Mariana Seoane llega a enamorar a todos en “Lagunilla Mi Barrio”

Icono de la cumbia mexicana

Se presentará los días 22, 23 y 24 de marzo en el CCT2

Arturo Arellano

El clásico del cine llevado al teatro “Lagunilla Mi Barrio”, respeta la esencia original de la historia y le da una vuelta haciéndola más universal, donde Don Abel, llega al barrio de la lagunilla con su tienda de antigüedades con la esperanza de pasar sus últimos años en paz.

Ahora, la Lagunilla está llena de personajes como la Britney y Albertano, el encargado de la famosa “Pantaleteria fina”, además de Pistón un mago merolico famoso en el barrio y a la Jarocha, a quienes se les va a sumar la siempre talentosa y hermosa Mariana Seoane, icono de la cumbia mexicana que se presentará en funciones especiales los días 22, 23 y 24 de marzo en el CCT2 en la Ciudad de México.

En entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “Estoy feliz porque además vi la obra como espectadora y la disfrute muchísimo, jamás imaginé ser parte, pero me honran con la invitación, porque han llevado a artistas muy importantes de la cultura popular”:

Adelantó que “voy a cantar dos temas y voy a ser parte de la obra, en el Kumbala, es algo que me tiene super contenta, porque la obra está muy bien montada, bien dirigida, es divertida y con grandes actores. Me divertiré y me reiré mucho, haciéndole pasar al público una experiencia inolvidable”.

Reconoció “Lagunilla mi barrio es mostrar esa cultura del mexicano, de los lugares donde vivimos, es un tributo, a esta cultura popular, donde encajo yo, con este género musical que he cantado desde hace 20 años y que va de la mano de todo lo que va a pasar en esta puesta en escena: la cumbia. Yo sé que La Maldita Vecindad o El Tri, que han estado antes en la obra, no son parte de la cumbia, pero sí lo son de la cultura popular”.

Al estar celebrando 20 años de carrera musical, adelantó “Planes son muchos, por primera vez estaré en El Lunario el 4 de octubre y empezaré una gira en Estados Unidos con Aarón y su Grupo Ilusión, también regresaré a la actuación con una película de Videocine, donde estoy con Adrián Uribe de regreso a la comedia, se va a estrenar a finales de agosto y viene más música, colaboraciones increíbles, es un año importantísimo en todos los aspectos, celebrando dos décadas, que se dice fácil pero no lo es”.

Y como nuevos objetivos nos cuenta que busca “La internacionalización y poder presentarme más en la Ciudad de México, sobre todo porque hago muchas giras, en el interior y Estados Unidos” y para efecto de lo anterior está promocionando su sencillo “Veneno” del que dijo “ha llegado a cautivar los corazones de la gente, en menos de un mes llegamos al millón de visitas”.

Finalmente, dijo que está llena de “mucha energía y muchas ganas, sabiendo que voy a estar como loca un rato, pero agradecida porque es muy importante poder dedicarme a la música y a la actuación. Se dieron los tiempos, grabamos la película y sí llega otro proyecto como actriz claro que lo pondré sobre la mesa, porque la gente entendió que hago las dos cosas”.

Mientras tanto invitó a la gente a verla en Lagunilla Mi Barrio “Tendrán una risa asegurada, porque es una puesta en escena que parece de Broadway, con un elenco irremplazable”, concluyó.

