

¿Por qué sale de Morena?

Emilio Serrano confesó que por sentirse traicionado. “Soy reconocido por la comunidad de mi alcaldía Iztacalco y ese reconocimiento se manifestó en las consultas realizadas por el partido, donde obtuve el primer lugar de los barones, como aspirante a candidato a la alcaldía, aun así, mediante un ejercicio de imposición, se me ha excluido”. Añadió que “desde siempre he venido luchando por erradicar los abusos, las estafas y por eso, no puedo permitir que sea yo un claro ejemplo de la injusticia, a través de lo más nocivo de la política”. “El discurso cotidiano del movimiento ha quedado muy alejado de lo que al interior practica, se ha perdido el rumbo de la ética y la moral políticas, me retiro de ustedes para no ser cómplice”, concluyó.

PAN repudia nexos con el crimen

El PAN manifestó su repudió a la política de seguridad pública del gobierno federal, que consiste en los abrazos y no balazos al crimen organizado, desprotegiendo a los cuerpos de las fuerzas armadas como es la Guardia Nacional.

En el marco de la Sesión del Constituyente Permanente, donde se discutió la minuta enviada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 13 de diciembre de 2023 sobre reconocimiento de derechos laborales de los militares que temporalmente integran la GN, se abordó el tema de los nexos de AMLO con el crimen organizado. “La grave crisis de inseguridad en la que se encuentra el país es por culpa del mal gobierno de Morena, es una crisis que ha cobrado más de 170 mil muertos por el crimen organizado”, explicó el diputado Héctor Barrera Marmolejo. “México, lamentablemente ha quedado rebasado por la violencia que hay; hoy en día en el territorio nacional hemos visto los crímenes más atroces en varias entidades federativas, hemos visto los asesinatos de transportistas, hemos visto también que la estrategia de abrazos y no balazos es una estrategia fallida”.

En Tribuna, añadió que es una estrategia que no ha dado resultado en favor del pueblo de México. “Sabemos hoy en día también que el Ejecutivo recibió recursos del crimen organizado, esas son cosas que no se debe permitir y se deben exhibir en la ciudadanía, se tiene que saber.”

Cuestionable iniciativa de vivienda

La iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de vivienda enviada recientemente al Poder Legislativo, tiene como propósito que los mexicanos renten casas y que los trabajadores nunca tengan una vivienda propia, ya que el Estado mexicano abandonó la construcción de vivienda durante este sexenio.

El Consejo Empresarial Mexicano denunció que la actual administración no construyó las 600,000 viviendas requeridas anualmente y contribuyó al incremento del desempleo de nuevos jóvenes en edad laboral, volcados a la informalidad, al subempleo y a la improductividad.

“Este Gobierno no pudo revertir el rezago de 8.5 millones de viviendas y no existen los incentivos fiscales para ampliar la capacidad instalada de un poco más de 2,500 pequeñas y medianas constructoras”.

lm0007tri@yahoo.com.mx