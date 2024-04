Aún con la tecla caliente

Aún con la tecla caliente de mi más reciente colaboración Estado de Derecho ocurrieron dos eventos singulares: el duro llamado de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a respetar a las instituciones, su autonomía e independencia, al igual que la Constitución vigente. Luego, la difusión de un video mostrando al hijo de Xóchitl Gálvez en medio de un escándalo callejero, que llegó a que lo calificaran de “clasista” y “homofóbico”.

Vayamos por partes. La licenciada Patricia Aguayo con una limpieza propia de una mejor preparación ejerció un reclamo público sobre la serie de ataques innecesarios e injustos al Poder Judicial de la Federación.

Las intenciones de torpedear a la aplicación de las leyes va más allá cuando dan cuenta del riesgo existente de que más de 60 trabajadores del ramo puedan perder sus empleos y el país una digna plataforma para aplicar la justicia.

Anuncian una concentración pública en el Ángel de la Independencia el próximo 5 de mayo a las 10 horas con la misión de “elevar una enérgica protesta en contra de los constantes ataques y discurso de odio en contra del Poder Judicial de la Federación y ejercer la defensa a su independencia y autonomía”.

Esto representa un valeroso acto para reforzar la existencia de los Tres Poderes de la Unión. Es claro que el Ejecutivo pretende dominar a los otros dos (Legislativo y Judicial) para hacerlos sumisos a los caprichos de Palacio Nacional.

En el otro asunto, el golpeteo político y la guerra sucia vuelve a hacerse presente en las campañas electorales. Pasamos de crímenes, amenazas, manipulación a grotescos espectáculos de banqueta, mientras la nación se pierde en la inseguridad, el vandalismo y la corrupción.

Hoy pretenden hacer creer que un joven intoxicado por el alcohol va a disminuir la información sobre la presunta corrupción en la necia construcción del Tren Maya en donde miembros cercanos al mandatario están involucrados. ¿No se enteraron de las audiograbaciones donde jóvenes empresarios se burlan de una probable tragedia y señalan que si se descarrila el Tren Maya “ya es otro pedo”?

Acaban de asesinar a una niña en Taxco y a una joven aspirante en Guanajuato. Pero los espejitos de la distracción abundan entre los articuladores de fracturas.

Lo que vimos en el video con este joven no es más que el espejo de la ausencia de valores y educación. Como pedirle a estos muchachos algo diferente en sus expresiones si así es como hablan sus padres. ¿Ya se nos olvidó las grotescas y majaderas señas de las señoras Beatriz Müller y Tatiana Clouthier? ¿No el Presidente manda “al carajo” lo que le incomoda y a su propio hogar lo llama “La Chingada”?

Pueden presumir quizá que estén instruidos, pero no educados. No se respetan a sí mismos, menos a los demás. ¿Y los jóvenes que hoy critican al hijo de Xóchitl, no se han escuchado?

Pregúnteles a los hijos del Presidente en eventos deportivos cómo lucen por sus expresiones. Bien dicen que en las redes sociales no se difunde lo que las personas piensan, reflexionan o analizan, sino puras ocurrencias, réplica de lo que otros dicen, pero en muy pocas ocasiones algo propio.

Se ufanan porque les filtran documentos que ni ellos trabajaron. Y ahora resulta que se defiende a los llamados “cadeneros”, unos golpeadores contratados para ser el filtro de ingreso a antros y que se distinguen por sus abusos, bajo lenguaje que en ocasiones combinados con amenazas y golpes. ¿Alguien lo pueden negar?

Pobre país que se debate en navajazos de barrio en redes sociales y nos quejamos que en las calles se den linchamientos. ¿Qué se pretende al exhibir a los hijos de los políticos? ¿Cuál es la diferencia?

Subirse al pedestal de juez público para exhibir bajezas y llevar al paredón a otros exige una autocrítica a sus valores y moral que en verdad no se tienen. Con la falsa cortesía de la carta que envía Beatriz Müller a Xóchitl Gálvez en relación a su hijo, ponen un freno a Sheinbaum para tratar el asunto en el debate.

Saben que se pueden presentar pruebas contundentes contra los cercanos a AMLO por corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Recordemos que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y para cerrar aún con la tecla caliente acaban de asesinar a una joven influencer de 21 años en Puebla. Pero parece que eso no importar.

