O3G nos muestra su “Maldad” musical

De Venezuela, México y Ecuador

El sencillo está disponible a partir del 23 de febrero

Mitzi Fernández

Venezuela, México y Ecuador se unen por la música formando O3G a cargo de Julia, Danelly y Nadia, tres chicas apasionadas, quienes están cumpliendo el sueño de compartir lo que les apasiona.

En conferencia las cantantes presentaron su primer sencillo “Maldad”, del que Danelly comentó “este es un proyecto que nace del corazón con lágrimas esfuerzo, solo puedo decir gracias por creer en nosotras. Conectamos super lindo entre nosotras con mucha comunicación que nos prometimos, disfrutar la música con el público es lo más importante, queremos que se identifiquen y disfruten como nosotros”.

Julia por su parte comentó “Musicalmente traemos de todo, como un poquito de cada una. Hemos pasado mucho tiempo juntas, el Ep ya está listo. Nos llevamos muy bien, hablamos mucho y es un punto importante para un grupo. A pesar de las diferencias damos gracias a dios por juntarnos”.

Aseguran que la más romántica del grupo es Danelly, pues Julia tiene el control de todo siempre y Nadia llora mucho, es la más sentimental. También aseguran que tienen influencias y sienten admiración por Selena, por ser fuerte de carácter y que Nadia se identificó por que se esfuerza en aprender y mejorar su español.

Por el momento se encuentran enfocadas en el sencillo, pero tienen planeado hacer shows. Aunque tienen claro que quieren dejar un mensaje “el mensaje que queremos dar es que si te propones y trabajas en ello. Todo lo puedes lograr y que las mujeres también somos malas”.

Danelly es la hija de uno de los integrantes de “Los Terrícolas”, quien le ha servido de inspiración y motivación “todo lo aprendí de mi padre, de pequeña viajaba con él y yo decía no me puedo dormir en el carro, me dormía cerca y cada vez que mi papá se presenta se toma una foto con quien va a verlo y me inspira mucho, ahora me toca esforzarme a mí y seguir su ejemplo”.

Terminaron con un pequeño show case y la presentación del video Maldad. Canción disponible a partir del 23 de febrero en todas las plataformas digitales. Además, puedes seguir a este prometedor grupo en su cuenta de Instagram @o3gofficial