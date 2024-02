Pío vs. Loret, Goliat contra David, ¿y el INE?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PRUEBE ACUSACIONES, PRESIDENTE-. Tras el rosario de DESCALIFICATIVOS del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el PODER JUDICIAL, con motivo del litigio de su hermano PÍo en contra de Carlos Loret de Mola, habrá que solicitarle lo mismo al tabasqueño, PROBAR sus acusaciones.

Imagínese un hermano de Peña Nieto o de Calderón recibiendo CASH; el entonces opositor López Obrador despotricaría hasta el cansancio en su contra.

Y como ha sido su costumbre, en sus denuncias, el padre de la cuarta transformación GENERALIZA al decir que el PODER JUDICIAL ESTÁ PODRIDO y que Loret de Mola es el periodista más corrupto. Ambas acusaciones las pontifica el predicador mañanero sin mostrar pruebas de sus dichos, pues el que el Poder Judicial vaya en contra de muchas iniciativas presidenciales no es corrupción, es defender la Constitución.

Da la casualidad de que el PESO POLÍTICO de Pío es omnipotente, contra los pocos contenidos periodísticos de apoyo a Carlos Loret de Mola, asemejándose el duelo Goliat contra David. Le doy argumentos para evitar caer en generalizaciones como ya sabe quiénes.

Pluralizo el hecho por la sencilla razón de que los medios del Estado, canales 11, 14 y 22, además de las televisoras públicas de los estados, repetirán una y muchas veces las opiniones a favor del hermano presidencial y obviamente en contra de Loret.

Esto no es todo, los invitados a los programas del sistema de medios públicos que coordina con criterio oficialista óptimo Jenaro Villamil aprovecharán sus espacio para seguir apoyando a Pío López Obrador; esto no es todo, los otros programas oficialistas como Me canso Ganso y otros, mantienen el mismo todo editorial cuatrotero.

INE-AUDIENCIAS-. A últimas fechas se cita en los promocionales de las mismas estaciones, recurrir al llamado DERECHO DE LAS AUDIENCIAS, para reclamar contenidos con los que no se esté de acuerdo, sólo que en el número telefónico que dan jamás contestan, lo digo por experiencia.

Por si fuera poco, ahora el sistema de medios públicos tiene ya un PROGRAMA ESTELAR llamado PUNTO DE REFERENCIA que se transmite simultáneamente de 9 a 10 de la noche por todos sus canales y los de las entidades que literalmente HAN SOMETIDO. Un ejemplo, con gusto: lo que antes fue Televisión Mexiquense ahora se llama SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS.

Por todas esas frecuencias de ALCANCE NACIONAL, se transmiten y retransmiten la mayor parte de las actividades gubernamentales, por ejemplo, la retransmisión de las mañaneras por la noche.

La referencia no es gratuita, pues por ahora se soslayarán para apoyar a Pío y atacar a Loret, pero para todos los demás contenidos oficiales pasa lo mismo.

Ante tanto ABUSO PUBLICITARIO ¿QUÉ HACE EL INE?, le aconsejo esperar sentado-a para no cansarse.

