AMLO y su espejo, Hugo Chávez

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Él es modelo Claudia Sheinbaum

Poder y recursos a su disposición

Con todo y carencia de originalidad, AMLO, logró tener una excelente plataforma de votos duros a su favor, sus seguidores llegaron a sumar una tarima de alrededor de 15 millones. En 2018, impuso el record de ganar con la abrumadora cifra de votos de, 30 millones 113 mil 483 sufragios.

Su proyecto se estableció calcando al controvertido venezolano Hugo Chávez, su “Aló Presidente”, un programa radial, de seis horas. AMLO, creó las Mañaneras con que las tomó el control de la agenda informativa de duración, 80 minutos ante las cámaras que ha utilizado para pelear, ofender y lanzar propuestas.

La corresponsal de Telesur en México, Adriana Esthela Gómez, reconoció las similitudes de López Obrador y Chávez en el blog Notas sin pauta del periodista mexicano Arturo Rodríguez García.

“Por más que se quiera alejar de la figura del líder socialista venezolano, Hugo Chávez Frías, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene cada vez más coincidencias en las acciones y el discurso con el fallecido comandante”, dijo Gómez en un texto titulado Cartas desde México.

Chávez: “Ya no me pertenezco, soy del pueblo”. AMLO, en el Zócalo ante miles de personas dijo en 2018, Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes”, dijo en la plancha central.

Otra de las similitudes entre el Aló presidente de Chávez y las Mañaneras de López Obrador es su ambigua relación con los medios de comunicación y los periodistas. Un puñado entregado preferencias e independientes al margen.

Chávez se mofaba y ofendía a los “escuálidos” de Venezuela, término que se utiliza allá para descalificar a opositores del gobierno. AMLO los llamó “fifis”, de igual manera los medios de comunicación: “prensa fifí”.

Chávez tuvo alianzas con afines a su línea ideológica, se opuso a la política exterior estadounidense y a gobiernos de derecha, declarando a la Revolución bolivariana como antiimperialista. La copia de AMLO, en ese tema, es más tenue, como midiendo el arroz, lanza querellas debiluchas y lo aplacan en un santiamén.

Otras voces difieren. El escritor peruano Mario Vargas Llosa opinó recientemente que López Obrador “se parece cada vez más a Chávez” y no le falta razón al peruano que lo conoce bien. El Mario fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2010. Que también calificó a la del PRI, como la Democracia perfecta.

El el miércoles 29 de mayo las candidatas y el candidato podrán hacer llamados al voto y, el domingo 2 de junio de junio, será la elección final.

El curso de la campaña ha sido desigual, el presidente está como operador de Claudia Sheinbaum, el dinero gubernamental está a su disposición, claramente está confirmada una elección estatal.

Los analistas afines al régimen actual, afirman gran ventaja para Claudia y los afines a Xóchitl, aseveran la distancia ya es muy corta y que, el voto definitivo de los indecisos la balanza puede inclinar, son los que dan color a la hora de votar.

