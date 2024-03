Gian Marco Lanza “Tú” y alista un nuevo disco

Junto a Catalina García

El tema está bajo la producción del colombiano Julio Reyes Copello

Arturo Arellano

Abriendo el 2024, el cantautor peruano Gian Marco nos trae el cuarto corte de su esperado álbum. Este nuevo tema se titula “Tú” que sale a luz en colaboración de la talentosa colombiana Catalina García, vocalista de Mounsieur Periné, banda ganadora a mejor álbum de música alternativa en los Latin Grammy Awards (2023).

Bajo la producción del también colombiano Julio Reyes Copello, “Tú” es una canción de raíz, donde Gian Marco —compositor del tema junto a Copello— hace uso del Charango como instrumento protagonista, de esto y más nos platicaron en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Catalina comentó “Recibí hace tiempo un mensajito de un amigo muy querido, gran productor, artista, interprete que es Julio Reyes, con quien ya había trabajando antes, me invitó a ser parte de la canción, soltándome que venía disco nuevo de Gian Marco y tenía en mente que lo acompañara. Me mandaron la canción la escuche y es preciosa, conmovedora, tierna, musicalmente interesante para mí. De mi gusto, una canción sencilla, me gusta que puedan atravesarnos las fibras, que se puedan quedar inmediatamente, no se necesita mucho tiempo para adoptarla y descubrirla, y al ser tan sencilla no pierde la capacidad de conmoverte y sorprenderte”.

Reconoce que es fan de Gianmarco “me encanta su voz, era darme ese lujo de cantar junto a él, así empezó la historia, luego háblanos sobre lo que estaba viviendo, de la música, las cosas de la vida y hoy tenemos una bonita amistad más allá de la canción, que habla de que para eso es el amor, para vivirlo desde el lado positivo, porque lo que no es positivo no es amor”.

A esto Gianmarco agregó “Tenía la canción ya producida, y las canciones encuentran su voz, tienen esa virtud de encontrar a quien las tenga que cantar y fue una gran visión encontrar a Catalina en esta imagen. Lo más importante era enviársela y que aceptara, porque una cosa es percibir y otra conocer, la percepción era que ella estuviera aca, pero cuando nos enteramos que aceptó me sentí muy contento”.

Lanzará un álbum de 11 canciones

Recordó “Conocí a Cata en el 2025 en unos Grammys y creo que siempre está rodeada imaginariamente de flores, tiene aroma y sensación de revolotear libre en el campo de la vida, eso me gusta de ella, es una gran mujer y gran profesional. Quiero que sepa que siempre cuenta conmigo como yo he podido contar con ella en este tema”.

Y describe que “Es bien difícil en la música eliminar los egos y exponerte de otra manera, uno se protege mucho de la gente, de lo que dices, de las justificaciones y entre nosotros hubo naturalidad. Recuerdo que en México tenía una reunión con unos amigos en el Desierto de los Leones, le digo ‘Cata vente con nosotros’ y es un poco más eso, como los amigos del barrio, vamos al cine, vamos a tal lugar. Esto llego más allá, hemos tenido conversaciones profundas y cuando hay ese interés vale la pena la amistad, la buena conversación”.

En el tema de la canción Catalina destacó “Una de las razones que me motivan a generar un vínculo con el tema es que no tienen una caducidad, no está en tendencia, no es un sonido que vaya a envejecer, va a perdurar y que los pocos elementos que tiene están muy bien escogidos y resuenan con nuestro ADN latino, con nuestro sentir, con nuestro pensar, con nuestras emociones. La belleza es algo por lo que vivimos, me levanto y siento que la vida vale la pena porque está bella. Buscamos ese refugio, que es el amor, es la guía y merece ser celebrado, recordar que la ternura, delicadeza, vulnerabilidad y atrevernos a decir cosas que a pocos les interesan, amar y dejarnos amar mas allá de que suceda”.

Giamarco habló también de los planes venideros “La inmediatez es impresionante, la gente cree que es una fábrica de chorizo, porque el disco nuevo lo saque y al mes la gente ya preguntaba cuando viene el siguiente. El primer sencillo fue con Rubén Blades que era la anti tesis de un sencillo, porque lleva el título del álbum, pero es una canción introspectiva, luego una canción con Román Bahía; luego un tema que se llama ‘No es amor’, que me inspiro en un capítulo de Black Mirror. Luego una balada y ahora aparece esta belleza que te sorprende, sigilosa pero que llega con un latido fuerte. Luego en mayo sale el disco completo con 11 canciones.