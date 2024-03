Simon Grossman lanza Mostly Fresh

Como continuación de Triste Pero Fresh

Su mensaje es que la gente vea siempre el vaso medio lleno

Mostly Fresh es una continuación del disco Triste Pero Fresh que lanzó Simon Grossman en el 2020. Los nuevos 5 temas nacen a decir, del artista de Daydreams “que sin darme cuenta se fueron convirtiendo en mi realidad. Estos últimos años después de Bahía he practicado estar más presente. En aceptar lo que tengo por lo que es y en soltar lo que le toca irse. Ser agradecido” aseguró.

De esto y más nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Como resultado, han llegado cosas maravillosas a mi vida. En Mostly Fresh pueden encontrar algunas de esas maravillas. El mensaje es ver el vaso medio lleno, de lo que quieras, y frío”.

De tal manera que Mostly fresh es un Ep de cinco canciones que hablan sobre una historia de amor de vida “es encontrar como un giro de la cotidianeidad y marca un poco un regreso, no de un retiro, sino que después de mi último disco salimos de gira y no sacamos música, entonces es un regreso a grabar, a estar inspirado y de ahí seguirá esta presentación de Mostly Fresh Live Session con una banda extendida, no estoy acostumbrado con una banda tan grande, pero es una oportunidad de hacerlo y mostrarlo a la gente que quiero”.

Describe que se trata de “una mezcla, un viaje por mis preferencias, empieza con una balada que se llama Ángel, de cantautor que marcó un poco mis raíces, luego va con dos temas ‘La noche’ y ‘Gringuita’ que muestran esta movida más pop a la que me he acercado y que he experimentado antes, con elementos cotidianos y acabamos con ‘Atardecer’ que representa mis más recientes gustos y referencias de las cosas que me gustan hacer, una de las primeras producida por mí, con un sonido más nocturno, ecléctico acercado a la electrónica”.

En este caso, todo el EP hace un arco histórico de una historia de amor “me hace feliz tratar de proponer cosas nuevas. La parte visual, en vez de videoclips hicimos el Live Session, es decir, todas las canciones tocadas desde cero con banda de nueve músicos. Lo hicimos en Madrid trabajamos con C. Tangana, con un director que ya conocíamos y con mucha gente que quería”.

La idea de este Live Session es emocionante dijo “es darle a la gente lo que podrán ver en los shows, ya se están confirmando fechas en México, Venezuela, en varios lugares de Latinoamérica, la idea es llevar este concepto y regalarles un poco de esta nueva identidad sonora”.

Adelantó que ya se encuentra grabando un nuevo disco “iremos afinando esta nueva identidad de la que hablo, he sido un artista que siempre evoluciona, hay una progresión, entre mi primer disco y el más reciente, y aunque oscile entre géneros mi esencia se mantiene en las letras. Sigue siendo muy yo con R&B, regreso a mis raíces de cantautor, me fijo más en lo que digo y como lo digo, rescato un poco eso con lo moderno y lo nuevo, fresco, es música que suena bien y se puede bailar y respirar”.

Concluye que “Mi sueño es tocar Tecate Pal’ Norte, en el Vive Latino, también sé que hay algunos festivales en Acapulco, también en Bogotá, sería increíble, hay muchos escenarios por pisar”.

Mientras tanto, el Live Session ya está disponible en YouTube, es un video de 14 minutos en el que toca todas las canciones de su nuevo Ep en vivo, también es lanzado en audio en todas las plataformas.