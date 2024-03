Presentarán un “Café para la paz” en el “Festival de las ideas 2024”

Las mentes más innovadoras se reúnen en Puebla

Grupo Reflexión México construirá desde nuestro país un sendero a la tranquilidad

En la sede del “Festival de las ideas 2024” que se lleva a cabo en Puebla, “La Fundación y Red Internacional Transmitir un mejor mundo a nuestros hijos, camino a la paz 2024 – Grupo Reflexión México”, va a presentar un espacio de paz, denominado “Café de la paz”, concepto creado en nuestro país.

El encuentro, que se lleva a cabo en el Auditorio Metropolitano de Puebla, es una iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego que reunirá a más de 30 conferencistas provenientes de diversas partes del mundo, todos ellos destacados en las ramas del pensamiento, la ciencia, la política y la educación actual, uno de ellos Bertrand Brassart, quien afirma que después de un renacimiento ahora se hace llamar Josh, y que representando al Grupo Reflexión México lanza la siguiente pregunta ¿Puede México ser el campeón del mundo en 2024?.

Bueno pues en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos da la respuesta “Aquí, en el Festival de las ideas 2024, en dónde las ideas hacen fiestas, vamos a hacer magia, vamos a presentar El café de la paz, pero cómo en este espacio se logra un diálogo, gente cómo los narcisistas, los que piensan que la vida es pisar al otro y que no es posible un diálogo, toda esta comunidad que divide no puede entrar a este espacio de paz”.

Describe que “Llevamos un camino a la paz, ¿cómo lograrlo? Trabajamos sobre eso para conseguir un mejor mundo para nuestros hijos, en realidad el resultado es la reducción de la violencia y como enfrentarla. Lo que vimos es que, en nuestro mundo, ponemos al agresor, al criminal a la misma altura que la víctima y con eso se hace como una neutralización, hablamos de tolerancia, pero no está bien, no se tolera que las personas sean agresoras”.

De modo que en este sentido dijo “Cuando uno sabe de la violencia intrafamiliar en el mundo, hay que acudir a la víctima y ver los hechos, no estar en interpretaciones de que en realidad hay que cuidar más al agresor que a la víctima. Los hechos son los hechos y nuestra vida hoy en día y lo que está en debate en el mundo, es que no hacemos caso de los hechos y preferís eludir, preferimos la indiferencia, pero hay que recordar que la neutralidad es complicidad, no se puede hablar con pacifismo a los soldados de los criminales, a los protagonistas de las masacres, porque los criminales no pueden llegar a un lugar de paz”.

En este marco Grupo Reflexión de México, dice “venimos a decir este mensaje, que la paz se puede lograr y que en este México podemos tener lugares donde no estén los criminales, estos son territorios que se pueden lograr en las escuelas, en las comunidades y se puede extender el tapiz de paz a todo el mundo partiendo de esta tierra mexicana”.

De modo que, la respuesta es que México sí es capaz de ser campeón del mundo de la paz y poner el ejemplo al mundo “Lo que decimos es que se pueden fomentar lugares donde se hable de la paz, pero no se puede hablar con los criminales. No se pueden sentar los criminales, porque ellos no nos van a llevar a la paz. Los que hacen la guerra son reseñables y sus familias también, hablamos de muertos y son cantidades alarmantes en el mundo, pero podemos hablar también de heridos que van a llevar toda su vida las marcas en el cuerpo e igualmente son muchísimos, simados a los que se fueron, que huyeron de sus países y que son ahora en el mundo con millones y que como todos están buscando la paz”.

En este punto dice, que desde esta organización hacen un llamado a los altos mandos del mundo “Un líder debe encargarse de hacer su país mejor. Que a la ONU no entre gente con sangre en las manos, es el llamado desde México. Porque el mundo y la humanidad quieren la paz, los países unidos no quieren un pedazo de tierra, quieren paz. ¿Como evitar que los lideres criminales con sangre impidan esa paz? Pues nos tenemos que levantar con la camisa de la paz y eso promovemos en el Festival de las ideas”.

Para conocer más detalles de su iniciativa y para unirse a sus actividades realizadas constantemente durante todo el año, Josh pide a la gente que ingresen a www.fundacion-transmitir.org