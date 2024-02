El Teatro Metropólitan vibrará con Ben Howard

Acompañado de sus tenues ritmos

La preventa Citibanamex es este 21 de febrero a partir de las 11:00 horas

Prepárate para deleitar tus oídos con canciones que retratan historias y paisajes etéreos, gracias a que Ben Howard, ofrecerá un concierto en la capital mexicana, el próximo 17 de agosto de 2024, en el emblemático Teatro Metropólitan.

Por allá de 2011, el músico originario de Reino Unido lanzó Every Kingdom, álbum que lo catapultó a nivel internacional, tras vender más de un millón de copias. Este disco, que incluye éxitos como “Promise”, “The Wolves” y “Old Pine”, le valió el premio Brit Award al Mejor Nuevo Artista Británico y otro a Mejor Artista Masculino Británico.

OCESAFACT: En 2014, el gobierno de Devon, pueblo natal de Ben Howard, decidió poner el retrato del músico en un billete de 10 Totnes Pounds.

En 2014, Howard lanzó su segundo álbum, I Forget Where We Were, con un sonido más experimental y letras más introspectivas. Este trabajo consolidó su lugar como uno de los artistas más talentosos de su generación. Mientras que el tercer álbum, Noonday Dream marcó un cambio en su estilo musical, con una instrumentación más compleja y arreglos más orquestales. Este disco fue aclamado por la crítica y le valió una nominación al Mercury Prize.

En cambio, Collections From The Whiteout, el cuarto disco de estudio del británico fue todo un proceso creativo, puesto que por primera vez colaboró con otros músicos y la producción fue de Aaron Dessner, (miembro de The National y quien produjo los discos Folklore y Evermore de Taylor Swift).

Howard, conocido por su voz suave y melodías melancólicas, ha cautivado al público no sólo por su folk alternativo, sino también por trabajos tan bien logrados, como es el caso de su quinto álbum de estudio, Is It? el cual aborda la resistencia personal.

Prepárate para disfrutar de una noche llena de música, emociones y un mensaje inspirador, el próximo 17 de agosto de 2024 en el Teatro Metropólitan. Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 21 de febrero, a las 11:00 AM hora local y, un día después, en las taquillas del inmueble a través de Ticketmaster.