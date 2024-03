El portazo

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Histórico, sólo tres ocasiones, desde que es Palacio, se han dado actos de vandalismo o intento de toma, como el caso de los Estados Unidos cuando nos invadió, tiró la puerta e izó su bandera. Hoy fueron los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, furiosos porque básicamente dicen que les tomaron el pelo, que los engañaron.

Los eventos anteriores no pasaron de vandalismo político, jamás como lo vimos en esta ocasión. El enojo de los padres de los 43 muchachos desaparecidos se basa en la promesa de resolver el caso, cosa que este gobierno no hizo. Llegó hasta donde llegó la verdad del gobierno de Peña Nieto y que tiene, inmerecidamente, en la cárcel al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Este gobierno no ha pasado de esa verdad histórica y los padres de los muchachos se sintieron engañados. El derribo de la puerta de Palacio es signo inequívoco del hartazgo de la sociedad con este gobierno. La pérdida de programas sociales, sobre todo para madres de familia, guarderías y escuela de tiempo completo. La falta de un sistema de salud, con la cancelación del seguro popular. Lo más sentido en el tema de seguridad y la violencia rampante en todo el país.

Precisamente, ese tema lo toca el abogado de los padres de los muchachos del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, quien acusó al Presidente AMLO de querer desviar la atención del caso, debido a que ya no cuenta con respuestas, ni avances, y por ello busca culpables como cortina de humo. El jurista reprochó que el mandatario federal arremeta contra las organizaciones que dan asesoría a los familiares de los jóvenes normalistas, así como a los abogados del caso, debido a que en reiteradas ocasiones los ha acusado de que buscan intereses particulares. Se busca desviar la atención del caso, denuncia Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

No somos vividores, refutan padres de los 43 normalistas desaparecidos. Luego de una estancia de 10 días en la Ciudad de México, donde realizaron movilizaciones para solicitar que el mandatario los atendiera, los padres y madres de los 43 regresaron a Guerrero, explicaron el porqué de la protesta que terminó en portazo en Palacio Nacional y manifestaron su apoyo a los abogados que los asesoran.

El caso escala

Al presidente AMLO se le “revirtió” el caso Ayotzinapa, con el que “lucró durante años”, aseguró la candidata Xóchitl Gálvez desde Villahermosa, Tabasco, donde se reunió con militantes de PAN, PRI y PRD y reprochó al gobierno federal que no le abra las puertas de Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas, tras el portazo de un grupo de manifestantes.

La irrupción de normalistas, padres de desaparecidos, abogados y activistas, con una camioneta de la CFE contra una puerta lateral de Palacio Nacional, colocó el tema Ayotzinapa en el tema electoral. AMLO vio “manipulación” y dijo que recibirá a los inconformes en 20 días, forma parte de su campaña, que nunca ha suspendido.

En los hechos más recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de un normalista de Guerrero, que fue baleado el jueves por la noche en un retén de revisión de la Policía Estatal en Tixtla. López Obrador también buscó aclarar que el hecho “no fue un choque de policías y manifestantes”, sino de un operativo policial sobre automóviles con reporte de robo. No hay claridad en la información del caso. El mandatario también exhortó a los asesores y abogados de los padres de los normalistas de Ayotzinapa a actuar con responsabilidad y no caer en provocaciones, como es su costumbre, la culpa siempre es enfrente. Este asunto dará mucho de qué hablar.

La marcha multitudinaria. “¡Ya basta de violencia!”

Otro tema que centró la atención nacional e internacional fue la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado día 8 de marzo, que en nuestro país la demanda principal fue terminar con el machismo y la violencia de género.

Los colectivos de mujeres desbordaron las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, que a diferencia de años anteriores, la violencia y el vandalismo contra los inmuebles no se dio. La autoridad calculó 180 mil asistentes, que en realidad fueron muchos más, este 8 de marzo no brindó aquellas imágenes violentas de años anteriores, pero sí muchas muestras de solidaridad, cariño, apoyo, respaldo, gusto por marchar. Salvo algunos episodios donde se respiró gas pimienta, ya frente a Palacio Nacional, que permaneció amurallado como cada año. “¡Ya basta de violencia!”, el clamor en la marcha, que se notó entre las asistentes en la Ciudad de México.

El gobierno capitalino calculó en 180 mil la asistencia y la calificó de cifra récord. Fue una manifestación en la que prevaleció el reclamo por justicia ante la violencia machista a la vez que destacó el júbilo por ocupar las calles y manifestarse libremente. Ya en el Zócalo, un grupo de mujeres plantó una bandera, ante la ausencia del lábaro oficial en el asta monumental.

Cero tolerancia a la violencia

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, activistas plantearon a los tres candidatos presidenciales acciones contra la violencia de género y pidieron implementarlas una vez que ganen la Presidencia. Patricia Olamendi, Sarai Aguilar y Claudia Trujillo coinciden en que, hasta ahora, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez han propuesto generalidades y en sus campañas persiste una idea antigua de las mujeres en la política, como si fueran un tema más, sin entender su peso en el desarrollo del país.

En pleno Día Internacional de la Mujer, al menos tres feminicidios se cometieron, entre ellos, el de una niña en Morelos; el cuerpo de una mujer fue hallado en Hidalgo y se registró un intento de violación en Chiapas. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com