¿Por quién votar?: por la menos pior

Triple Erre

Francisco Reynoso

Cuando vimos salir de la oficina del papa Pancho a las dos muchachas, la reflexión nos tomó por asalto: ¿Cuál de ellas es la mejor? ¿A quién de estas cuatitas, ya bendecidas por la mano del representante de Dios en la tierra sin Dios, no se le hará bolas el engrudo? Eso que matusalén se meterá a un frasco con formol y no opinará, ni dará consejos, ni querrá imponer su santísima voluntad, no se lo cree ni la poeta. Así que si queda la de la colita será una monserga tener que organizar consultas a mano alzada hasta para decidir si le hace huevos estrellados o revueltos al de arriba. Y si hace la chica la de la mochila azul, tampoco podrá quitarse de encima, tan fácilmente, al metichón que querrá salir a las calles, como en sus viejos tiempos, para despertar a los sabios bondadosos.

Muchos momentos de meditación nos llevaron a una conclusión salomónica: habrá que revisar cuál de las dos jovencitas es la menos pior. No hay más. Desafortunadamente, no somos tan optimistas como el gran y estimado amigo Roberto Vizcaíno.

El zalamero de las diarreas

El señor de las guayaberas — no don Luis el de la compañera folclórica, sino el del tutupiche— encueró gacho al ex ministro presidente de la Suprema Corte ser las diarreas. Después de que Emilio Lozoya salió de la cárcel y ordenó para cenar en su el jardín de su residencia: patolaqueado, pechugas de codorniz con ensalada de capuchinas y dos botellas de vino Egon Muller Scharzhofberger, de 9 mil euros, el viejito cascarrabias acusó que el Poder Judicial Federal está, ya no podrido, sino putrefacto, lleno de lombrices y totalmente corrompido. Con Turito — remembró— había control. ¡A ver, diarrea, habla con este juez que tenga cuidado y no se pase de listo! Y no se pasaban de lanza. Sólo cuando había consigna, como con el pariente de la Lola que refundió en el trullo a la señora de las chuletas ahumadas. El señor de la diarrea era fiel, era derecho y comprometido con la camarilla de lagartos.

La rifa del pollo en Morena

La cúpula nacional de Morena, que lidera Mario Delgado, dio a conocer los resultados de la rifa del pollo en la segunda circunscripción federal que agrupa siete estados: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Ganaron pollo, de los consejeros que entraron a la tómbola: Roxana del Refugio Muñoz y Rubén Flores Márquez, quienes son presidenta y secretario general de Morena en Zacatecas. Y en la rifa del pollo para el Senado, en el cuarto lugar de la lista de hombres aparece Mariano Casas Valadez, quien fuera secretario particular del gobernador David Monreal y actualmente funge como consejero estatal de Morena

La lista de ganadores del sorteo al Senado la integran: María Villa Figueroa, Alejandra Negrete Sánchez, Érika Telecha González, Emma Orantes Ortega, Elvira Arellano Olayo, Alejandra Tejeda Medina, María Barboza Flores y Adriana Grajales.

Hay noticias de que en la rifa del pollo para senador también obtuvieron patita y alón Pepín López Obrador, Rafael Barajas, “El Fisgón”, quien ha cumplido extraordinariamente su papel de lambiscón y apoyado de la 4T, y Américo Villarreal, hijo del gobernador Américo Villarreal.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez, tendrá su pluri, vía tómbola, para que siga sin trabajar otros tres años.

Los amigos de los amigos

Dice el viejito del Palacio que todo el pueblo está en calma, que la violencia ha ido a la baja y los homicidios dolosos caminan hacia la extinción. Lo sucedido en San Miguel Totolapan, Guerrero, deja en claro quién manda en México. En ese lugar de la Tierra Caliente, colindante con Técpan de Galeana y Atoyac de Álvarez, entre otros municipios calientes, se agarraron a balazos Los Tlacos y la Familia Michoacana. Hubo, según reportes oficiales, 17 muertos.

¡Diecisiete muertos!

El año pasado, se recordará, hubo otro enfrentamiento parecido. Participó el grupo de Los Tequileros que, por lo que se sabe, es el que tiene el dominio de la región. Arrojó un saldo de 20 muertos.

¡Veinte muertos!

Entre los fallecidos estuvo el presidente municipal Conrado Mendoza.

¿Quién puede ser tan ingenuo de pensar que en San Miguel Totolapan habrá elecciones libres?

¿Quién puede suponer que en esa zona de la Tierra Caliente de Guerrero alguien respete al gobierno de López Obrador?

¿Quién tiene dudas de que el próximo alcalde de San Miguel y de Técpan, y de Atoyac y de muchos municipios de Guerrero que dizque gobierna Evelyn Salgado y sus papacito Félix Salgado Macedonio?

Hace días, el hashtag de #narcopresidente acumuló 170 millones de menciones.

López se carcajeó y dijo: “Nos hicieron lo que el viento a Juárez”.

En San Miguel Totolapan los “amigos de los amigos” mostraron su poder de fuego y que no se andan con chiquitas para mandar al otro mundo al que se opone a sus proyectos.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

