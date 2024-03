Cadereyta, nubes tóxicas asesinas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Contamina, daña y mata a neoloneses

Polución: secreto número de enfermos

Nula información financiera de Pemex

Cayetana, dolió su análisis a López Obrador

¡Jóvenes a cuestionar a los políticos!, dijo

The Next 150, créditos de carbono a Shell

O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos

Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense

La refinería de Cadereyta, propiedad de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), está en el banquillo de los acusados.

Es escandalosa la cantidad de contaminantes que suelta al aire, al suelo y al subsuelo la refinería de Cadereyta.

En este espacio denunciamos el año pasado dos nubes tóxicas en la zona metropolitana de Monterrey y que afecta la salud de más de 5 millones de mexicanos.

Una fue el 6 de enero de 2023, la otra el 16 de marzo del mismo año, que afectó a Santa Catarina, San Pedro y la capital de Nuevo León.

No hay información precisa sobre el número de enfermos a consecuencia de estos contaminantes, ya que se convirtió en secreto de Estado para la Cuarta Transformación el reconocer en su afán de exprimir hasta la última gota de petróleo y gasolina de estas instalaciones y, lo peor, sin mantenimiento, ni mucho menos sistemas anticontaminantes. Así sacrifica la salud de los mexicanos.

Es un crimen de Estado, donde no están exentos de responsabilidad ni el Presidente de la República, que le exige más dinero, ni su director, Octavio Romero Oropeza.

Ante el desdén del gobierno de López Obrador, todo hace indicar que esa refinería es la gallina de los huevos de oro negro estrangulada.

La Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, conocida como Refinería Cadereyta, es una de las seis refinerías operadas por Pemex. Todas son altamente contaminantes en México. Está ubicada en Cadereyta Jiménez, NuevLeón, México. Genera residuos de óxidos de nitrógeno y azufre que contribuyen a la formación de lluvia ácida y tener efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Además, producen partículas en suspensión que tienen efectos adversos en la salud respiratoria y contribuyen a la contaminación del aire. Otros contaminantes son compuestos orgánicos volátiles que suelen tener efectos adversos en la calidad del aire y la salud humana y algunos de ellos pueden contribuir a la formación de ozono troposférico y smog. Cadereyta, pese a que oficialmente está sujeta a regulaciones ambientales en México y está obligada a monitorear y reportar sus emisiones a las autoridades correspondientes, no lo hace y su información es guardada como “secreto de gobierno”.

OTRO CLAVO EN LA CRUZ DE PEMEX

Vamos a los datos. Los datos reales. Como empresa paraestatal, Pemex no divulga públicamente información detallada sobre las ganancias o pérdidas específicas de sus refinerías individuales, incluida la refinería Cadereyta. Sin datos genéricos.

Sin embargo, se puede obtener una idea general de la situación financiera de Pemex y sus refinerías a través de los informes financieros y datos proporcionados por la empresa y el gobierno mexicano, tanto al IFAI, a solicitud de ciudadanos, como a las Bolsas Mexicana de Valores y las de Estados Unidos y otros mercados donde cotizan públicamente.

En los últimos años, Pemex enfrenta la disminución de la producción y las altas tasas de endeudamiento, así como el aniquilamiento de sus utilidades para inyectar al fasto público, sin piedad, ni estrategia. Así, lleva a esa empresa petrolera a la quiebra; el único caso a nivel mundial. Así, reporta pérdidas significativas en varios trimestres y años fiscales.

La refinería de Cadereyta, sufre problemas operativos y de mantenimiento. La falta de inversión en infraestructura y tecnología, así como los bajos márgenes de refinación, también han contribuido a la situación financiera difícil de las refinerías de Pemex.

No es suficiente la política de supervivencia como la reducción de costos, la optimización de procesos, la búsqueda de asociaciones estratégicas y la inversión en proyectos de infraestructura clave. Pese a ello, no logra la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo.

PODEROSOS CABALLEROS

CAYETANA, ANÁLISIS CONTRA POPULISTAS: En un excelente español, sin desperdicio, durante el Festival de las Ideas 2024, en Puebla, Cayetana Álvarez de Toledo, periodista, intelectual y diputada española, por Barcelona (Cataluña), describió, en una exacta pieza oratoria, a los gobiernos populistas en América Latina. En ese esquema, le pidió a los jóvenes ser críticos de la clase política que siempre los ha usado como relleno en las contiendas electorales. Además, les hizo un llamado a exigir a los gobernantes acabar con el populismo, la corrupción y el crimen organizado. En relación a la política de seguridad de López Obrador, Cayetana dijo que la política de dar abrazos a los que dan balazos, no es la solución para la inseguridad. Por ello, les pidió a los jóvenes mexicanos, revelarse frente a la violencia y la resignación. “Exijan a sus gobiernos, instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles.”. Claro, al mencionar a López Obrador, algunos de los jóvenes citados en ese auditorio, la interrumpieron con abucheos. Esto lo aprovechó para aclarar que siempre está abierta a las críticas, lo que no hace la izquierda. Citó los casos de Chávez y de Nicolás Maduro, en Venezuela, y a otros políticos que han sumido en el populismo las aspiraciones de pueblos enteros. Advirtió: “el populismo es el atajo de los mediocres…. El pesimismo es el principal aliado del populismo”. Dolió en Palacio Nacional un discurso de 28 minutos, pese a las mañaneras que duran interminables horas y sirven para denostar a los que son críticos al gobierno. La realidad de Cayetana fue, para la 4T, fue devastadora.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

THE NEXT 150: La empresa Suiza The Next150, que lidera Patrick Atanasije Pineda, venderá créditos de carbono a Shell Envitonmental Products, los cuales servirán para disminuir las emisiones a partir de la producción de biochar a gran escala en su planta de México. Esta se realiza a partir de un proceso tecnológico, en el que la biomasa captura carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. La biomasa es el resultado de los residuos agrícolas que se transforman a la vez de un proceso termoquímico de pirólisis en un carbón estable que pueda almacenarse en el suelo o incorporarse a materiales de construcción. Una buena herramienta para disminuir la carga de carbono en el ambiente.

