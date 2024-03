Excesos del INE

Ángel Soriano

El INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador bajar de sus redes sociales la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova, en donde abordo diversos aspectos de su trayectoria política, de su administración y del futuro de nuestro país, lo cual es considerado como una intromisión en el proceso electoral actual.

López Obrador considera tal acción como una censura y violatorio al derecho de réplica, pero accedió a la petición no obstante que la entrevista tuvo ya amplia difusión, pues en el mundo hay interés por conocer lo que ocurre en México como en otras partes del mundo, sobre todo en esta etapa conflictiva en diversas regiones del orbe.

No puede, de ninguna manera, negarle el derecho a la libertad de expresión a un ciudadano o al mismo Presidente de la Republica que debe dar cuenta de lo que pasa en una Nación con más de 100 millones de habitantes -cuarenta radicados en la Unión Americana-, y que desean saber cómo están las cosas, mas en esta temporada electoral, y sobre otros temas candentes.

Si bien es cierto que se produce desequilibrio entre los partidos contendientes para la votación del 2 de junio, deben establecerse criterios aceptables y no incurrir en la censura o en prohibiciones absurdas como las impuestas por el INE, pues si bien podrían justificarse a nivel interno, no es lo mismo con un medio internacional y una periodista extranjera que tienen interés por México.

TURBULENCIAS

Crea confusión en los radiodifusores

Lo mismo ocurrió con la decisión de los radiodifusores de no trasmitir -finalmente lo hicieron-, la Hora Nacional que es editada por la Segob, al considerar que si lo hacían podrían hacerse acreedores a sanciones. Una vez aclarada la situación se volvió a la normalidad, pero lo que si esta claro es que la excesiva reglamentación daña las libertades en México y no contribuye en nada a la democracia, pues los ciudadanos están en su derecho de conocer las diversas propuestas electorales y el perfil de los participantes en la justa electoral… No se sabe si es mejor el malo por conocido o el bueno (o buena) por conocer. En Veracruz se cuestiona la labor del gobernador morenista Cuitláhuac García, pero éste resulta excelente frente a la candidata Rocío Nahle que, además de ser señalada como originaria de Zacatecas, adopta actitudes discriminatorias frente a los ciudadanos a quienes con inmensas vallas en sus reuniones se les impide acercársele, además de que los numerosos custodios que la protegen le impiden el contacto con los electores. Y eso que apenas inicia la campaña… Vuelve el desorden en la ciudad de Oaxaca con el arribo de ambulantes aprovechando la temporada de asueto y, aunque esto es normal cada temporada turística, de todos modos, afecta el atractivo principal que es el Centro Histórico. Igualmente hacia la costa oaxaqueña se registran dificultades para los paseantes, primero porque hay tramos de la supercarretera sin concluir, no hay señalamientos y, segundo, porque el exceso de paseantes congestiona los sitios más atractivos de la región y no hay capacidad para atender a los visitantes y tampoco los servicios adecuados… Sigue la violencia en Sinaloa, donde ya hay un abierto enfrentamiento a balazos entre delincuentes y las fuerzas armadas que hacen peligrar la vida de los ciudadanos que nada tienen que ver con la falta de seguridad… La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez en su recorrido por el Istmo de Tehuantepec dijo que, si llega a Palacio Nacional, dará prioridad a la construcción de escuelas y hospitales, que es lo básico para la población que sufre las deficiencias en salud y educación.

