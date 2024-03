Llaman a la unidad en torno a los candidatos de Morena, en Edomex

Reunión de Mariela Gutiérrez con militantes

Valle de México.— Mariela Gutiérrez Escalante, abanderada al Senado, hizo un llamado a la unidad en torno a los futuros candidatos a presidentes municipales y diputados locales del Estado de México por Morena que han comenzado a perfilarse, pues resulta lógico que, como siempre sucede, no dejará satisfechos a todos.

“Hay más de 100 mil registros en nuestro instituto político y sólo se van a elegir, más o menos, 10 mil cargos, con regidores y todo; qué quiere decir, que 90 mil no van a salir, pero no porque no salgan levanten sus muñecos y se vayan a jugar a otro lado”, puntualizó.

Al reunirse con militantes y dirigentes políticos, les pidió hacer el compromiso de que, salga quién salga, sea apoyado, y para que nunca se interponga el interés particular ni de una persona, sobre el de la comunidad.

“Que no me gustó el candidato, pues si no lo quieren para novio, sino para que gobierne o legisle. A lo mejor no era mi candidato favorito, yo quería otro, pero ya se le dió la confianza”, agregó.