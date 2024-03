Como se le vea, la inversión en la refinería de Dos Bocas es un derroche

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con la inversión en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, se habrían modernizado las seis plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y comprado cinco más del tamaño de Deer Park.

En estos días en que el aniversario de la expropiación petrolera ha puesto de moda hablar sobre el futuro cercano y a largo plazo de la petrolera nacional, que debería ser fuente de riqueza para el país, pero que se ha traducido en una pesada carga por sus elevados pasivos, que la han convertido en la empresa del ramo más endeudada del mundo.

Esto último es una realidad que no se puede ocultar, por más que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, en particular la administración de Pemex trata de disfrazar la realidad con cifras aparentemente positivas, pero que no resisten el más ligero de los exámenes.

Todavía el reciente lunes 18, con motivo del 86 aniversario de la expropiación, el director general de Pemex, el antropólogo Octavio Romero Oropeza aseguró que la empresa “ha sido rescatada” de los grandes problemas operativos y financieros que se dejaron en gobiernos anteriores, y aunque fue “difícil y complicado” darles la vuelta, la siguiente administración recibirá una empresa fortalecida en prácticamente todos los sentidos.

Como acostumbra su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de culpar de todos los males a los gobiernos anteriores, también el ahora titular de Pemex aseguró que, antes de la llegada del actual gobierno, el modelo de negocios de Pemex lo ahogó en una serie de problemas que le generaban pérdidas artificiales tras el pago de los impuestos, con el único objetivo de llevarla a contratar nueva deuda, más cara que la que adquiere el gobierno federal.

“Eso la lleva a ser la empresa más endeudada del mundo… El legado que usted deja dijo refiriéndose al inquilino de Palacio Nacional, “es enorme”, ya que desde su punto de vista “cambió este modelo neoliberal, ineficiente y fallido en su generalidad y particularmente en las industrias petroleras y eléctricas. Fue muy difícil y complicado darle la vuelta, pero hoy es un orgullo para las y los trabajadores de Pemex ver que su empresa ha sido rescatada.”

Romero Oropeza, quien llegó al cargo sin experiencia previa, agregó que “es un mito decir que Pemex es un barril sin fondo, que es una carga para las finanzas públicas, o como lo señaló recientemente el banco Citi, que Pemex es el mayor riesgo para las finanzas públicas del país. Esto no es más que propaganda conservadora que sólo busca engañar y confundir a la gente”.

A su vez, el político de Macuspana recomendó no escuchar “el canto de las sirenas” y continuar con la decisión de su gobierno de consolidar Pemex como una empresa pública para beneficio y bienestar de la nación.

En concreto, López Obrador sostuvo que “nada de cerrar o abandonar refinerías”, por considerar “absurdo” exportar crudo e importar combustibles”.

No es buen negocio una empresa que ha perdido

casi un billón de pesos en lo que va del sexenio

En contra de ese optimismo oficial, el coordinador de los diputados federales del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la paraestatal está perdiendo casi un billón de pesos en lo que va del sexenio y criticó el desperdicio de dinero en la construcción de la refinería de Dos Bocas, con los comentarios con que iniciamos esta columna.

Con los 20 mil millones de dólares que se gastarán en esa refinería de Tabasco se pudieron haber arreglado y modernizado las 6 refinerías existentes de Pemex, las cuales trabajan al 50 por ciento de su capacidad, y se hubieran comprado cuando menos cinco del tamaño de Deer Park, afirmó Moreira Valdez, quien además reclamó por la mala estimación presupuestal, ya que de manera inicial se había anunciado que dicha planta costaría ocho mil millones de dólares.

“Yo no sé quién es el que hace la estrategia financiera y la estrategia de perspectiva, o Dos Bocas es un capricho o nadie le dijo al Presidente que no había que gastarse ese dineral y que mejor hubiera arreglado todo lo anterior, afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, al insistir que Pemex ha perdido casi un billón (un millón de millones) de pesos en lo que va del sexenio.

Acompañado por el analista financiero Mario Di Costanzo, quien fue secretario de Hacienda en el “gobierno legítimo” de López Obrador, pero que actualmente es un severo crítico, Moreira recordó en su programa semanal “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, que la refinería Deer Park en Houston, costó a México mil 200 millones de dólares y produce gran parte de la gasolina que consumimos en México, por lo que planteó habría sido más redituable comprar más plantas como esa de Texas.

El coordinador de los diputados priista y el analista económico que fue también titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destacaron que hoy la gasolina en Texas se vende a 13 pesos por litro, mientras en México se está vendiendo en no menos de 23 pesos por litro, por lo que los beneficios para los mexicanos no son efectivos.

También, al analizar la compra de 13 plantas eléctricas de Iberdrola, advirtieron que estas se compraron en seis mil 200 millones de dólares, al doble de lo que valen. Además, consideraron que son chatarra eléctrica, pues el líder congresista platicó que los empresarios españoles se fueron de fiesta y a viajar a Argentina para invertir en plantas de producción de energía limpia.

El economista Di Costanzo expuso que, de haber utilizado los recursos de Dos Bocas, se habría aumentado 20 por ciento la capacidad de cada una de las seis refinerías. Precisó que en el escenario internacional como está diseñado las tendríamos al 80, 85 por ciento de su capacidad, es como si tuviéramos dos o tres más con mucho menos dinero.

El experto financiero detalló que, en 2023, Pemex tuvo una demanda diaria de gasolina sobre los 800 mil barriles diarios, es decir, entre 115 y 150 millones de litros diarios e importó 421 mil barriles diarios de petróleo. Mientras los privados importaron 129 mil barriles diarios porque Pemex solo produjo 271 mil barriles diarios.

“Estamos importando gasolina de una refinería que es nuestra, Deer Park, que en Estados Unidos se vende a la mitad del precio de aquí”, apuntó. Además, advirtió, con base en datos oficiales, que la pérdida neta de Pemex Refinación fue de 74 mil millones de pesos en el 2023, y en lo que respecta a la operación tuvo un quebranto de 183 mil millones.

Profesionales inmobiliarios se incorporan a la Concanaco-Servytur

El Consejo Nacional de Directores de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A. C. (AMPI) aprobó por unanimidad la integración del gremio a la Confederación de Cámaras Empresariales del Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En el marco de la toma de protesta del nuevo líder de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéfano, el presidente nacional de AMPI, Emilio Rojas Cobián, fue reconocido como vicepresidente de Desarrollos Inmobiliarios. En este marco, la innovación y la rentabilidad serán factores clave para trabajar juntos en favor del crecimiento de la economía nacional.

AMPI es la asociación inmobiliaria líder en México con presencia en 97 secciones en todo el país, que opera a través de casi 10,000 profesionales inmobiliarios con un crecimiento récord de 20 por ciento en 2023 y una aportación del 5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto, la Concanaco-Servytur representa a 4.8 millones de pequeños, medianos y grandes negocios, que aporta 62 por ciento de la economía nacional.

La presencia de AMPI dentro de la Confederación ampliará la visión de negocios de sus asociados y ampliará las posibilidades de inversión para todos los mexicanos a través de sus plataformas inmobiliarias.

Rojas Cobián estuvo acompañado por un grupo de consejeros y el director de la Asociación, Jaime Bahena Legorreta, para respaldar al recién nombrado presidente de la cámara y reiterar el compromiso de AMPI como la cámara líder del sector inmobiliario.

AMPI también firmará un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a fin de compartir su universo de información, incluyendo cierres de operación para que los usuarios puedan visualizar en tiempo real el comportamiento del mercado inmobiliario.

riparcangel@hotmail.com