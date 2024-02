Keane anuncia los detalles de las celebraciones del 20 aniversario de ‘Hopes and Fears’ remasterizado

A la venta el 10 de mayo

La gira mundial incluye 3 fechas en México (CDMX, Monterrey y Guadalajara)

Keane anuncia todos los detalles de su próxima versión especial remasterizada de Hopes and Fears, sin duda uno de los mejores álbumes debut de todos los tiempos, el 10 de mayo, exactamente 20 años después de su lanzamiento inicial.

La banda también saldrá a la carretera este año para embarcarse en una gira mundial completa. Las fechas del Reino Unido e Irlanda incluyen dos conciertos enormes y extremadamente especiales en el O2 Arena de Londres los días 10 y 11 de mayo. Las últimas entradas finales para The O2 London estarán a la venta el 21 de febrero. El apoyo proviene de The Lathums en todo el Reino Unido y The Sherlocks en Dublín y Europa continental, al igual que tres fechas en México.

Esta edición conmemorativa del 20º aniversario incluye una versión especial del álbum original remasterizada y editada por Frank Arkwright en los Abbey Road Studios, así como la presentación de lados B, demos y rarezas inéditas. Las mezclas 5.1 Dolby Atmos provienen de David Kosten.

FORMATOS: – 1 LP Galaxy Vinyl (Álbum original remasterizado) – 2LP Coloured Vinyl (Álbum original remasterizado +Lados B & Rarezas) – 3CD (Álbum original remasterizado+ Lados B & Rarezas + Demos) – Limited Edition Box Set Deluxe Edition (Boleto conmemorativo numerado, cuaderno Hopes And Fears, sobre impreso con la silueta de banda que contiene 2 postales diseñadas por Dave Lupton (1 firmada), marco de postal desplegable, 3 CD, sencillo de vinilo Love Actually de 7 pulgadas, bolsa interior impresa con letras manuscritas y póster de pared) – 2CD Live (Álbum original remasterizado y grabaciones en directo de Ciudad de México 2024)

– Digital (Todo el audio disponible en todos los DSP) El mismo día del lanzamiento del box set, la banda tocará en el primero de sus dos conciertos en el London 02 Arena como parte de una gira mundial que comienza el 1 de abril en la Ciudad de México antes de llegar a Europa y el Reino Unido. Su gira por Estados Unidos en septiembre incluye fechas prestigiosas en el Greek Theatre de Los Ángeles, el Ryman Auditorium de Nashville y el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. Se anunciarán más fechas.

Keane recientemente llevó su espectáculo en vivo a la India y Sudáfrica, tocando en estos países por primera vez y demostrando la creciente demanda de la banda en todo el mundo. En el escenario de Mumbai se les unió Anoushka Shankar para tocar una versión especial de “Everybody’s Changing”.

‘Hopes and Fears’ fue un álbum histórico para Keane y ha batido todo tipo de récords en el proceso. Es uno de los álbumes más vendidos en la historia de las listas del Reino Unido, con más de 2,5 millones en el Reino Unido en su primer año y un millón en los Estados Unidos. impulsado por su canción absolutamente clásica “Somewhere Only We Know”. ‘Hopes and Fears’ es 9 veces disco de platino en el Reino Unido, un logro notable. El álbum ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Keane surgió junto a una nueva vanguardia de bandas que cambiarían la forma de la música: Snow Patrol, Scissor sisters, the Killers y Coldplay. Fueron los primeros en crear un sonido que giraba únicamente en torno a los teclados, lo que realzaba el atractivo emocional de sus canciones. ‘Everybody’s Changing’ de ‘Hopes and Fears’ se convirtió en una de las canciones favoritas de los fansy en uno éxito Top 5. primeros.

En 2004, Keane era el artista británico con mayores ventas en el Reino Unido. Al año siguiente ganaron dos premios BRIT: Mejor Álbum Británico por ‘Hopes and Fears’ y el premio a la Revelación Británica votado por los oyentes de Radio 1.

‘Somewhere Only We Know’ ha disfrutado de un resurgimiento reciente en Tik Tok volviéndose viral en Asia, lo que encendió la chispa de un renacimiento global de la canción que actualmente está alcanzando más de dos millones de reproducciones diarias en Spotify, y en los últimos 12 meses se ha convertido en el sencillo más vendido de Island Records. En total, se ha reproducidomás de mil millones de veces.

El cantante Tom Chaplin dice; “Recuerdo estar de pie junto a esa increíble mesa Antigua de mezclas en Heliocentric Studios donde hicimos Hopes and Fears, escuchando una de las primeras mezclas de Somewhere Only We Know. Tenía la sensación de que se nos había ocurrido algo que tenía un extra de magia. Hacer música es a menudo un proceso lleno de dudas… pero en esta ocasión había algo innegable en lo que habíamos creado. ¡Está claro que mucha gente sintió lo mismo cuando salió el álbum!

Tim Rice-Oxley, compositor y miembro fundador de la banda dijo: “Cuando pienso en estas canciones, todavía sigo imaginándonos tocándolas en pequeñas salas de pubs de todo el Reino Unido. Recuerdo lo emocionante que fue ver cómo el público comenzaba a crecer. Esas canciones nos abrieron la puerta a otra dimensión; Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas desde entonces nació de ese momento. Es un privilegio increíble para nosotros que la gente siga escuchándonos después de todo este tiempo”.

Marzo – Abril 2024 Marzo 29 Pal Norte Festival, Monterrey, Abril 1 Palacio de los Deportes, CDMX, Abril 3 Auditorio Telmex, Guadalajara