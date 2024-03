Grandes artistas se unen en el Festival Urbano

Un concierto lleno de talento, música y además, altruista

Este 9 de marzo en el Pepsi Center

Texto y foto Mitzi Fernández

Este 9 de marzo el Pepsi Center WTC recibirá a todos los artistas que conformarán el Festival Urbano, entre ellos Dalex, Caeli, Fano, Las Prez, Paopao, Lex, Dj Bones y Dj Pirata.

Dalex llevará su electrizante show. Es conocido por sus vibrantes actuaciones y éxitos que han dominado las listas de éxitos, el artista promete una noche inolvidable llena de energía y ritmo y sus éxitos más recientes.

Fano, es la nueva promesa del urbano en México. Es cantante, productor y fundador del colectivo “El Caribe Mexicano”; utiliza géneros como el dance hall, reggaetón, reggae y trap, para crear melodías imposibles de olvidar.

En entrevista para DIARIOIMAGEN con algunos participantes, Lex adelantó que llega con su electropop, «me siento muy agradecida y contenta, emocionada en toda la palabra por presentarme en el Pepsi Center en mi cuidad. Creo que no parar y no rendirme me ayudó a llegar aquí. Yo quiero dejar la esperanza de un futuro distinto a través de mi propuesta visual y musical». Y destacó que cantará 2 canciones nuevas, por lo que nos invita a seguirla en sus redes sociales.

Caeli con su sencilles y buen carisma comentó «estoy tan emocionada con esta nueva etapa, sigo siendo yo, pero esta es una parte de mí que conocerán y que estoy conociendo, con la preparación que he tenido, me emociona compartir con mis compañeros».

El cambio de esta etapa para la Youtuber fue todo un proceso, desde que se atrevió, se preparó y recuerda que «desde chiquita he querido cantar y después de hacer tanto contenido me decidí a dar el paso y hacerlo, estoy muy feliz de atreverme, tengo mi foto de mi chiquita y me inspira porque cada día le digo ‘por ti hago esto’. Mi estilo es afrobeat, cantaré en el evento temas como ‘Buenos días bebe’, ‘Morrita maníaca’ y canciones nuevas además de unas colaboraciones sorpresa”

Por otro lado, las pequeñas y talentosas Las Prez reconocieron «estamos nerviosas y emocionadas de dar pasitos para adelante, es muy bonito porque la vez que estuvimos con Maluma fue igual en el Pepsi Center, se vuelve significativo y ahora estaremos de nuevo».

Ellas quieren dejar un mensaje y servir de ejemplo para quienes quieren seguir sus sueños «Hemos puesto algunos sacrificios en este proyecto y sentimos que todo eso ha valido la pena. Siempre hay que seguir aprendiendo y sobre todo hacer todo con pasión dedicación y amor, no detenerte nunca pero manteniendo los pies en la tierra» expreso Re.

Aunque no tienen asegurado una colaboración en el escenario es algo que les gustaría, ‘Taka taka’ será la canción que estrenaran además de poder disfrutar sus grandes éxitos como ‘Te llevo tatuado’, ‘Te llevo conmigo’ y más.

El concierto será benéfico para MEXFAM A.C La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C., lleva más de 57 años trabajando en México para mejorar la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres que viven en zonas rurales y urbano-marginadas en México.

Los boletos están a la en la taquilla del Pepsi Center y en la página www.ticketmaster.com