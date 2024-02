Iglesia católica, mejor interlocutora

Espacio Electoral

Eleazar Flores

EL GOBIERNO, REBASADO-. Verdad o mentira y habrá quienes hasta “digan misa” para seguir apoyando al gobierno de la Cuarta Transformación, pero la realidad pone a todos en su lugar: la IGLESIA CATÓLICA en primer lugar para dialogar con las cabezas INVISIBLES del crimen organizado.

El REBASE no lo hace solamente la Iglesia católica, también los transportistas de carga que denuncia tras denuncia por los continuos asaltos de que son víctimas, el gobierno no hace por disminuirlos, no obstante que las víctimas aportan datos de carreteras y hasta días y horarios de asalto, con la AGRAVANTE de que LOS UNIFORMADOS llegan media hora después. ¿Habrá colusión?.

IGLESIA-. Ciertamente, los obispos de Guerrero no fueron los primeros, pero sí los que abiertamente han dado la cara para aceptar su intervención y diálogo con las cabezas del crimen organizado, con el propósito de que disminuya la violencia sangrienta en sus diócesis; de cuyas charlas ha salido a la luz lo que muchos suponían, la intromisión de la delincuencia organizada en muchas actividades cotidianas, transporte, mercados, centros de diversión y demás.

Una sola objeción, y POR SEGURIDAD, que los sacerdotes no den la cara y menos las publiquen los MEDIOS, pues los religiosos se convierten en BLANCOS FÁCILES de ataque.

TOLUCA-. Los obispos de las cuatro diócesis de Guerrero hicieron escuela y el lunes dijo lo mismo el arzobispo de Toluca, aprovechando el inicio de la multitudinaria PEREGRINACIÓN AL TEPEYAC, que hoy llega a la Basílica y mañana concluye con una MISA PONTIFICAL en dicha catedral.

Fue el arzobispo de Toluca, su excelencia Raúl Gómez González, quien informó acerca de las entrevistas con algunos líderes del crimen organizado, ALGUNOS VIENEN, OTROS NO, pero cuando menos los ministros religiosos cumplen con su misión dialogadora y pacificadora.

CHIAPAS-. Por si fuera poco, diversos grupos religiosos de Chiapas también denuncian desde hace tiempo la violencia, tanta que se han visto obligados a CERRAR IGLESIAS en diversos lugares de la entidad, llegando a cuando menos unos siete templos.

Pero tampoco se pueden olvidar las continuas denuncias que en su calidad de vocero de la poderosa Comisión del Episcopado Mexicano, CEM, monseñor Ramón Castro Castro, ha venido haciendo por todos los medios de comunicación a su alcance, desde hace varios meses.

Castro y Castro, también obispo de la Diócesis de Cuernavaca, ha sido constante en sus denuncias contra diversos actores y actos del crimen organizado… y nada.

No obstante, todo el panorama anterior del que usted ha sido oportunamente informado por este y muchos espacios más, en Guerrero, Edomex, Chiapas, Morelos y demás lugares, según el sermonero mañanero vamos re que te bien.

Todo lo demás ES POLITIQUERÍA por estar en tiempos electorales y hágale como quiera.

