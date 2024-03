Medios masivos van contra un patrimonio cultural

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Desde el estado de Veracruz, el Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se preguntó: ¿dónde está la prensa nacional? Y explicó que, en la Ciudad de México, “es donde está más fuerte el bombardeo contra nosotros, aturden. Porque, además, como (las personas) se tienen que transportar más tiempo en carro, llevan puesto el radio, y Radio Fórmula, uno tras otro de los programas de Radio Fórmula; no acá, ¿eh?, estoy hablando de allá”.

Y aclaró que, en todas las cadenas de radio y televisión, ahí es un bombardeo continuo: “Y le cambias, solamente a Radio Educación para escuchar otra cosa; pero noticias, lo que pongas…”.

Le solicitó ayuda al Vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y le dijo: “¿Cuáles son las cadenas nacionales, entre comillas, de radio?”. A lo que Ramírez Cuevas respondió: “Radio Fórmula, MVS”.

Y el jefe de la Nación, López Obrador, relató que Radio Fórmula, desde temprano, uno tras de otro, los locutores atacan. Le preguntó a Jesús Ramírez: “¿Quiénes están ahí, en Radio Fórmula?”, a lo que el vocero presto respondió: “Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Pepe Cárdenas…”.

Desde Veracruz, donde los ríos se desbordan, solicitó el Presidente de México, los nombres de los periodistas que tienen prestados los “micrófonos de oro”, y por ello le inquirió a Jesús: “Dame un famoso de ACIR”, a lo que nuevamente Jesús Ramírez Cuevas le contestó: “Alejandro Villalvazo Bustos”. “¿Cuál otro?”, volvió a interrogar, a lo que Cuevas dijo: “MVS con Juan Manuel Jiménez; pero también está TV Azteca, con Manuel López San Martín”.

De manera didáctica, inquirió al vocero presidencial el jefe de la Nación: “¿Cuáles otras cadenas?”. Y Jesús dijo: “Los de Televisa, los de la W Radio”. “¿Y quién está en W Radio?”, a lo que nuevamente el vocero tuvo la respuesta inmediatamente y contestó: “Loret de Mola”. Ante ello el jefe del Ejecutivo Federal, de muy buen humor, concluyó: “¡Ah!, no, pues así está claro, primo hermano, dirían allá”.

La respuesta de los más de mil 700 empresarios de los medios de la radio y televisión afiliados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que preside José Antonio García Herrera, ex empleado de Grupo ACIR, no se hizo esperar con un comunicado URGENTE emitido el sábado 23 de marzo, en que recomendó a sus afiliados no transmitir La Hora Nacional, pues dos legisladores panistas interpusieron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo contra la Secretaría de Gobernación, productora del programa, sino también en contra de aquellos que difundieron las emisiones del 3 y 10 de diciembre, así como del 14 de enero pasado.

Les recuerdo a mis lectores que la queja fue de Federico Döring Casar, coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, y Luis Alberto Mendoza, actual candidato de este partido a la alcaldía Benito Juárez, quienes acusan uso proselitista de la emisión en favor de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición encabezada por Morena.

Del comunicado de la CIRT para sus afiliados, con carácter Urgente, se desprende: “Durante diversas asambleas y reuniones que se han sometido a lo largo de los años, al hablar sobre La Hora Nacional, se coincide en que su transmisión atiende a los usos y costumbres de la radio desde hace décadas, mas no una obligación legal, y que depende exclusivamente de la Secretaría de Gobernación y donde nosotros solo la transmitimos y no participamos en la elaboración de sus contenidos.

“Al respecto, nos enfrentamos de que al día de hoy representantes del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia en contra de la Secretaría de Gobernación y en contra de nuestros afiliados, por la transmisión de este programa ante el INE por violaciones al principio de imparcialidad, al considerar que desde hace tiempo de manera sistemática sólo hablan de la candidata del partido del gobierno y de sus obras cuando fue jefa de gobierno, así como conversan de los programas del Ejecutivo Federal.

“Como ustedes saben, nosotros transmitimos este programa de buena fe; sin embargo, ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión, me permito recomendarles omitir su transmisión a partir del programa de mañana domingo 24 de marzo. Estaremos atentos a cualquier medida que dicte el INE y apoyaremos en la defensa integral de nuestros derechos”.

La eliminación de La Hora Nacional, de las ondas de radiofrecuencia en AM y FM se hace justo al cumplirse 87 años de transmisiones ininterrumpidas, desde 1937. La Hora Nacional nos ha informado, educado y entretenido con sus contenidos variados y de calidad. Hemos escuchado las voces de grandes personalidades, artistas, escritores, científicos y líderes que han marcado la historia de nuestro país.

Pero hoy nos encontramos con una rebelión de los más de mil 700 empresarios, y sobre todo de las 10 familias que —como lo publicamos en nuestra columna pasada, “Monopolio en los medios masivos de comunicación”— son las que llevan la batuta; y habrá que ver qué sucede; si ya no existe más La Hora Nacional; pero habrá que recordar que nunca se dijo nada cuando el fundador de la CNIRT, de 1941 a 1946, Emilio Azcárraga Vidaurreta, dijo abiertamente que Televisa era un soldado del PRI.

Los concesionarios de frecuencias de radio ante el uso de La Hora Nacional tendrán que declinar ahora a favor del PAN, por ser —como ellos acusan—un vehículo de propaganda partidista. Pero si dejan de transmitir el programa dominical que comenzó a emitirse en el año de 1937, el gobierno seguramente no actuará como en sexenios anteriores sucedía con el área de RTC de la SEGOB: ni multará ni retirará las respectivas mil 700 concesiones que hay que recordar son propiedad del Estado Mexicano y que por ley se deben de refrendar: “El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre terceros”.

Un organismo autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México. Y la cereza en el pastel la pone la misma CIRT, al informar que dedican más de 300 horas en radio y tv a candidatos presidenciales, pues durante los primeros días de las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, fue quien mayor cobertura mediática tuvo por parte de los programas de radio y televisión; no obstante, también es la que más valoraciones negativas presentó.

Amigas y amigos, la pregunta es: ¿Dónde está la prensa nacional?, muchas y muchos ya lo sabemos, pero una cosa es segura, y es ésta: La Hora Nacional es más que un programa de radio; es un patrimonio cultural que nos une como mexicanos. Y con el apoyo de usos y costumbres de parte de la CIRT y sin él, el programa dominical se continuará transmitiendo por el sistema de medios públicos y las 5 plataformas de las benditas redes sociales… Hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedaccion@gmail.com, vía X a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com, así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.