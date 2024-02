“Papito Querido” llega a CDMX por tiempo limitado

Tras una larga espera

El primer actor Humberto Zurita nos cuenta todos los detalles

“Papito Querido” es una comedia de enredos, donde un papá divorciado debe hacerse pasar por mujer, para conocer a los conservadores padres del novio de su hija, ya que de ninguna manera aceptarían que su futura nuera sea hija de padres divorciados.

La puesta en escena es una dramaturgia de Rodolfo Rodríguez, bajo la dirección de Humberto Zurita, quien también actúa en la obra junto a Stephanie Salas, Lambda García, Víctor García, Ivonne Zurita.

El primer actor Humberto Zurita, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Es una comedia, hemos andado por toda la república, ya le dimos dos vueltas, estuvimos en Estados Unidos y nos ha ido muy bien. El tema es muy simple, una historia de enredos donde una niña, mi hija, va a traer a los papas de su novio porque se van a casar y nos quieren conocer a nosotros, pero resulta que son muy moralistas, gente muy mocha de provincia y resulta que soy divorciado, no tengo esposa, he vivido muchos años solo y me pide que le ayude y le consiga una mamá. Decidimos en complicidad que yo le haga a su mamá y de ahí nace una comedia hilarante, linda, que la verdad la gente disfruta mucho”.

Explicó que la obra se divide en dos actos “Me convierto en su mamá todo el primer acto, Luisita, una mujer irreverente, loca, resulta que se conocen y nos vamos dando cuenta de esta falta moral de la sociedad, donde los señores que aparentemente son mochos y moralistas, resulta que cada uno de ellos se enamoran de mis personajes”.

Reconoce que el personaje de Luisita es complicado “en el sentido de que hay que hacer muy rápido el cambio, hay que salir en tacones, con peluca, el maquillaje, eso es mucho trabajo. Interpretativamente me divierte muchísimo, no siento una dificultad, porque además es un hombre que no intenta ser una mujer, entonces tiene muchos errores. Es un personaje que si va al cliché, es casi de pronto una caricatura, porque no es un hombre que sepa vestirse o sea trans o que le interese eso, lo hace abruptamente”.

Dado lo anterior, celebra que “La gente se divierte, se la pasan muy bien, son dos horas de risa garantizada, se divierten muchísimo con todos los personajes, no hace falta que nos digan nada, los vemos ahí en las butacas y se la pasan muy bien.

La obra arroja dos mensajes, dice “uno de ellos sería lo que es capaz de hacer un padre por el amor en su hija, llegamos muy lejos por ellas. Y el otro sería esa doble moral de la sociedad en ciertos tópicos, como los suegros de mi hija en esta obra”.

Concluye que “Papito Querido” es una obra muy probada, “por eso es que se garantiza la risa, la diversión, somos ya una familia, y tenemos un año dos meses haciendo la obra”.

La puesta en escena se presenta en el Teatro San Rafael con funciones sábados y domingos, durante una limitada temporada que concluye el 10 de marzo.

“Papito Querido” se presenta en el Teatro San Rafael con funciones sábados y domingos, durante una limitada temporada que concluye el 10 de marzo. Boletos a la venta en taquillas y en ticketmaster