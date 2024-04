¿Quiénes son los políticos idóneos para gobernar?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ante la disyuntiva de votar por un candidato u otro, generalmente nos decantamos no por el mejor sino por el menos peor. Esto obliga a recurrir al manual del buen político para tomar una mejor decisión el próximo 2 de junio. Ser un servidor público discreto y empático con la gente es bueno, pero no suficiente.

Entre la amplia gama de candidatos a los diferentes cargos de elección, hay varios que sobresalen. No muchos, pero los hay. Margarita Saldaña, alcaldesa con licencia que busca la reelección en Azcapotzalco, es uno de esos casos (rara avis, dirían algunos) que busca siempre el bien común.

En los dos años de gobierno al frente de la alcaldía logró una mejora cualitativa y cuantitativa en muchos aspectos de la vida de la población, por ejemplo, en seguridad, movilidad, recreación y en el ámbito escolar.

La batalla que hoy libra Saldaña con Nancy Núñez, candidata de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, no es fácil. Enfrentarse al poder y todo lo que eso significa no es cosa de juego, pero tampoco imposible. “Así tendrá más mérito mi triunfo”, dice. En las encuestas va bien…

¿Pero qué características debe tener un buen líder político? Un estudio de la Universidad Panamericana apunta que los mejores gobernantes son los que conocen más del ámbito de los asuntos públicos, aquellos que comparten el compromiso de la búsqueda de la verdad, la honestidad y la ética o bien común.

Actualmente, hay características que destacan en dirigentes considerados como eficaces, que toman importantes decisiones y, sobre todo, no están enfocados en sus propios intereses. Destaca que ningún político sería tomado en serio si no fuera considerado una persona honesta, pues es el fundamento humano donde reside la confianza. Sin embargo, los deshonestos ocultan muy bien su verdadera naturaleza tras una fingida máscara de hombre probo.

Es verdad que ningún grupo de gente se siente seguro siendo liderado por una persona que engaña y que no demuestra ser justa. Es casi inconcebible pensar en un buen profesional en este ámbito que no conozca la materia con la que trabaja; en este caso, los mecanismos políticos, la historia del gobierno que pretende liderar, la gente que en gran medida dependerá de él o ella y su contexto social y económico, así como todo factor que influye en la compleja tarea de gobernar una alcaldía, una ciudad, estado o nación. Si algo sabe de eso es Margarita Saldaña, que no ha dudado en hacerse de espacios en su apretada agenda para recorrer las calles y tomar nota -junto con sus colaboradores- de esos pequeños detalles (pero importantes), como el bacheo, el alumbrado público, etcétera.

¿Qué capacidades debe reunir?

Para entender un fenómeno social es necesario ser analítico para prever, entender y resolver problemáticas. Deben entender que los funcionarios no trabajan solos, tienen equipos de trabajo con los que debe permanecer la comunicación y claridad en la persecución de objetivos afines.

Además, debe aprender a delegar funciones. Debe confiar en sus colaboradores, designar tareas porque no puede hacerlo todo. Algo de eso sucede en ysq. Para poder delegar adecuadamente, quien guía debe conocer las aptitudes, debilidades e intereses de los integrantes del grupo, para asignar asertivamente de forma cooperativa.

Las relaciones sociales son clave para un político que dará la cara por las personas sobre las que sus decisiones influyen. La autoridad no es algo que se obtiene con la fuerza, sino que se gana porque las personas ven en la persona a alguien a quien seguir. Para eso es importante escuchar, atender a las necesidades de las personas y velar por su bienestar con convicción.

Hay quien piensa que Margarita Saldaña está en esa ruta, pero eso se sabrá el 2 de junio. Veremos.

Ávila, un obstáculo para el avance social

Las y los vecinos de Iztapalapa deben tener claro para el próximo 2 de junio que Morena es quien le ha puesto un freno a las acciones para dar futuro a la alcaldía en materia de prosperar y salir de la desigualdad que, por años, ha estado estancada por el populismo de las y los políticos “subalternos” de López Obrador.

Aníbal Cañez Morales, diputado local del PAN, recriminó que, justa y paradójicamente, ella sea la coordinadora de las y los diputados de la 4T en el Congreso local y que no abona al avance social de Iztapalapa. Abunda el legislador que “Morena no quiere sacar a Iztapalapa de las condiciones marginales, del desabasto de agua, de acciones de vivienda digna y educación de calidad con escuelas nuevas; no hay interés por dejar que las empresas transnacionales se instalen ahí para generar empleos y apoyar a la economía”.

Cañez Morales detalló que en estos tres años, el Grupo Parlamentario de Morena, conducido por Ávila Ventura, ha sido promotora activa en el Congreso para reducir la calidad de vida en Iztapalapa. “Propuestas del PAN, como más policías para cuidar a la población, permitir la ampliación de acciones de abasto y jornadas sociales, son algunos de los planteamientos, pero hay una brutal resistencia a que Iztapalapa no avance”.

