Emergencia en la red eléctrica causó los apagones en al menos 16 estados

Mayor demanda de energía eléctrica por calor

El margen de reserva quedó a sólo 3 por ciento

En medio de una ola de calor que se registra en la mayor parte del país, donde aumenta la demanda de suministro de electricidad, la red eléctrica del país (Sistema Interconectado Nacional) observó tres estados operativos de emergencia, luego de que se llegó a puntos máximos de demanda el pasado martes a las 16:30 horas, lo que implicó quitar el servicio hasta que se nivelara la demanda y no colapsara el sistema.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) explicó que la capacidad de generación se afectó debido a que salieron de servicio varias plantas generadoras, tanto de ciclo combinado como eólicas y solares, por lo que el margen de reserva quedó a 3 por ciento y debió interrumpir rotativamente el suministro de energía, tanto en el transcurso de la tarde como la noche. A las 20:10 horas se inició la reconexión del suministro eléctrico afectado, proceso que concluyó alrededor de las 23 horas.

De acuerdo con lo reportado, las entidades afectadas por los apagones masivos fueron Estado de México, la Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Zacatecas y Campeche.

En el contexto de una intensa ola de calor que vive el país, de acuerdo con los datos del Cenace, a partir de las 16:30 horas la demanda de energía aumentó debido al uso de aires acondicionados, ventiladores u otros dispositivos para mantener un ambiente fresco en los hogares y establecimientos comerciales o de servicios.

El centro también indicó que la demanda neta fue de 48 mil 472 megavatios, por lo que la generación neta, que era de 48 mil 403 megavatios, quedó rebasada.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha suspendido el suministro de energía de manera temporal con la finalidad de mantener la estabilidad del sistema eléctrico, sin embargo, no ha brindado información sobre el número de usuarios afectados.

Quejas de usuarios

Durante el tiempo que no tuvieron luz, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a quejarse porque las autoridades no avisaron que habría recorte al suministro mientras bajaba la demanda; pero la ansiedad comenzó a surgir justo cuando vieron el anuncio que hizo SkyAlert poco después de las 22:00 horas, pues existía la posibilidad de que la emergencia eléctrica nacional afectara su sistema de alertamiento en caso de sismo.

Y entonces, muchos comenzaron a cuestionarse si eso ocurría con una app, qué pasaría si temblara, “La alerta sísmica funciona si no hay luz, por ejemplo, en un apagón como el de hoy?”, “Aún sin luz, funcionan las bocinas de la alerta sísmica?” y “Imaginen un SISMO en pleno apagón, ¿Cómo funcionará así el sistema de alerta temprana?”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron apreciar en redes sociales.

SkyAlert es una aplicación desarrollada por una empresa mexicana que cuenta con una red privada de aproximadamente 120 sensores sísmicos en 11 estados y, aunque envía alertamientos puntuales en caso de sismo -con magnitud, percepción y ubicación-, no se trata de un sistema de alerta que se encuentre por ahora avalado por las autoridades, lo cual no necesariamente signifique que no sea confiable o que no tenga el respaldo de reconocidos clientes, principalmente de la iniciativa privada.

Hasta ahora, el único servicio oficial que cuenta con el aval de las autoridades es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), el cual avisa a la población segundos antes de la llegada de un sismo a fin de que se prepare y tome precauciones. A diferencia de las apps de alerta sísmica, éste cuenta con los cuatro elementos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) precisa para conformar un sistema de alerta temprana para sismos: conocimiento del riesgo, sistema de monitoreo y de alerta, difusión y comunicación, y capacidad de respuesta.