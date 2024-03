Morena perdería 5 de 9 gubernaturas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Sólo ganaría Puebla, Chiapas y Tabasco

Las joyas, Veracruz y CDMX, en la tablita

PRIAN: Morelos, Yucatán, Guanajuato

Jalisco, la prueba de fuego para Dante

OHL, concesión espuria, es lo de menos

Aleática aumentó cuotas más del 1,000%

Viaducto Bicentenario, vil saqueo y abuso

Volaris, en crisis; cae número de pasajeros

Plaza Satélite, agua para los más pobres

No me ayudes compadre.

Les quedó grande el poder al Movimiento de Regeneración Nacional, conocido escuetamente como Morena.

El poder no es cosa fácil. En el marco del mando de una nación surgen problemas de todo tipo y la tentación de tomar lo que no es propio es incontenible para algunos seres humanos.

Este año se llevarán a cabo las elecciones más importantes, por el número de posiciones a disputarse entre las fuerzas políticas federales, estatales y regionales en todo el país. De un sólo golpe de pluma en la boleta electoral, un ciudadano podrá elegir a un Presidente de la República, a 3 senadores por Estado y, de acuerdo al número de distrito electorales, sus diputados federales.

En 9 entidades cambiarán al Ejecutivo estatal, en 31 estados los congresos locales y miles de alcaldías y posiciones municipales.

Son históricas estas elecciones debido a que serán poco más de 20 mil puestos burocráticos a elección ciudadana.

El partido en el poder, el hegemónico, tiene todo el dinero y el atractivo para ganar la mayoría de esas posiciones. Las elecciones se ganan en la operación electoral días previos a los comicios y, durante el mismo día (que será el 2 de junio) en que emitirán sus sufragios millones de mexicanos, más de 60 millones, si es que el abstencionismo se ubica en menos del 40% del padrón electoral.

Esto no obliga a revisar lo que ocurre en las diferentes entidades federativas donde se disputarán las gubernaturas y donde se pone a prueba la verdadera aceptación del tlatoani presidencial.

Ya hemos mencionado los datos duros de lo que ahora manejan las empresas encuestadoras, que hacen sus sondeos por teléfono, con muestras de mil a 1,500 personas en zonas metropolitanas. Somos 130 millones de mexicanos.

Pero vayamos a lo que ocurre en las entidades donde cambiarán de gobernador. El líder de Morena, Mario Delgado, estimaba como muchos de sus “cercanos” que se llevarían el “carro completo”, pero esto está muy lejos que lo logren.

Las únicas entidades que lograrán ganar son: Puebla, con Alejandro Armenta, quien pelea con un Eduardo Rivera del PRI-PAN y PRD, desangelado y con un lenguaje corporal de derrota. También lo harán en Chiapas, con Eduardo Ramírez, y Tabasco, con Javier May. Sus contrincantes, Luz Espinosa y Manuel Fócil, pasan desapercibidos. Sin embargo, las que perderán los guindas son Guanajuato, con Libia García; Yucatán, con Renán Barrera

En Ciudad de México no prende Clara Brugada y crece Santiago Taboada. Lo mismo ocurre en Veracruz, donde la zacatecana Rocío Nahle pierde terreno con José Yunes del PRI. El gobernador Cuitláhuac García hundió a Morena en la entidad.

Lo mismo ocurre en Morelos, donde el gobernador y ex futbolista Cuauhtémoc Blanco convirtió a la entidad en un territorio de su familia, donde manda su hermano Ulises Bravo. Ante el hartazgo, avanza firme Lucy Meza, senadora y ex morenista, quien tiene un discurso más articulado y más conocida que la de Morena, Margarita González, 100% águila del América.

Jalisco, a pesar que se cierra Claudia Delgadillo a Pablo Lemus de MC, sobresale la franquicia de Morena, pero ella da un discurso más allá del socialismo, comunista.

La CDMX merece un análisis profundo sobre su destino electoral, donde las encuestas marcan poco a poco un avance de los opositores.

Estas elecciones serían un desastre para Morena y López Obrador. Pero, a pesar de ello, están enfocados a impulsar a Claudia Sheinbaum a la Presidencia. Su contrincante más cercana. Xóchitl Gálvez se acerca rápidamente y faltan más de 75 días de campaña. Esto, se pone bueno y apenas van los primeros días del enfrentamiento.

PODEROSOS CABALLEROS

OHL Y VIADUCTO BICENTENARIO: La FGR presentó hace años, una acusación contra la constructora española OHL y su sucesora, la australiana Aleática, que en México dirige Rubén López Barrera, por la presunta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, una vialidad elevada de 22 kilómetros construida sobre la carretera México-Querétaro, un camino de carácter federal. Fue una concesión que entregó Enrique Peña al entonces director de OHL en el país, José Andrés de Oteyza. Independientemente de la validez de la concesión, que debe llevarse el juicio, el gobierno de Delfina Gómez, en el Edomex, y el de AMLO, no da por terminada la concesión debido al incumplimiento de las cláusulas de título de concesión. No han terminado desde 2008, que se construyó, la vía de contraflujo. Además, han incrementado las cuotas de 1.20 pesos el kilómetro ahora cuesta más de 11 pesos. No va con el ritmo de inflación, sino con las autorizaciones del gobierno mexiquense y de la Ciudad de México. Un gran negocio que ayer un juez prefirió no fijarse en los abusos, sino en la diferencia entre la concesión federal y la del Estado de México. Lo que nos importa a los mexicanos es el costo de esa vía y la manera como salvajemente incrementaron los españoles y australianos las cuotas.

VOLARIS, EN CRISIS: Los resultados de Volaris, empresa aérea que dirige Enrique Beltranena, son decepcionantes. Sin embargo, el comportamiento bursátil lo mantiene inocuo. Se ubican en el rango de los 12 y 12.50 por acción. Esto, pese a la caída de dos dígitos en pasajeros transportados durante el mes de febrero, y a unos días de que se concrete su desliste, la próxima semana, del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez y dirige José Oriol. La empresa reportó una caída anual del 15.2% en el tráfico total de pasajeros en comparación con el mismo mes del 2023, transportando a 2.1 millones de personas. La caída más importante es del 22.4% en los pasajeros nacionales, aunque se vio parcialmente compensada por un aumento del 12.5% en los pasajeros internacionales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

PLAZA SATÉLITE: En el marco del Día Mundial del Agua (22 de marzo), Plaza Satélite, presidida por Javier Sordo Madaleno, colaborará por segunda ocasión con la Fundación Somos Agua, para generar conciencia y mejorar el acceso al agua potable en comunidades rurales de México. Somos Agua es una fundación mexicana se enfoca al bienestar de personas en pobreza extrema, y busca proporcionarles acceso a agua potable mediante filtros purificadores en regiones como Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México.

