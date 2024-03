¿Quiénes no votarán por Morena?

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Las ultrajadas mujeres de México y los criminalizados jóvenes por AMLO decidirán el resultado electoral del próximo 2 de junio, para bien o para mal de los mexicanos. En Palacio Nacional tienen ya un alarmante diagnóstico sobre cómo vendrá el voto para Morena el 2 de junio.

¿Quiénes no votarán por esos de la 4T o mejor dicho por AMLO vestido de mujer?

En un informe ultra secreto se revela quiénes no votarán por el régimen que ultraja diariamente la dignidad de millones de compatriotas y destacan los siguientes:

Ya no votarán las familias de los más de 750 mil compatriotas que murieron por el coronavirus; los más de 180 mil asesinados en el régimen de “los abrazos y no balazos” y sin faltar los más de 100 mil desaparecidos y los familiares de los niños con cáncer que murieron por falta de medicamentos; los médicos ultrajados en su dignidad trayendo médicos y enfermeras cubanos y explotados durante la pandemia.

No votarán por Morena los más de 30 millones de compatriotas de la llamada clase media, tildados por AMLO de “aspiracionistas y fifís”. Él quiere que México sea una nación de ignorantes para que no chisten por nada.

No votarán por Claudia los engañados padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a los que AMLO prometió encontrar a sus hijos vivos o muertos y hasta se declaró que él solito y su alma investigaría ese crimen de Estado. ¡Puras patrañas!

Tampoco votarán por la “corcholata” de AMLO las madres buscadoras de sus familiares ni los mexicanos que vieron sucumbir al Seguro Popular, que los dejó a merced de una silenciosa privatización de la salud en México donde cada quien se rasca con sus propias uñas, mientras AMLO promete y vuelve a prometer que México estará mejor que Dinamarca y que todo mundo en materia de salud y hasta creó una megafarmacia en la que se surten no más de una docena de recetas diarias porque no hay medicamentos. La salud en México es un desastre.

No votarán por Morena los empresarios que tuvieron que bajar la cortina porque AMLO fue incapaz de apoyarlos para que no quebrarán sus negocios durante la pandemia y menos votarán los miles y miles de damnificados por el huracán Otis en Acapulco; los más de 6 millones de hombres del campo a los que se le retiró Procampo y se les engaña con el cuento de que les regalarán fertilizantes. El campo no es el campo de AMLO y lo tiene hecho un desastre.

Le harán cara de fuchi a doña Claudia los deudos del Colegio Rébsamen y también sufrirá el castigo de los familiares deudos de quienes perdieron la vida en el metrazo de la Línea 12 y los deportistas también están en la misma tesitura, igual que los científicos del Conacyt a los que AMLO criminalizó y condenó a México a la ignorancia científica.

Los 11 mil curas de México no se la perdonarán a Morena que en este régimen hayan sido asesinados y estén amenazados muchos prelados en México y otros pagando derecho de piso a las bandas criminales y sin faltar los transportistas de México que sufren anualmente unos 400 mil asaltos en las carreteras sin que la Guardia Nacional y el Ejército les echen un lazo. Por último, seguramente que el gremio periodístico de México no volvería a votar por Morena ni volviendo a nacer.

¿Entonces quiénes votarán por AMLO o por su remedo de mujer? ¿Acaso solamente algunos chairos y los amlitos de peluches que en una pésima señal autorizó el Tribunal Federal Electoral, que ya parece propiedad de AMLO?

