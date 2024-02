“Morenadas”. Desmoronamiento tricolor mexiquense

Eleazar Flores

MUY DEMÓCRATAS-. La tómbola electoral guinda clava y desclava candidaturas, pues el miércoles dieron nombres de “candidatos” que duraron doce horas, pues al amanecer del jueves las candidaturas ya fueron para otras personas.

Los “DESCLAVADOS” FAMOSOS, entre otros, son el hermano presidencial José Ramírez López Obrador, el caricaturista Rafael Barajas, EL FISGÓN y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuéllar.

Los CLAVADOS a primeras horas de ayer fueron el carnal Marcelo Ebrard y el MIL USOS Ricardo Monreal, ambos ya seguros; pero aparecen y podrían ser “DESBORRADOS”, por capricho de la democrática TÓMBOLA GUINDA, Adán Augusto López Fernández Noroña y …

DESMORONAMIENTO MEXIQUENSE-. Sin prisa pero sin pausa, el otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional se resquebraja, a nivel nacional y mexiquense, tierra, ésta última, donde se presumía latir el corazón más priista. Ahora no queda más que el rescoldo del poder desventurado.

La renuncia de Alejandra del Moral a una diputación plurinominal fue tan sonada como el despectivo dicho del gerente de MORENA Mario Delgado, cuando sonriente respondió a pregunta expresa de los medios, “CON DEL MAZO NI A LA ESQUINA”, matando ilusiones de quienes lo enlistaron en las plurinominales morenas para ambas Cámaras, la alta y la baja.

No vaya a resultar cierto que Del Mazo tercero, toluco de origen, pero con raíces añejas de Atlacomulco, aparezca dentro de poco como propuesta presidencial para alguna Embajada, como se ha venido manejando con alguna insistencia. Ya puede pasar todo…y algo más.

Y como los integrantes del comando guinda no se caracterizan precisamente por su humildad, menos cuando ganan -y cuando pierden reclaman-, priistas, panistas y perredistas seguirán escuchando los desplantes retóricos de los “ideólogos” cuatroteros.

DESMORONAMIENTO NACIONAL-. Se confirma con la salida, desde hace tiempo, de figuras del priismo como la yucateca Ivonne Ortega, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, la guerrerense Claudia Ruiz Massieu y muchos más, cuya lista sería interminable. Será mejor cambiar.

Pero si incluir por separado a los ex gobernadores Alejandro Murat, de Oaxaca, y Omar Fayad, de Hidalgo, cuyos comportamientos partidistas fueron sobrios en beneficio de Morena ¿igual que el mexiquense Del Mazo?, pregunta el filoso Don Teofilito.

EDOMEX-. En el caso específico del Estado de México, le anticipé hace dos semanas que para la integración de las listas para las candidaturas a diputaciones federales, locales y de una veintena de municipios importantes, se tomarían puntos de vista de ex primeros priistas -léase ex gobernadores-, pero no de todos, se excluirían a dos de ellos, Eruviel Ávila y Alfredo Del Mazo.

La presidenta priista Ana Lilia Herrera, incluso, aceptó en su nuevo comité a cuadros de antaño, pero ahora será quien le lleve a Alito Moreno las propuestas en espera de que se las acepten.

