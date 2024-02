Mon Laferte presentará su “Autopoiética Tour”

En el Palacio de los Deportes

La gira comenzará el 29 de febrero en Puebla y concluirá el 21 de marzo en la Ciudad de México

Asael Grande

La cantautora y artista visual Mon Laferte, ofreció una conferencia de prensa, para dar los detalles de su Autopoiética Tour 2024, que la llevará a presentarse en importantes plazas de la República Mexicana, cerrando esta serie de shows en nuestro país en el Palacio de los Deportes de la CDMX el 21 de marzo próximo. Asimismo, dio los detalles sobre su nuevo sencillo, Obra de Dios.

El tour de Laferte comenzará el 29 de febrero de 2024 en Puebla y concluirá en la Ciudad de México. En abril, la artista hará el camino de sur a norte del continente americano, con shows en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras y Guatemala; mientras que, durante mayo y junio, será el turno de visitar diferentes ciudades de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Laferte comentó: “siento que es la primera vez que también estoy conscientemente intentando que no sólo sea tocar y pasar un buen momento, siempre me escudo mucho en las canciones, en la voz, la banda, y ahora quiero que sea un concepto, desde lo visual, por ejemplo, tengo en el escenario bailarines, creo que ahora la gente está muy acostumbrada a vivir una experiencia completa, las tecnologías han cambiado la manera de percibir la música, y ya sólo es la canción en vivo, estoy intentando que la gente tenga esa experiencia, juntando toda la iluminación visual, el performance, la música, juntando también todas las etapas de mi música, porque cada disco es muy distinto al anterior, es como una invitación a liberarse, de hecho, les hago la invitación de que se pongan sus vestuarios con los que se sientan más lindas, y más lindos, como si fueran a una gala, es una invitación a sentirte obra de Dios, a sentirte liberada, a cantar, y ojalá conecten con esta idea de que sea una experiencia completa”.

La cantante estará de regreso en los escenarios con su nuevo álbum Autopoiética, un disco con catorce temas bajo las premisas de la reinvención y la libertad creativa que ya sacudió todos los rincones del mundo: “más allá de los venues en donde tocas, es importante para mí, el crecimiento como artista, obviamente me gusta tocar en el Palacio de los Deportes, un lugar muy grande, pero me emociona mucho mirar hacia atrás y ver que con cada proyecto he ido evolucionando, cada vez intento escribir mejor, tener mejor pluma, ser mejor productora, poner una puesta en escena en el escenario, que el performance sea mejor, los sueños para mí son ir creciendo como artista, y obviamente si eso me lleva a tocar a lugares masivos, no me quejo, pero me quedan muchas cosas por hacer, soy muy entusiasta”, dijo Laferte, quien adelantó que tendrá una estructura diferente a sus giras anteriores, pero que incluirá un repaso por ocho discos y, además, asegura que esta vez se tratará de un show mucho más teatral.

Sin duda serán meses inolvidables y una gira llena de sorpresas, porque estamos frente a una artista que construye su arte como si fuesen mundos: la composición, videoclips, la producción musical de sus canciones y los elementos que desplegará sobre el escenario.

