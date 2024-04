Nobu Matsuhisa ha trascendido la cocina para crear un estilo de vida que puedes vivir en Nobu Hotel Los Cabos

Victoria González Prado

El chef japonés Nobu Matsuhisa, emprendedor visionario, dejaa una marca indeleble en la industria de la gastronomía y el luxury lifestyle y desde su inicio en un restaurante de sushi en Tokio hasta convertirse en ícono mundial de la cocina fusionando la tradición japonesa con influencias peruanas, Matsuhisa ha sido pionero en la creación de experiencias gastronómicas inolvidables.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Nobu San ha demostrado una habilidad única para innovar y adaptarse a las cambiantes tendencias del mercado. En 1987, abrió su primer restaurante, Matsuhisa of Beverly Hills, marcando el comienzo de lo que se convertiría en un imperio culinario global con la apertura de los renombrados restaurantes Nobu en ciudades como Nueva York, Londres, Ciudad de México y Tokio, entre otros.

La alianza entre RCD Hotels y Nobu Hospitality ha dado lugar a la creación de Nobu Hotel y Nobu Residences Los Cabos, donde los huéspedes pueden vivir una experiencia exclusiva que refleja la esencia del lujo y la elegancia. Un espacio que celebra la gastronomía, la cultura y el bienestar, todo envuelto en un ambiente que se inspira en el minimalismo japonés y elementos característicos de la región.

Pero la influencia y lifestyle de su creador no sólo se ha quedado en la industria de la hospitalidad, ahora también en el mundo de la moda. La colaboración continua entre Nobu y la firma Stampd ha dado lugar a la marca Sushi Club, que combina el estilo urbano de Stampd con la sofisticación de Nobu.

Hace unos días se reunieron en el inmueble de Los Cabos para ser parte de una experiencia inolvidable con motivo del lanzamiento del drop de Sushi Club Los Cabos. Los invitados se unieron al diseñador Chris Stamp y al chef Nobu Matsuhisa, para disfrutar unos días gastronómicos, llenos de platillos y mixología incomparable.

Huéspedes y amigos de la marca disfrutaron de una sushi demonstration class en la que Nobu San compartió recetas, anécdotas y esa misma noche, los protagonistas de este lanzamiento, disfrutaron, cantaron y bailaron con los invitados, brindando con los ya icónicos cocteles de M Bar.

Kogane Penthouse de Nobu Residences Los Cabos fue el lugar designado para montar esta maravillosa pop-up store, dónde se dio a conocer la colección de Sushi Club Los Cabos en medio de abrazos, fotografías, cocteles y canapés, donde se adquirieron las esperadas prendas. El festejo ya es un tradicional sablage, para abrir botellas de champán, al atardecer frente al mar, en el exclusivo Nami by Krug y el cierre con omakase en Nobu Restaurant diseñado por el chef Nobu Matsuhisa para celebrar esa noche.

Nobu Matsuhisa dijo, “mi filosofía siempre ha sido la misma. Dar consistencia, calidad de servicio y crear un ambiente que reúna a las personas”. Así, a lo largo de su trayectoria, Nobu ha cumplido cabalmente esta filosofía, estableciendo un estándar de excelencia en la gastronomía y luxury lifestyle que sigue siendo insuperable.

La visión de Nobu San ha trascendido la gastronomía para convertirse en ícono del estilo de vida que celebra la elegancia, innovación y el placer sensorial.

✰✰✰✰✰ Después de más de un año y medio de desarrollo y diseño, los empleados de Delta pueden echar un primer vistazo a los prototipos de la colección de uniformes totalmente nueva, moderna y distintiva, creada tomando en cuenta las opiniones de los 70 mil empleados uniformados de la aerolínea (incluidos los agentes de atención al cliente en aeropuertos, los de carga, auxiliares de vuelo, mecánicos de equipos de tierra y técnicos de aeronaves) como elemento central del proceso de diseño.

En 2022, Delta se asoció con GPS Apparel by Gap Inc. para dar vida a la nueva colección de prototipos. Trabajar con Gap Inc, empresa icónica y orientada a propósito con cartera de marcas conocidas en todo el mundo, como Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta, permite a la aerolínea aprovechar los conocimientos sobre productos y diseño de sus más de 50 años de experiencia en el sector, así como su plataforma a escala y amplias capacidades de abastecimiento. El equipo de Gap Inc. recogió las opiniones de más de 20 mil empleados sobre los futuros diseños de uniformes mediante prácticas en empresas, grupos de discusión, encuestas y entrevistas; se usan para crear prototipos cómodos, modernos, duraderos y funcionales.

Los prototipos de uniformes están anclados en azules marinos profundos y burdeos ricos, con acentos de rojo brillante y blanco, un retorno a una paleta de colores más clásica inspirada en la identidad de la marca y su herencia. Con facilidad de movimiento, transpirabilidad, ajuste inclusivo, durabilidad y diseños distintivos en el núcleo de la ética de los uniformes de la compañía, la colección ofrece un aspecto cohesivo, elevado y permite a los empleados elegir entre diferentes looks y estilos. Las prendas están confeccionadas con tejidos y componentes con certificación OEKO-TEX® STANDARD 100 diseñadas específicamente para cada división y función, con elementos funcionales que ayudan a los empleados a hacer bien su trabajo y a llevar su uniforme con orgullo.

Es un homenaje más a la identidad y la historia de la marca, los diseñadores incorporaron el icónico logotipo del widget en toda la colección, de forma tan obvia como sutil. Introducido por primera vez en 1959, el widget —como se ve en las colas de los aviones de Delta— representa el espíritu y la cultura de la aerolínea: la base plana simboliza los sólidos cimientos de la compañía, y la parte superior apunta hacia el cielo, recordatorio de que siempre hay que seguir subiendo.

Sin embargo, equipar a los empleados de pies a cabeza con los nuevos uniformes llevará algún tiempo. A finales de otoño, la aerolínea realizará pruebas de uso exhaustivas para cada prenda de uniforme, dando a los empleados la oportunidad de seguir influyendo en el ajuste, forma y función de la nueva colección. La introducción de los nuevos uniformes en todos los grupos de trabajo no está prevista hasta dentro de unos años.

Ranjan Goswami, SVP de diseño de experiencia del cliente dijo: “cualquier evolución del programa de uniformes requerirá tiempo y deliberación para hacerlo bien. Estamos comprometidos a utilizar este tiempo para escuchar, aprender e iterar a medida que trabajamos hacia un nuevo aspecto que refleje y celebre lo que somos como aerolínea”.

