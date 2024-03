Susana Zabaleta comienza la Primavera con Abrazos de Paz

Durante seis horas

Asael Grande

La soprano, actriz, conductora y productora mexicana, Susana Zabaleta recibió la primavera regalando abrazos a los asistentes al Museo Soumaya, abrazos que para la cantante “nos urgen, para entender que no somos varios, no somos distintos, a lo mejor somos distintos pero somos un mismo ser humano, y si no nos ayudamos entre nosotros, esto va a ser un caos, no hay que caer en las tentaciones de las cuales habla el dinero, la soberbia, el ego, tantas cosas que de repente nos hacen sentir fuera de este mundo, creo que hay que aterrizar en la Tierra, hay que vivir en esta tierra que nos fue prestada, y entender que no es correcto hacerle daño a la naturaleza, que no es correcto hacerle daño a los animales, al hermano que está a tu lado, aunque piense diferente, y tenga sensaciones y otras formas de amar diferentes a las tuyas, es nada más eso, es darle una bienvenida a esta primavera, entendiendo que vienen tiempos muy difíciles, en cuanto a naturaleza se refiere, en cuanto a política se refiere, en cuanto amor se refiere, lo único que les pido es que no estemos divididos, tener un poco más de tolerancia hacia el ser humano, esta es la séptima vez que hago este ejercicio maravilloso, y aquí, frente a La puerta del Infierno, escultura de Auguste Rodin, esperando que nunca tengamos que entrar ahí, y empezar a dar abrazos y a nuestros hermanos, y a esta Tierra maravillosa que nos dio permiso de estar aquí, que nos abraza todos los días, a pesar de los terrores que le hacemos, la verdad le hacemos mucho daño”.

A través de una convocatoria publicada en sus redes sociales, Susana Zabaleta invitó a sus seguidores para regalar abrazos. “Un abrazo es tan vital… Chamacos, ¡démonos un abrazo para recibir la primavera! “esto es un granito de arena como el que hizo Elena Larrea, muchas personas para ayudar a esta tierra, es abrazar al mundo, a la naturaleza, darle gracias a la primavera que ya llegó, siempre creemos que somos eternos, el ser humano siempre necesita del miedo para poder respetar, no sé por qué somos así, en cambio, los animales ya vienen así, programados, el único terrible ser devastador es el ser humano; portar el blanco significa que es la suma de todos los colores, la esencia de todos también, es la cosa más hermosa, decir, ‘no me importa de qué color seas, no me importa qué es lo que te guste en la vida, yo te amo’; ya son siete años que hago este ejercicio, lo dejé de hacer por pandemia, hice un libro de esto, y creo que seguiré platicando de lo que es la energía, siempre intentamos no tocarnos, y en el momento que tú abrazas a una persona sin pensar, regresar algo a cambio por ese amor, ahí es donde se acaba la magia, hay que dar abrazos por el hecho de dar abrazos, y el amor te cambia, yo doy gracias por haberme enamorado otra vez, y sentir esa sensación de mariposas, porque así tengo el alma, llena de amor”.