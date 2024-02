Ramona lanza “No Te Vayas” al lado de Ximena Sariñana

De Tijuana para el mundo

Un tema que hace vibrar las fibras más sensibles

Arturo Arellano

Ramona, la banda de Tijuana, invita a una de las artistas más icónicas de México, Ximena Sariñana, a unirse en su nuevo sencillo “No Te Vayas”, que sale a través de ONErpm Latino. Este es un indie pop suave que ofrece una fusión única de sonidos románticos y bohemios con una instrumentación apasionada que te recordará a las mejores baladas de los años 70s. Las voces de Ximena y de Jesús Guerrero se mezclan de una manera mágica que hará que el oyente quiera cantar junto a ambos artistas.

Jesús Guerrero en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó los detalles al respecto “a Ximena la contacté por Instagram, le mande un mensaje como a las 3 de la mañana, estaba pensando que su voz sería excelente en esta canción, luego me quede dormido, y al siguiente día contestó que le había encantando la canción y que la iba a grabar, pasó el tiempo, hicimos el video, nos conocimos en persona, ella muy linda, estaba muy entusiasmada y nos encantó el resultado, igual que a la gente”.

Celebra que “el público la recibió súper bien, mucha gente ha comentado que la canción les ha llegado mucho, es nostálgica, recuerdo cuando la compuse en la Ciudad de México por el 2019, estaba a punto de irme a dormir y recuerdo que agarré la guitarra, estaba acostado, me puse a cantar, me sentía como solo, no triste, pero si en este rollo de la soledad, empecé a cantar y fue algo muy rápido, la hice como en 5 o 10 minutos, es algo que me alegra porque la gente ha conectado muy bien”.

Al tener un sonido que evoca a la música clásica de los setentas u ochentas en español, refiere que “realmente creo que es algo que se da, no lo planeamos, escuchamos música de esa época. Crecí escuchando Juan Gabriel, José José, Los Ángeles Negros, entonces, mi manera de expresarme es a través de ese tipo de música, de las baladas, lo traigo en la sangre desde chico, hago este tipo de temas y ya con Ramona, la banda también ya teníamos callo con estos sonidos”.

De modo que es algo que ha sido del agrado de muchas personas “Creo que se debe a lo mismo, al final hay gente que es más nostálgica que otra y los nostálgicos hacemos esta música, no creo que se vuelva tendencia o moda, platicaba con Daniel de Daniel me estas matando, y me decía que cuando sacó su música, le dijeron ¿a quien le va a gustar? Nada más a tu abuelita (Risas) y no fue asi, al final es mucha gente la que está conectando con estos sonidos”.

Y adelantó que en abril saldrá un nuevo disco que se va a llamar ‘Los himnos del amor’ “serán 27 rolas, lo vamos a presentar en el Lunario y con una gira por todo México, estamos bien contentos, es nuestro primer Lunario, es un show con músicos y artistas invitados. El disco fue un reto y desde que empezamos a componer quería una historia de amor, como playlist de Spotify, de hecho le quería poner ‘Playlist romántico’ al disco. Que no fuera solo un tipo de música, de ahí nació la idea de que fuera una relación de dos muchachos, Pedro y Karen, desde que se conocen, hasta que finaliza la historia”.

Esta historia se transportará a un concepto audiovisual “De hecho ya tenemos como 10 videoclips donde salen nuestros personajes, vamos a sacar un par más antes del disco, queríamos hacer un corto, pero el orden en que han salido no es lineal, entonces cada quien le va a dar su propio sentido”.

La presentación de Ramona será el 26 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ramona es una banda de pop rock originaria de Tijuana que ha vivido esta circunstancia de manera ventajosa: “con un toque de indie”, con letras que reflejan, desde diferentes puntos de vista, el amor del romántico enamorado a la antigua que también tiene destellos alternativos