Tuna Femenil conjuga voz, tradición y talento musical del estudiantado de la UAEMéx

Toluca, Estado de México.— Conformada por 12 estudiantes y egresadas de diversos espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la Estudiantina Femenil de la Facultad de Geografía preserva tradiciones históricas, llevando consigo los símbolos universitarios en cada encuentro en el que participan.

Desde 2018, la agrupación pertenece al Elenco Artístico de la UAEMéx y ha participado en diversos encuentros de estudiantinas. Destaca su participación en el Certamen Nacional de Tunas Novatas “En-canto de mujer 2017”, donde fueron galardonadas en las categorías de Mejor Solista y Tuna más Simpática, mientras que en 2023 participaron en el Certamen Internacional de Tunas Femeniles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ganaron las categorías de Mejor Instrumental y Mejor Solista.

Respecto a la última competencia a la que acudieron, la integrante y egresada de la Licenciatura en Geografía, Luisa Fernanda Guadarrama Vilchis, explicó que de cinco categorías, participaron en dos: Mejor Instrumental y Mejor solista.

La primera consiste en la integración del ensamble musical con los acordes y las notas; la segunda consta de la calidad musical, interpretación, afinación y presentación en escenario.

Intervinieron con cuatro canciones: Hoy estoy aquí, María la Portuguesa, Tata Dios y Helú va lui, del videojuego The Legend of Zelda. Con esta última ganaron la categoría Mejor Instrumental. Si bien, dentro de las tunas no es común escuchar canciones de videojuegos, eligieron ésta para presentar algo innovador, ya que regularmente las canciones que son interpretadas en esta categoría suelen ser clásicas, refirió Karla Guadalupe Rodriguez Martínez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

“En el escenario fuimos la tuna más jóven, con siete años, cuando había compañeras con carreras de 30 años como agrupación, lo cual fue un honor poder participar con ellas”, añadió.

Por su parte, Luisa Fernanda Vilchis explicó que en la categoría de Mejor Solista, la integrante Erendira de Jesús fue quien obtuvo el galardón con la pieza Tata Dios, la cual habla sobre la partida de un ser querido donde se expresan sentimientos como la agonía y la tristeza, siendo una pieza única.

Actualmente, está agrupación cuenta con 11 integrantes, para quienes es motivo de orgullo representar a la UAEMéx y a las mujeres. Además, consideraron, es un honor contar con el apoyo de nuestra casa de estudios.